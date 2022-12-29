Слабощелочная терапия: Естественный способ оздоровления внутренних органов и систем

Слабощелочной раствор обладает следующими свойствами: стерильный; кровоостанавливающий; обезболивающий; антивирусный. Его можно применять для восстановления закрытых капилляров, слизистой поверхности в сосудах, альвеол в легких, для усиления замедленного движения крови, лимфы и клеточной жидкости, обменных процессов в коже и внутренних органах, для очищения кожи от накопившихся омертвевших клеток, для устранения отеков, разжижения крови.

Слабощелочная и тактильная терапия - естественный способ оздоровления внутренних органов и систем. Предлагает ее специалист тактильной терапии Анатолий Гончаров. В успешности этой методики он убедился на собственном опыте и в процессе оздоровления людей, обращавшихся к нему за помощью. Он считает, что стоит нормализовать кислотно-щелочной баланс в теле человека – и его здоровье значительно улучшится при многих болезнях, и что оздоровление возможно без медикаментозного и оперативного вмешательства. Делается это благодаря сочетанию слабощелочной терапии с тактильной терапией (терапия касанием).

Слабощелочная и тактильная терапия

Две главные функции поджелудочной железы

Готовим слабощелочной раствор

Применение слабощелочного раствора

Как проводить тактильную терапию

Слабощелочная терапия действует на физиологическом уровне, тактильная – на энергетическом (образуются определенные импульсы). В результате такого сочетания методик активизируется процесс выведения токсинов и солевых отложений. Методика основывается на законах живой природы.

Две главные функции поджелудочной железы

Основной причиной развития большинства заболеваний (сердечные, сосудистые, легочные, дыхательной системы и др.) является замедленное движение жидкостей (крови, лимфы). Во многих случаях это происходит вследствие воспалительных процессов в поджелудочной железе и «закисления» организма из-за неправильного питания.

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Поджелудочная железа – очень важный орган для правильной работы всего организма. Ведь только поджелудочная железа вырабатывает инсулин и панкреатический сок. То есть, она уникальна – выполняет двойную функцию: участвует в пищеварении (управляет этим процессом) и регулирует содержание сахара в крови (контролирует углеводный и жировой обмен). Эти две функции трудно переоценить, так как они очень важны для жизнеобеспечения нашего организма. Человек не может жить без поджелудочной железы. И если ее деятельность по каким-либо причинам нарушается, возникают различные неполадки в организме.

Чтобы нормализовать работу этой железы, следует применить слабощелочную терапию. Она помогает усилить образование гормона инсулина и восстановить закрытые капилляры, а следовательно – нормализовать крово- и лимфообращение. Это – основа для восстановления здоровья.

Ускорить движение жидкостей и обменные процессы в поджелудочной железе (и других органах) можно через кожу с помощью растираний и аппликаций слабощелочным раствором.

Быстрота достижения результата для каждого человека будет разной. Она зависит от толщины почек, возраста, наличия травм, медикаментозного воздействия и т.п. А еще – от ряда других факторов. К примеру, восстановительные процессы замедляются от употребления алкоголя; табакокурения; мобильного, компьютерного излучения; ношения нательного белья из искусственных тканей, а также черного и красного цветов и их оттенков; от времени действия этих вредных влияний.

Выздоровление зависит от соблюдения принципов здорового образа жизни, в частности, питания согласно законам живой природы, и от затрат времени каждого человека на профилактику и лечение определенного заболевания.

Готовим слабощелочной раствор

При любой кислотности мочи для взрослых и детей готовят слабощелочной раствор: 10 г, или 1 ч. л. с верхом, пищевой соды растворить в 1 л свежей воды, подогретой до 30-40ºС (раствор будет иметь рН 7,84). Хранить его следует в стеклянной емкости в темном месте, с закрытой крышкой, без ограничений во времени.

