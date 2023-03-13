Синдром усталости: как распознать проблему и помочь организму

Синдром хронической усталости - коварное состояние, которое может "накапливаться" годами. Проблема возникает при длительных умственных и эмоциональных нагрузках. Некоторые вирусы могут стать фактором развития постоянной усталости. Как избавиться от этого состояния?

Это не то приятное чувство, которое одолевает нас после активной физической деятельности и полностью проходит после полноценного сна и отдыха. Усталость после длительных интеллектуальных и эмоциональных перегрузок – нечто другое.

Чувство внутренней усталости

Хроническая усталость несовместима с мотивацией, желанием что-то делать, ее сопровождает депрессия и телесные недуги. Это синдром хронической усталости (СХУ). Ранее принято было считать, что проблема носит исключительно психологический характер, но исследования указывают и на изменения в функциях внутренних органов.

Откуда берется хроническая усталость

Обычно СХУ рассматривают в связи с вирусными инфекциями. Среди них:

вирус Эпштейна-Барра,

энтеровирусы,

ретровирусы,

вирус Коксаки.

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Другие факторы СХУ

Нехватка микроэлементов. Для нормальных функций организма необходимы цинк, селен, марганец и другие микроэлементы.

Сбои функций иммунитета. Многих людей, страдающих СХУ, объединяют низкий показатель клеток-киллеров и повышенные интерлейкины и интерферон.

Нарушения на уровне клеток. Одна из гипотез: энергоистощение клеток из-за сбоя митохондриальных функций . Ухудшается доставка кислорода к тканям, а в мускулах быстрее откладывается молочная кислота.

. Ухудшается доставка кислорода к тканям, а в мускулах быстрее откладывается молочная кислота. Психические патологии.

Стресс. Гормональный дисбаланс, как следствие стресса, один из факторов СХУ.

Сидячий образ жизни.

Дисбактериоз кишечника.

Как бороться с синдромом усталости

При СХУ применяют такие стратегии:

Коррекция распорядка дня. В режиме дня должно быть продуманное соотношение сна, труда и отдыха. Необходимы умеренная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, тренировки в бассейне.

Полноценный сон. Важно нормализовать сон: спать как минимум 7-8 часов в сутки, ложиться в постель до полуночи, в хорошо проветриваемой комнате, за 2 часа до отхода ко сну не пользоваться гаджетами.

Пищевой протокол. Рацион должен быть разнообразным, исключая продукты, которые тяжело перевариваются. Жареное мясо можно заменить рыбой, вводить в меню овощи, зелень и фрукты.

Массаж. Задача массажа при СХУ – нормализовать кровообращение, отток лимфы из тканей и обеспечить мышечный тонус.

Терапия хронических полезней. Часто гайморит, гастрит, угревые высыпания оказываются отягощающими факторами.

Медикаментозная терапия. Если самостоятельно победить СХУ не удается, невропатолог или психиатр подберет правильные дозировки для курса терапии снотворными, антидепрессантами и другими препаратами.

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Если необходимо взбодриться, помогут эти способы

перерыв на открытом воздухе;

проветривание помещения;

тонизирующие напитки (чай, кофе);

полстакана негазированной воды;

физическая разминка – несколько приседаний / махов, вращений руками;

здоровый перекус – фрукты, цитрусовые,

самомассаж.опубликовано econet

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