Слизь в организме: как вывести?

Определенное количество слизи в организме необходимо, чтобы быть здоровым. Слизь присутстсвует в пищеварительно тракте, легких, горле, носовых пазухах. Её цвет и консистенция могут многое рассказать о том, что происходит внутри организма. Узнайте, почему так важно увлажнять носовые пазухи, как приготовить отхаркивающее средство и еще много полезной информации.
Ваше тело, даже когда оно здорово, производит от 1 до 1,5 литров слизи каждый день. Хотя она выполняет важные функции в вашем организме, вы, скорее всего, заметите ее только потому, что ее больше или ее консистенция или цвет привлекают ваше внимание.
Несмотря на то, насколько сильно может раздражать трата носовых платков на бесконечный поток соплей и липких выделений при простуде или инфекции носовых пазух, слизь необходима вашему организму.
Вы не поверите, но слизь служит определенной цели, и вам необходимо определенное количество, чтобы быть здоровым. Кроме того, цвет и консистенция слизи сообщают вам о том, что происходит внутри организма. Вот что вам нужно знать.
Ваше тело заполнено тканью, вырабатывающей слизь. В частности, слизь естественным образом встречается в следующих частях тела:
В этих чувствительных областях слизь создает влажный защитный слой, предотвращающий высыхание и растрескивание тканей. Слизь также играет важную роль в улавливании аллергенов, бактерий, пыли и других нежелательных веществ, предотвращая их дальнейшее попадание в ваш организм.
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По этой причине некоторые типы слизи липкие и густые, специально разработанные для улавливания чужеродных организмов. Помимо того, что она является растекающейся липкой жижей, слизь важна для благополучия вашего тела, поскольку она содержит:
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Цвет слизи
|Возможное заболевание
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Объяснение
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Прозрачная
|Все в норме
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Нормальный тип слизи в вашем организме прозрачен, потому что он состоит в основном из воды, а также антител, растворенных солей и белков.
Ткани носа постоянно производят чистую слизь, большая часть которой стекает по задней стенке горла в желудок.
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Белая
|У вас заложенность
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Ваше тело, скорее всего, сигнализирует о наличии аллергии, простуды, обезвоживания или инфекции носа.
Опухшие и воспаленные ткани носа замедляют отток слизи, из-за чего она теряет влагу и становится мутной и густой.
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Желтая
|Вы имеете дело с прогрессирующей простудой или инфекцией
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Клетки, борющиеся с инфекциями, в том числе лейкоциты, присоединились к борьбе с микробной инфекцией.
После того, как они выполнили свою работу, этих борцов с инфекцией вымывает ваша слизь, из-за чего она приобретает желтоватый оттенок.
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Зеленая
|Ваша иммунная система сопротивляется
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Ваша иммунная система переходит на новый уровень в борьбе с бактериальной инфекцией.
Ваша слизь снова меняет цвет в основном из-за наличия еще большего количества мертвых лейкоцитов и другого клеточного мусора.
Если ваше заболевание длилось более 12 дней, стоит посетить врача, особенно если у вас жар или тошнота.
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Красная
|У вас разорвался кровеносный сосуд в носу
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Сморкание или кашель могут вызвать разрыв мелких кровеносных сосудов в носу или дыхательных путях и кровотечение.
Хотя красные (или розовые) пятнышки не редкость из-за того, что слизистая оболочка становится сухой и раздраженной, наличие большого количества крови может указывать на более серьезное заболевание.
|Коричневая
|Вы, вероятно, вдохнули что-то темное
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Хотя коричневая слизь может быть признаком засохшей крови, чаще она сигнализирует о наличии чего-то, что вы вдыхали из окружающей среды, например, грязи, пыли или другого темного мусора.
|Черная
|Вы курильщик или у вас грибковая инфекция
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Если вы курите или употребляете запрещенные наркотические вещества, ваша слизь может стать черной.
Хотя ваш врач может порекомендовать безрецептурное отхаркивающее средство, такое как гвайфенезин, чтобы разжижить слизь и облегчить кашель, существуют и другие немедикаментозные варианты. На самом деле вы можете добиться лучших результатов с помощью масла бутонов гвоздики, которое хорошо известно своей пользой для здоровья полости рта.
Оно имеет множество применений, в том числе облегчение тяжести заболеваний дыхательных путей, таких как простуда, кашель и синусит, а также астма и туберкулез. Говорят, что простое пережевывание бутона гвоздики помогает при боли в горле, и он был одобрен в качестве стоматологического анестетика для полоскания рта и горла.
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Эфирное масло бутонов гвоздики чаще всего получают путем паровой дистилляции. Однако вы можете извлечь масло из бутонов гвоздики в домашних условиях. Вот простое руководство:
Еще одна отличная альтернатива борьбе с заложенным носом или сухостью носовых пазух - орошение. Если вам неприятна мысль о том, чтобы залить нос водой, будьте уверены, что вы полностью контролируете этот слегка некомфортный процесс, который более полезен, чем можно подумать.
Каждый из этих методов прост и занимает всего несколько минут. Все три работают по одному и тому же принципу: вы используете устройство, чтобы вводить раствор соленой воды (также известный как физиологический раствор) в одну ноздрю, чтобы разжижить и удалить любую слизь, находящуюся в полости носа. Когда вода заливается в одну ноздрю, она выходит из другой. Промыв одну ноздрю, вы переходите на другую сторону и промываете другую.
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Приготовьте физиологический раствор, добавив небольшое количество морской соли в дистиллированную, стерильную или предварительно кипяченую и охлажденную воду. Никогда не используйте водопроводную воду для орошения носа! Обязательно очищайте орошающее устройство водой с мылом после каждого использования.
Поскольку ваш нос нуждается в определенном количестве прозрачной слизи для поддержания здоровья, важно, чтобы вы использовали орошение носа умеренно. Проводите его только тогда, когда ваши носовые пазухи забиты или раздражены, и делайте перерывы, промывая нос, когда почувствуете себя лучше. Орошение носа также может помочь уменьшить заложенность носа, связанную с аллергией.
Вот некоторые из продуктов, которые помогают укрепить вашу иммунную систему, а также помогают бороться со стрептококковым воспалением, болью в горле и кашлем:
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Источник: https://econet.kz/
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