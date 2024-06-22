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Слабость, боль в мышцах, чувство тревоги: что еще вызывает нехватка фосфора?

Автор: Econet 22 июня 2024 6550
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Организм не может нормально функционировать при нехватке фосфора, поскольку этот микроэлемент отвечает за работу сердца, мозга, печени и других жизненно важных органов. Из этой статьи вы узнаете, чем грозит дефицит этого микроэлемента и как его восполнить.

Слабость, боль в мышцах, чувство тревоги: что еще вызывает нехватка фосфора?

На 85% из его микроэлемента состоят ткани зубов и костей, 15% участвует в процессе передачи нервных импульсов, синтезе ферментов и гормонов. Основными функциями фосфора являются:

  • обеспечение прочности костей и зубов;
  • передача наследственной информации в клетках;
  • регулировка обменных процессов (белкового, углеводного);
  • поддержка кислотно-щелочного баланса;
  • нормализация работы мочевыделительной системы и сердца;
  • обеспечение надлежащей работы мозга, предотвращение снижения когнитивных способностей, развития слабоумия и болезни Альцгеймера.

Нехватка этого микроэлемента может привести к крайне неблагоприятным последствиям:

  • развитию кариеса;
  • повышенной ломкости костей;
  • суставной и мышечной боли;
  • онемению конечностей;
  • нарушению концентрации внимания;
  • задержке развития и роста.

Дефицит может возникнуть по разным причинам: из-за длительного приема снижающих кислотность лекарственных препаратов, низкобелковой диеты, чрезмерного поступления кальция в организм, употребления газированных напитков в большом количестве.Оптимальный уровень потребления фосфора зависит от возраста человека. Так детям с рождения до полугода необходимо 100 мг микроэлемента в день, детям до года 275 мг, детям от одного до трех лет 460 мг, а до десяти лет – 500 мг. Подростки до восемнадцати лет нуждаются в 1250 мг фосфора в сутки. Взрослым людям необходимо 700 мг микроэлемента в сутки, так же, как и беременным, кормящим женщинам.

Основные симптомы, указывающие на нехватку фосфора

При небольшом дефиците микроэлемента человек может испытывать легкое недомогание, снижение работоспособности, потерю интереса к жизни, ухудшение аппетита и качества сна. Если при этом не увеличить количество фосфора, поступающее в организм вместе с едой, то появятся нарушения со стороны нервной системы: будут возникать постоянные перепады настроения, ухудшится интеллект и память. О значительном дефиците микроэлемента свидетельствуют следующие симптомы:

  • постоянная слабость и частые головные боли, причем вне зависимости от внешних факторов (даже если человек достаточно отдыхает и не подвергается серьезным физическим нагрузкам);
  • мышечная боль (человеку становится трудно выполнять простые задачи по дому);
  • чувство тревоги или страха (возникает по причине нарушений в нервной системе);
  • резкая потеря аппетита;
  • онемение либо напротив, чрезмерная чувствительность нижних и верхних конечностей;
  • проблемы с сердцем;
  • болезненность суставов и костей;
  • гематологические нарушения (анемия, тромбоцитопения).

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Слабость, боль в мышцах, чувство тревоги: что еще вызывает нехватка фосфора?

Как восполнить нехватку микроэлемента

Для этого рекомендуется включить в рацион:

  • мясо (свинину, говядину, курятину);
  • рыбу жирных сортов (скумбрию, сардину, лосось);
  • домашнее молоко, сметану, творог;
  • яйца;
  • бобовые;
  • орехи (миндаль, фисташки, кешью), сухофрукты.

Чтобы предотвратить дефицит фосфора обязательно нужно обогатить рацион свежими овощами, фруктам и зеленью.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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