Слабощелочной раствор обладает следующими свойствами: стерильный; кровоостанавливающий; обезболивающий; антивирусный. Его можно применять для восстановления закрытых капилляров, слизистой поверхности в сосудах, альвеол в легких, для усиления замедленного движения крови, лимфы и клеточной жидкости, обменных процессов в коже и внутренних органах, для очищения кожи от накопившихся омертвевших клеток, для устранения отеков, разжижения крови.

Применение слабощелочного раствора

Для устранения воспалительных процессов в деснах и боли зубов надо увлажнить десны слабощелочным раствором и заложить смоченный в нем тампон между щекой и деснами у больного зуба на 3-5 часов. Через 3-4 суток зуб перестанет беспокоить.

Для улучшения зрения и очистки гайморовых пазух лучше проводить процедуру лежа. В каждый глаз и каждую носовую полость закапать по 5-7 капель слабощелочного раствора и в течение дня повторить процедуру 5-7 раз. Также это будет способствовать очищению бронхов и легких от слизи и мокроты.

При кожных заболеваниях следует увлажнять слабощелочным раствором все тело и лицо (мужчинам – после бритья). Эту процедуру проводят в комнате с температурой воздуха 22-24ºС в обнаженном виде, 5-7 раз в течение дня. Одеваться после того, как высохнет раствор на поверхности кожи.

Для выведения токсинов из организма применяют компрессы на ступни и ладони. Для этого на ладони и ступни надо надеть перчатки и носки из хлопка салатного, бирюзового или белого цвета (предварительно их следует увлажнить в растворе и слегка отжать). Поверх них следует одеть полиэтиленовые перчатки или пакеты и теплые перчатки и носки. Продолжительность процедуры – 4-6 часов (можно всю ночь). Курс – до улучшения состояния.

Для устранения проблем во влагалище, шейке матки надо применять спринцевание щелочным раствором утром и вечером.

Для оздоровления молочных желез берут салфетки из хлопка или льняной ткани, увлажняют раствором, накладывают на молочные железы, сверху накрывают полиэтиленовыми пленками, поверх них – утеплительными салфетками, и закрепляют их бюстгальтером на всю ночь. После компрессов первые салфетки стирают, высушивают и снова используют. Такие компрессы применяют ежедневно.

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В случае проблем со щитовидной железой, при пупочной и межпозвонковых грыжах, при болезнях желудка, матки, мочевого пузыря, предстательной железы и при геморрое используют компрессы: на нужный участок накладывают увлажненную в растворе и отжатую салфетку, сверху – полиэтиленовую пленку, а поверх нее – утепляющую салфетку, закрепленную пластырем.

Для оздоровления детей применяют увлажнение кожи слабощелочным раствором 5-7 раз в течение суток. После увлажнения применить перекрестные прикосновения к проекциям на коже всех внутренних органов. Перед процедурами принимать медовую воду до 0,3 л в сутки.

При падучей болезни – увлажнять кожу, в том числе голову и волосы, слабощелочным раствором 5-7 раз в течение суток. После увлажнения применить прикосновения к проекциям на коже всех внутренних органов. В течение суток увлажнять горло снаружи до 7-10 раз. Перед приступом, когда возникает щекотание в горле, надо увлажнить раствором горло снаружи, после этого полежать 5-15 мин. Время между приступами будет увеличиваться, а количество медикаментов – уменьшаться (впоследствии их прием прекращается).

Для оздоровления полости рта и при кариесе зубов нужно чистить зубы утром и вечером и полоскать рот слабощелочным раствором 5-7 раз в течение дня.

В случае резаных ран, нарывов или ушибов увлажнить хлопчатобумажную салфетку слабощелочным раствором и приложить к ране, закрепить пластырем. Через 4 часа повязку снять и наложить новую, если есть необходимость, либо продолжить увлажнять рану раствором.

При укусах насекомых (мошки, комары, пчелы или осы) достаточно 3-5 раз в течение дня увлажнять места укусов слабощелочным раствором.

