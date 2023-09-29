Системное очищение организма: с чего начинать

Что такое системное очищение, с чего начинается забота о своем здоровье и как правильно проводить детокс организма? Об этом и не только расскажет врач, доктор педагогических наук, руководитель Международной академии здоровья и саморазвития, а также эксперт Сoral Club – Ольга Алексеевна Бутакова

Системное очищение организма — это методика восстановления природных свойств лимфы, улучшающая общее состояние здоровья. Процедура повышает возможности иммунитета, является средством профилактики ряда болезней.

Ольга Бутакова: Очищение организма

Как определить в вашем организме наличие шлаков и токсинов? Интоксикация шлаками и отходами жизнедеятельности сопровождается рядом симптомов:

Локализация сильной боли в области мышц и суставов;

Дисфункция органов ЖКТ, печени;

Сонливость, усталость;

Нервные расстройства + бессонница;

Проявление метеоризма, запоров, диареи.

Конечно же, при загрязнении организма токсинами и шлаками работа жизненно важных органов ухудшается. Следовательно, возникает необходимость в чистке.

Почему периодически необходимо устраивать детокс своему организму? Потому что благодаря глубокому очищению можно создать здоровую среду внутри вашего организма, при этом, без особых усилий. С помощью такого очищения быстро и эффективно выводятся все накопленные шлаки и токсины. Если вы обладаете чрезмерно большой массой тела, то, конечно, такое очищение не будет способствовать снижению веса, но основные лишние килограммы благодаря такой очистительной процедуре могут уйти.

С чего я обычно начинаю систему очищения организма своего пациента? Нужно сказать, что в нашем кишечнике регулярно накапливаются вещества, провоцирующие развитие опасных болезней. Прежде чем производить чистку организма, нужно правильно его к этому приготовить. Сначала нужно восстановить кишечник

Первое, к чему следует преступить, так это к очистки всего кишечника. Подготовительный период, как правило, длится около 7-ми дней, и направлен он на предварительную очистку кишечника от паразитов, простейших, на механическую очистку и мягкую детоксикацию с восстановлением баланса всех важных и необходимых витаминов, минералов и полезных бактерий.

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Помощниками при очистительном курсе могут стать для вас различные натуральные компоненты. Оказывают хорошее очистительное и восстанавливающее действие на весь организм, например, настои из разных трав: они убирают разнообразные воспалительные процессы, способствуя нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта. Это еще и самый доступный метод, практически не имеющий противопоказаний.

Какие травы лучше использовать при очистке организма? Ромашка выводит шлаки, токсины и соли. Петрушка и укроп – чистят весь пищеварительный тракт, а настой из полыни ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение.

После курса очистительных трав стоит включить в свой каждодневный рацион употребление коралловой воды, которая сама по себе является уникальным природным антиоксидантом. Коралловая вода содержит около 70 жизненно важных минералов, макро- и микроэлементов в легкоусваиваемой форме и оптимальных соотношениях.

В комплексе со всеми очистительными процедурами также прекрасно подойдут обёртывания из лечебной грязи. С помощью входящих в ее состав антиоксидантов, и витаминовом из кожи вытягиваются все шлаки. Такую оздоровительную процедуру лучше проводить в бане, так как через распаренную кожу процесс детоксикации будет идти быстрее. Нужно помнить о том, что такой способ очистки подходит не всем. Лечебная грязь противопоказана при открытых повреждениях кожи, заболеваниях сердца, варикозном расширении вен, инфекциях, сахарном диабете.

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После того, как вы очистите весь организм от основной массы старых токсинов, можно приступать к краткосрочному лечебному голоданию. Такой метод оздоровления организма известен во многих странах с глубокой древности. Во время правильного голодания происходит очистка желудочно-кишечного тракта, крови, лимфы, восстанавливается работа всех систем организма, рассасываются опухоли и мёртвые ткани, происходит укрепление иммунитета и многое другое. Эффективной считается система голодания на протяжении одной недели. Важно, что перед применением этого способа обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.

Очистка всего организма – очень важный вклад в свое здоровье, особенно для тех, кто живет в больших мегаполисах. После такого оздоровительного курса ваше физическое и ментальное состояние станут значительно лучше, а также восстановится работа печени, почек, поджелудочной железы, очистится кожа, станет свежим дыхание, уменьшатся симптомы пищевой и сезонной аллергии, восстановится иммунитет, прибавится энергии и, в целом, увеличится работоспособность. Главное – подходить ко всему осознанно и не приступать к самостоятельному лечению без консультации специалиста.опубликовано econet

Автор Ольга Бутакова

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