Симптомы низкого уровня калия: Какой уровень калия у вас?

Калий играет важную роль в поддержании здоровья сердца, функционировании пищеварительной и мышечной системы, здоровье костей и не только. Уровень калия необходимо поддерживать в правильном соотношении с уровнем натрия в крови. Ваша потребность в калии повышается, если вы потребляете слишком много натрия, который присутствует в большом количестве в полуфабрикатах.

Минерал и электролит калий необходим для нормального функционирования ваших клеток, тканей и органов. Он играет важную роль в поддержании здоровья сердца, функционировании пищеварительной и мышечной системы, здоровье костей и не только.

Калий: в каких продуктах содержится

Нормализация уровня калия в крови способствует понижению кровяного давления

Повышение содержания калия может быть важнее понижения соли при высоком кровяном давлении

Калий может снизить риск инсульта

Важность потребления калия с пищей

Чем еще полезен калий?

А ваше соотношение уровня натрия и калия в норме?

Калий содержится во многих распространённых в США продуктах. Это - фрукты, овощи, молочные продукты, лосось, сардины и орехи. Тем не менее, всего 2 процента взрослого населения США получают рекомендуемую суточную норму в количестве 4700 мг.

Сложность заключается в том, что калий является питательным веществом, уровень которого необходимо поддерживать в правильном соотношении с уровнем натрия.

Потребность в калии существенно повышается при потреблении большого количества натрия, который присутствует в большом количестве в полуфабрикатах.

Люди, страдающие хроническими синдромами мальабсорбции, такими как болезнь Крона, или люди, принимающие лекарства для сердца (особенно петлевые диуретики), подвержены риску низкого уровня калия или гипокалиемии.

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Однако риск низкого уровня калия в крови также распространяется и на тех, кто плохо питается, употребляет излишнее количество полуфабрикатов и пренебрегает свежими, необработанными продуктами.

Нормализация уровня калия в крови способствует понижению кровяного давления

Согласно новому отчету Центров контроля и профилактики заболеваний США, в период между 2000 и 2013 годами количество смертей вследствие гипертензии (высокого кровяного давления) увеличилось приблизительно на 62 процента. На данный момент около 70 миллионов совершеннолетних жителей США, то есть один из трёх, страдают от этой болезни.

Только 52 процента диагностированных пациентов контролируют свое кровяное давление. Еще один из трёх совершеннолетних жителей США страдает от предгипертензиии, которая может перерасти в полноценную гипертензию.

Однако большинство не знает, что неправильное соотношение содержания натрия и калия может привести к гипертензии, так как более высокое содержание калия может ослабить влияние избыточной соли на кровяное давление.

Недавно проведенный мета-анализ показал, что ежедневное добавление калия в рацион способствует понижению кровяного давления у пациентов с высоким кровяным давлением. Исследователи отмечают:

«Понижение кровяного давления связано с пониженным суточным соотношением уровня содержания натрия и калия в моче и повышенного содержания калия в моче. Пациенты с повышенным давлением могут извлечь пользу из повышенного приема калия наряду с контролируемым или пониженным приемом натрия».

Таким же образом, наблюдательное исследование (перспективное эпидемиологическое исследование в городской и сельской местности [PURE]), которое проводилось в течение четырех лет и включало свыше 100 000 человек из 17 стран, показало, что калий помогает компенсировать отрицательное воздействие натрия, высокое содержание которого связано с повышенным риском высокого давления.

В рамках исследования люди с самым низким риском возникновения проблем с сердцем или смерти по какой-либо причине потребляли от трёх до шести грамм натрия в день, что существенно превышает рекомендуемый в США суточный лимит потребления. Существующая между натрием и кровяным давлением связь не является линейной, так как калий играет в ней свою роль.

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Повышение содержания калия может быть важнее понижения соли при высоком кровяном давлении

Авторы исследования предложили рекомендовать насыщенную калием диету вместо агрессивного сокращения натрия.

Авторы предполагают, что благодаря этому можно добиться существенного улучшения здоровья населения, включая понижение кровяного давления. Один из авторов исследования, Д-р Мартин О'Доннелл из Университета Макмастер, отметил:

«Картофель, бананы, авокадо, листовая зелень, орехи, абрикосы, лосось и грибы содержат калий в большом количестве. Людям гораздо проще добавить новые продукты в свой рацион, чем убрать из него соль».

Для сравнения, согласно статье 1985 г. в журнале «Медицинский журнал Новой Англии» под названием «Палеолитическая диета», наши древние предки получали около 11 000 мг калия и 700 мг натрия ежедневно. Это в 16 раз больше калия, чем натрия.

В то же время суточное потребление калия согласно Стандартной американской диете составляет приблизительно 2500 мг, а натрия – 3600 мг.

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Ученые также определили, что увеличение среднего потребления калия до рекомендованных 4700 мг в день сократит систолическое артериальное давление на 1,7-3,2 мм рт. ст. среди всего населения страны.

Они утверждают, что это понижение можно сравнить с понижением, которое произойдет, если бы американцы уменьшили потребление соли до 4 грамм в день. Конечно, я не имею в виду то, что вы можете употреблять столько соли, сколько хотите, особенно если это касается обработанной соли.

