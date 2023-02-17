Сколиоз, косой таз — гинекология, осложнения

Косой таз - это прямые предпосылки к неправильному предлежанию плода в поздние сроки беременности и патологическим родам.

Пространственное положение матки в малом тазу определяется её связками, которыми она по кругу прикрепляется к костям таза. Особенность этих связок в том, что они не просто прикрепляются к матке, а входят в нее, тут же трансформируясь в мышечные спирали матки, которые определяют её тонус во время беременности и согласованные сокращения во время схваток.

Перекос таза - осложнения в гинекологии

Если у женщины скрученный таз, то при этом происходит натяжение его мышц с одной стороны и расслабление с другой. Кости таза перекошены, не симметричны. Связки матки также натягиваются в сторону перекоса, формируя ее загиб или смещение. Все это создает напряжение мягких тканей таза, вызывает застойные явления. В таких условиях начинают формироваться различные нарушения в виде гормонального дисбаланса, появлением опухолей, эндометриоза. В последующем это может сказаться на возможность забеременеть, выносить и родить ребенка.

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Косой таз - это прямые предпосылки к неправильному предлежанию плода в поздние сроки беременности и патологическим родам.

Косой таз может проявляться:

болями внизу живота во время месячных

во время беременности создается постоянная угроза выкидыша

во время родов происходит несостоятельность схваток из-за разного тонуса мышечных спиралей в матке

подвижность крестца и копчика очень важна для безтравматичного прохождения родов, как для таза женщины, так и для головки плода

вхождение головки ребенка в малый таз может быть затруднено отсутствием движения основания крестца наружу, это тут же отражается на схватках - они прекращаются

стимуляция схваток приводит к травме головки плода и крестца матери.

Как узнать скрученный таз у вас или нет?

Раздевшись, встаньте перед зеркалом, поставьте большие пальцы рук на крылья таза и посмотрите на одном ли уровне стоят эти пальцы и на равном ли расстоянии они находятся от средней линии.

Если с одной стороны выше -таз косой.

Если свободно свисающая рука с одной стороны близко прилегает к туловищу, а другая нет - таз косой.

Сглаженность талии с одной стороны и выраженность ее с наличием складок с другой, несомненно указывает на косой (скрученный) таз.

Если во время беременности у Вас постоянно болит крестец, то он находится в состоянии фиксации или у Вас скрученный таз.

Итак, Вы определили, что у Вас скрученный таз или сомневаетесь? Да, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Надо непременно идти к остеопату особенно, если Вы страдаете болезненными месячными или собрались родить ребёнка.

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Перекос таза чаще вызывают блокировка подвздошно-крестцового сустава и врожденное укорочение ноги. Последствие этого - сколиотическое нарушение осанки. Страшного в этом нет, все легко можно исправить, главное вовремя обратиться. Таз выставляется с первой процедуры, а далее устраняются перекосы в позвоночнике и внутренних органах.опубликовано econet

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