Для лечебной ванны раствор нагреть до температуры около 40ºC. Растворить пищевую соду согласно рецепту слабощелочного раствора. Периодически погружать голову в раствор. Принимают ванну в течение 15-20 мин 1 раз в неделю. Используют для разжижения крови, усиления метаболизма кожи, при кожных проблемах. Такие ванны противопоказаны, если: сахар в крови составляет <3,0 ммоль/л; НВ = >114 г/л; уровень тромбоцитов = <180 х 109; АО = <00-60 мм рт. ст.; пульс = <60 и выше 80 ударов в мин.

Как проводить тактильную терапию

Перед проведением тактильной терапии необходимо увлажнить все тело слабощелочным раствором, закапать глаза и носовые пазухи; женщинам – проспринцеваться, а подросткам – подмыться.

Всегда нужно начинать с участков замедленного движения крови, лимфы и клеточной жидкости, прежде всего – с ногтевых покрытий пальцев рук и ног и проекции кожи с соответствующими органами тканей (суставов, тазобедренных суставов, лобковых, черепных, шейно-грудных костей, крестцовых и копчиковых позвонков, кожи груди, тех, что отвечают за молочные железы и легкие и т.д.). (словесная каша)

Терапию касанием проводят следующим образом. Лечь с закрытыми глазами и подошвой правой согнутой ноги касаться коленного сустава левой ноги, или наоборот. Затем положить руки на живот – на 2 см выше пупка, при этом подушечками большого и указательного пальцев правой руки касаться подушечки с ногтевым покрытием большого пальца левой руки, нажимая на ногтевое покрытие и вокруг. Так проделать по очереди с каждым пальцем. Затем руки поменять.

После этого кончиками пальцев под углом в 45-70° ладонью правой руки касаться проекций кожи головки поджелудочной железы (опять!) (примерно в области солнечного сплетения), одновременно подушечками большого и указательного пальцев левой руки касаться подушечки с ногтевым покрытием большого пальца правой, согнутой в колене, ноги, делать периодические нажатия на ногтевое покрытие и вокруг. Так проделать поочередно с каждым пальцем. Затем руку и ногу поменять.

Далее, подушечками под углом в 45-70° и ладонью правой руки касаться проекций кожи больного органа, а подушечками большого и указательного пальцев левой руки касаться подушечки с ногтевым покрытием большого пальца правой ноги, согнутой в колене, делать периодические нажатия на ногтевое покрытие и вокруг, и так – поочередно с каждым пальцем. Затем руку и ногу поменять на противоположные.

Нажатия на ногтевое покрытие и вокруг следует делать 1-2 мин поочередно с каждым пальцем рук и ног, согнутых в колене. Эффективность прикосновений подушечками пальцев, согнутых под углом в 45-70°, и ладоней увеличивается за счет увлажнения их слабощелочным раствором.

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В зависимости от состояния органов, при проведении слабощелочной и тактильной терапии могут возникнуть следующие процессы: временные ощущения (приятное тепло, покалывание, усиление шума в голове, изжога, тянущая или остропульсирующая боль, послабление кишечника, судороги, пощипывание, сжатие органа, головная боль и боль в глазах, зуд, щекотание, звон в ушах, прострелы, онемение, потливость или приступ жара, першение в горле, помутнение сознания, распирание внутренних органов, повышение температуры, сыпь, хруст в суставах), а также периодические… (в оригинале – відновлення, не знаю, что это значит) (урчание в сосудах, зевота, газообразование, закисание глаз). Кроме того, могут наблюдаться выделения слизи из гайморовых пазух, из влагалища, кишечника, потовых желез, а из легких – мокроты, может появиться кашель.

С учетом функций органов и систем, слизистая поверхность в сосудах должна восстанавливаться через каждые 3 суток, а альвеолы ​​в легких – через каждые 5 суток, то есть, в течение нашей жизни должны быть периодические выделения слизи из гайморовых пазух, влагалища, кишечника, потовых желез кожи и мокроты из легких

Их отсутствие свидетельствует о недостатке гормона инсулина, образовании колоний закрытых капилляров, сгущении крови с развитием каких-то новых заболеваний. Причиной этих нарушений является недостаток гормона инсулина из-за периодического воспаления поджелудочной железы.опубликовано econet

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