Синие и фиолетовые фрукты и овощи для здоровья мозга

Нам известно, что важно вводить в свой пищевой рацион как можно больше овощей и фруктов. Но особое место среди них занимают те, которые имеют синюю, пурпурную и фиолетовую окраску. Эти продукты содержат необходимые организму антиоксиданты и другие вещества, важные для здоровья мозга и нервной системы.

Головной мозг – это центр нервной системы, он централизованно контролирует все органы тела, регулирует сенсорную информацию и активность мускулатуры. Мозг поддерживает контроль синтеза гормонов. Здоровый мозг – это всё для нас: он дает понимать окружающий мир, запоминать информацию, учиться новому, сосредотачиваться, мыслить логически.

Синие и фиолетовые продукты и ваш мозг

Если здоровье мозга ухудшилось, мы испытываем дисбаланс настроения (депрессию и беспокойство), проблемы с вниманием, памятью и движением.

Синие, пурпурные и фиолетовые растительные продукты содержат высокую концентрацию антиоксидантов, а именно – тех, которые оберегают головной мозг и нервную систему от оксидативного стресса и воспалений из-за повреждений свободными радикалами.

Антоцианы - это сине-фиолетовые пигменты в растительных продуктах (антиоксидантные флавоноиды). Они имеют способность проникать сквозь гематоэнцефалический барьер, влияя на мозговые клетки.

Что полезно знать

Антоцианы входят в группу флавоноидов - фитохимических соединений. Их позитивное действие на организм заключается в улучшении сосудистой функции, кровообращения и когнитивных функций.

Ягоды черника и клубника замедляют риск снижения когнитивных функций, а черника способствует укреплению памяти.

Вещества антоцианы поддерживают процесс мышления и память, снижая воспаление и подавляя повреждение ДНК в мозге.

Черничный сок имеет в составе полифенолы и антоцианы и оказывает яркий антиоксидантный эффект, оберегая мозг от оксидативного стресса.

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Синие и фиолетовые фрукты и овощи, которые полезно включать в рацион

Черника

Введение черники в меню (до 1 стакана свежих ягод) помогает улучшить когнитивные функции.

Фитохимические соединения в составе этих ягод обращают вспять нейрональное и поведенческое старение.

Рекомендуется выбирать твердую чернику однородной окраски. В ягодах не должно быть лишней влаги.

Сливы

Сливы и чернослив имеют в составе фенольные вещества - неохлорогеновая и хлорогеновая кислоты.

Неохлорогеновая к-та способна подавлять воспаление в мозге.

Хлорогеновая к-та оказывает антиоксидантный эффект и способна проникать сквозь гематоэнцефалический барьер, проявляя нейрозащитные свойства для мозга.

Если сливам нужно дозреть, нужно хранить их в помещении при комнатной температуре.

Темный виноград, изюм, ежевика, марионика также полезны для здоровья мозга.

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Пурпурная капуста

Китайская капуста пурпурного цвета включает больше ценных для нашего организма веществ, чем прочие виды: более высокую концентрацию фенольных кислот и флавоноидов в сравнении с белой капустой.

Кале

Вкус этой капусты колеблется от горького / острого до немного сладкого. Типичный цвет капустных листьев - зеленый, но его гамма меняется от светло-лилового до темно-фиолетового.

Фиолетовый картофель

Отличный источник антиоксидантов (витамина С и антоцианов, фенолов, флавоноидов).

Продукт имеет высокую концентрацию витамина B6, необходимого для деятельности мозговых клеток и нервной системы. Функция его заключается в выработке нейротрансмиттеров серотонина и дофамина.

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