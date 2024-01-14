Слабость, сонливость, стресс: как дефицит железа притворяется усталостью

Постоянная УСТАЛОСТЬ и рассеянность, слабость и головные боли… Часто эти состояния женщины списывают на загруженность домашними делами и ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ с маленькими детьми. На самом деле хроническая усталость - это следствие, а первопричина — нехватка в организме важнейшего элемента.

Существуют две глобальные проблемы, из-за которых мы страдаем от дефицита железа. Первая — это окружающая среда, которая с точки зрения питания, образа жизни достаточно сильно изменилась за последние 100 лет. Мы сейчас гораздо чаще питаемся быстрыми углеводами, рафинированной и переработанной пищей. Сорокалетние люди — последнее поколение, которое ело более-менее цельные продукты...

Почему дефицит железа — настолько распространенная проблема? Что мы глобально делаем не так?

Основа современного рациона — все рафинированное и переработанное. Такая тенденция есть не только в России, но и во всем мире. Достаточно почитать выжимки из отчетов Российского комитета государственной статистики о том, чем питается среднестатистический россиянин в течение года.

В этом списке много продуктов, сделанных из белой рафинированной муки, очень мало цельнозерновых круп, цельного мяса, бобовых или растительных продуктов цельного происхождения. Всюду — белая рафинированная мука, из которой не получишь нужного количества железа.

В некоторых странах эту проблему решают на государственном уровне, обогащают нездоровые продукты железом, кальцием, витамином D. Так происходит в США, и там меньше дефицита железа, чем в России и странах СНГ.

Вторая глобальная причина заключается в женской физиологии. Мальчики и девочки в детстве питаются одинаково, но во взрослом возрасте именно у женщин чаще всего встречается дефицит железа. Девочка, не накопившая запасов железа, может вырасти и сидеть на строгих диетах (ведь общество требует от нее быть в определенном весе), кроме того, у женщин есть менструации, беременность, грудное вскармливание. В эти периоды мы теряем железо. Государство не держит руку на пульсе, не контролирует здоровье женщин по этому показателю. Закономерный итог — многие россиянки страдают от дефицита железа.

Как разобраться в показателях железа?

Бывает, что у женщины гемоглобин в норме, а все признаки анемии налицо.

У дефицита железа есть одна коварная особенность: он может быть скрытым. Железодефицитная анемия — это крайняя стадия нехватки железа. Обычно она случается с беременными женщинами, но все начинается задолго до беременности.

Во время беременности врач назначает женщине анализы, а по результатам выясняется, что у пациентки низкий гемоглобин. Что такое низкий гемоглобин по современным представлениям? 120 г/л и ниже этой цифры — это уже анемия. Чаще всего анемия бывает железодефицитной, хотя есть и другие причины. Почему же я утверждаю, что гемоглобин снизился не сразу, когда начался дефицит железа? Гемоглобин — это очень важный для организма белок, он обеспечивает перенос кислорода ко всем клеткам нашего организма, и если он снижается, значит, в первую очередь наш мозг, а также все остальные органы, страдают от недостатка кислорода. Наш организм будет поддерживать гемоглобин в норме до последней капли железа! В теле человека для железа есть специальный запас в виде белка ферритина. Ферритин запасает железо везде, где только можно: в мышцах, в иммунной системе организма. Во время беременности, когда железа нужно в 2-3 раза больше, чем обычно, женщина тратит весь свой скудный запас. Съесть такое количество железа с пищей невозможно, организм берется за резервный ферритин.

В конце концов гемоглобин снижается, организм и особенно ребенок протестуют. Это же гипоксия, кислородное голодание! Железо высасывается отовсюду — из наших тканей, из нервной системы… Дефицит железа выражается в снижении ферритина, но этот показатель не входит в ОМС, обычно его не сдают в числе базовых анализов во время беременности, поэтому его не видно.

Скрытый дефицит железа — это состояние, когда у вас еще хороший общий анализ крови, в нем ничего не изменилось, а симптомы уже есть. Гемоглобин в порядке, но ферритин уже истощился, и костный мозг организма начинает высасывать запасы железа из других тканей. Очень часто не могут найти причину такого состояния.

Как долго может продолжаться этот период «счастливого неведения»?

Годами. Все зависит от того, какая у женщины потребность в железе.

