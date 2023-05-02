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Сколько холина вам нужно?

Автор: Econet 02 мая 2023 6964
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Холин относится к группе витаминоподобных веществ, еще его называют витамином В4. В небольших количествах вырабатывается телом человека, а также содержится в некоторых пищевых продуктах. Холин обладает антиоксидантными свойствами, без него невозможна нормальная работа таких важных органов, как печень, нервная система и клетки головного мозга.

Сколько холина вам нужно?

Ученые считают, что у 90% населения слишком низкий уровень этого вещества в организме, потому что популярные рекомендации современных диетологов ограничивают употребление богатых им продуктов. А между тем, исследователи утверждают, что повышение показателей холина дает ряд серьезных преимуществ: снижение риска болезней сердца, профилактику НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени), уменьшение риска злокачественных опухолей молочной железы на 24%.

Необходимое количество холина

Кому требуется холин?

Уровень холина – это индивидуальный показатель, который зависит от наследственности и многих других факторов. Точная суточная норма холина в пищевых продуктах не была установлена, но Институтом медицины было определено минимальное количество для предотвращения недостатка и потенциального повреждения внутренних органов. Оно составляет для мужчин – 550 мг, для женщин – 425 мг, для детей – 250 мг в сутки.

Эти требования варьируются в зависимости от многих причин: особенностей питания, образа жизни, вредных привычек и заболеваний. Чем больше в вашем рационе продуктов, насыщенных жирами, тем больше холина вам требуется для экспорта этого жира вашей печенью.

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Сколько холина вам нужно?

Особенно холин необходим:

  • беременным женщинам – холин нужен для правильного внутриутробного развития плода, снижения риска преждевременных родов, преэклампсии и недостаточного веса новорожденного;
  • спортсменам – добавки холина помогают повысить выносливость, снизить вес тела без негативных эффектов;
  • при злоупотреблении алкогольными напитками – алкоголь увеличивает потребность печени в холине;
  • женщинам в постменопаузе – дефицит эстрогена увеличивает потребность в витамине В4, при его недостатке повышается риск нарушений работы многих органов;
  • вегетарианцам – они избегают таких, насыщенных холином продуктов, как яйца, мясные и рыбные изделия.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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