Синдром усталости: как распознать проблему и помочь организму

Синдром хронической усталости - коварное состояние, которое может "накапливаться" годами. Проблема возникает при длительных умственных и эмоциональных нагрузках. Некоторые вирусы могут стать фактором развития постоянной усталости. Как избавиться от этого состояния?
Это не то приятное чувство, которое одолевает нас после активной физической деятельности и полностью проходит после полноценного сна и отдыха. Усталость после длительных интеллектуальных и эмоциональных перегрузок – нечто другое.
Чувство внутренней усталости
Хроническая усталость несовместима с мотивацией, желанием что-то делать, ее сопровождает депрессия и телесные недуги. Это синдром хронической усталости (СХУ). Ранее принято было считать, что проблема носит исключительно психологический характер, но исследования указывают и на изменения в функциях внутренних органов.
Откуда берется хроническая усталость
Обычно СХУ рассматривают в связи с вирусными инфекциями. Среди них:
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Вообще усталость может говорить о низком уровне витамина Д, железа или йода в организме. Если чувствуете подобные симптомы, то стоит анализы сдать или общий комплекс пропить, посмотреть на результаты. У мужа состояние намного лучше стало, он мэнс формулу больше чем поливитамины принимал. Из мужских комплексов этот самый богатый по составу, всеми необходимыми микроэлементами обеспечивает и плюс для повышения энергии там экстратк женьшеня естьОтветить
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