Вторая группа риска — это маленькие дети. Но они очень активно растут, тратят железо на созревание нервной системы, и у них низкий гемоглобин довольно быстро появляется в анализах. Скрытый дефицит железа у детей — редкость.

У меня есть пациентки, которые десятилетиями, с подросткового возраста чувствуют хроническую усталость, головные боли, ухудшение памяти, рассеянное внимание, страдают от частых инфекций и не могут найти причину. Критический момент, когда дефицит железа превращается в анемию, может оттягиваться на годы.

Иногда, после того как мы пролечили женщину, она удивленно говорит: «Я себя так хорошо не чувствовала очень давно! С подросткового возраста». Дефицит железа часто принимают за усталость, возраст, стресс…

Как правильно направить диагностический поиск, если есть подозрения на анемию?

В России существует ассоциация врачей-репродуктологов МАРС, которая рекомендует каждой женщине на этапе планирования беременности сдать анализ на ферритин. Это актуально для любой женщины, если она постоянно чувствует себя усталой, у нее есть проблемы с памятью, она стала чаще болеть вирусными инфекциями, ей не хочется заниматься спортом, а хочется есть много сладкого. Актуально это и для тех, кто в течение последних пяти лет рожал и кормил грудью.

Сдавать ферритин стоит с общим анализом крови, чтобы оценить остальные показатели. Интерпретировав их, врач решит, насколько долго и в каких дозах человеку надо получать лечение, если оно потребуется. Ферритин ниже 30 — это официально зафиксированная в России цифра, при которой человека должны лечить от дефицита железа. Соответствующий документ выпустил Институт акушерства и гинекологии имени Кулакова, он посвящен профилактике и лечению дефицита железа у беременных и родивших женщин. На него можно ссылаться, если вам отказывают в лечении.

Как правильно подобрать препарат железа?

Препараты подбирают исходя из двух параметров. Первый: есть ли у человека скрытый дефицит или речь идет уже об анемии (в первом случае нужны не лечебные, а профилактические препараты). Второй — индивидуальная переносимость. У нас есть в арсенале очень мощное средство — элементарное железо. При этом у него много побочных эффектов. При тяжелой анемии элементарное железо может стать препаратом первого выбора, особенно когда помочь надо срочно. Но если ситуация не столь критическая, выбирают препарат с меньшим количеством побочных эффектов. Лечение от дефицита железа обычно долгое. Это процесс, который занимает от 3 месяцев, а часто длится и дольше. Поэтому так важно, чтобы побочные эффекты лекарств были максимально снижены.

Кроме того, беременным женщинам, особенно со второго триместра и три месяца после родов, ВОЗ рекомендует принимать профилактические дозы железа, чтобы компенсировать потерю этого элемента, которая произойдет во время беременности и родов.

Можно ли постараться обезопасить себя от потери железа? Принять профилактические меры?

Сейчас будет очень важная информация: любая еда, даже максимально богатая железом (стейки с кровью, гречка с печенкой), не способна вылечить дефицит железа и анемию! Но это не значит, что она совсем бесполезна, потому что еда может быть отличной профилактикой нехватки элемента. Иногда достаточно только еды, иногда надо подключать препараты железа. Для поддержания уже существующих запасов еда отлично работает.

Я говорю о здоровом питании, которое подразумевает много овощей, фруктов, бобовых. Много хороших источников белка, необязательно только мяса, есть и растительные белковые продукты. Такое питание поддерживает здоровье кишечника, который как раз и помогает организму всасывать железо. Не стоит ограничиваться только богатыми железом продуктами. Те продукты, которые содержат много железа, могут содержать очень мало кальция, а он для женщины не менее важен, чем железо. Поэтому в идеале у вас должно быть здоровое, разнообразное питание, включающее в себя каждый день что-то из продуктов, богатым железом.

Второй способ профилактики — активный образ жизни. Железо нужно мышцам. Если женщина активна физически, занимается спортом, просто много двигается, гуляет пешком, она посылает сигнал организму — «мне нужно больше железа!». У нее развиваются мышцы, они хотят дышать кислородом. Человеку с пассивным образом в жизни сложнее стимулировать пищеварительный тракт активно всасывать железо.

И эти рекомендации будут полезны абсолютно всем.опубликовано econet

Автор: Анна Уткина

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