Дисбаланс в содержании натрия и калия может быстро возникнуть при частом потреблении полуфабрикатов, которые известны своим низким содержанием калия и высоким содержанием обработанной соли.

Калий может снизить риск инсульта

Употребление достаточного количества калия – это не только вопрос поддержания здорового кровяного давления, но и снижения риска инсульта (что вполне обоснованно, так как высокое кровяное давление является основным риском возникновения инсульта).

Исследование показало, что риск возникновения инсульта у женщин, которые не страдали от гипертензии и потребляли большее количество калия (около 3200 мг/сутки), был меньше на 21 процент.

Кроме того, вероятность возникновения инсульта и смерти во время исследования у женщин, которые потребляли большее количество калия, была на 12 процентов ниже, чем у тех, кто потреблял меньшее количество.

Ведущий научный сотрудник исследования отметил:

«Калий может играть роль в улучшении работы кровеносных сосудов головного мозга. Это обеспечит лучшее насыщение кислородом ткани головного мозга и предотвратит ее отмирание, которое возникает из-за недостатка кислорода в мозге… Влияние потребления калия на пониженный риск возникновения инсульта также может зависеть от выбора более полезной диеты, однако мы не рассматривали этот фактор в своем исследовании».

Отдельное исследование также показало, что увеличение приема калия на 1000 мг/сутки снижает риск возникновения инсульта на 11 процентов. «Потребление калия с пищей обратно пропорционально риску возникновения инсульта, в особенности ишемического инсульта». (Ишемический инсульт – самый распространенный вид инсульта, возникающий в результате закупорки сосуда, снабжающего головной мозг кровью.)

Важность потребления калия с пищей

Получать питательные вещества рекомендуется именно из пищи, а не пищевых добавок. Потребление калия не является исключением. Содержащийся во фруктах и овощах калий представляет собой цитрат калия либо малат калия. Содержащийся в добавках калий – обычно хлорид калия.

Цитрат, малат и другие вещества в пищевом калии, особенно в овощах и фруктах, помогают вашему телу производить щелочь, которая способствует укреплению костей и даже может сохранить качественную мышечную массу в процессе старения. Исследователь д-р Бесс Доусон-Хьюз из Университета Тафтса отметила следующее в журнале «Nutrition Action»:

«Если у вас недостаточный уровень щелочи для урегулирования кислотной нагрузки от злаков и белка, содержащихся в типичной американской диете, вы теряете кальций с мочой, что приводит к потере костной массы…

Когда организм содержит больше кислот, чем он может свободно вывести, костные клетки получают сигнал о том, что телу необходимо нейтрализовать кислоту с помощью щелочи… Кость – это резервуар щелочи. Следовательно, организм разрежает некоторые кости, чтобы повысить содержание щелочи в организме».

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Потеря костной массы может привести к ломким костям и со временем даже к остеопорозу. Следует учитывать, что в отличие от хлорида калия в пищевых добавках, калий во фруктах и овощах может помочь улучшить здоровье костей.

Исследование Доусон-Хьюз показало, что люди с относительно здоровым кислотно-щелочным балансом для поддержания здоровья костей и мышц употребляли свыше восьми порций фруктов и овощей в день наряду с 5,5 порциями злаков.

При округлении результатов оказалось, что употребление злаков было вдвое меньше, чем фруктов и овощей. Для многих американцев простая рекомендация по увеличению содержания щелочи (и калия) при сокращении кислот заключается в употреблении большего количества овощей и меньшего количества злаков.

Чем еще полезен калий?

Вне всяких сомнений, калий очень полезен для здоровья сердца, снижения риска возникновения высокого кровяного давления и инсульта. Он также помогает снизить риск возникновения сердечных заболеваний. Медицинский центр Мэрилендского университета отмечает следующее:

«Исследования показали, что [люди с] более высоким соотношением содержания натрия и калия больше подвержены возникновению сердечных заболеваний и общей летальности. Другие исследования показали, что пациенты с перенесенным инфарктом и умеренным уровнем калия в крови имеют более низкий риск летального исхода».

Как было указано, насыщенная калием диета также способствует улучшению здоровья костей, особенно у пожилых женщин, и, возможно, уменьшению риска возникновения остеопороза. Симптомы низкого содержания калия включают слабость, нехватку энергии, мышечные судороги, дискомфорт в желудке, сердечную аритмию и атипичную ЭКГ (электрокардиограмма – обследование, измеряющее работу сердца).

Если вы интересуетесь своим уровнем калия, попросите своего лечащего врача провести анализ крови.

А ваше соотношение уровня натрия и калия в норме?

Если вы употребляете много полуфабрикатов и мало овощей, то у вас существует высокая вероятность неправильного соотношения уровня натрия и калия. Если вы не уверены, попробуйте бесплатное приложение «My Fitness Pal» (Мой фитнес-друг), которое позволяет вносить потребляемые вами продукты и автоматически подсчитывает соотношение.

Обычно рекомендуется потреблять в пять раз больше калия, чем натрия. Тем не менее, большинство американцев получают вдвое больше натрия, чем калия. Если у вас возник дисбаланс…

Для начала, перестаньте употреблять полуфабрикаты. Полуфабрикаты насыщены обработанной солью и содержат низкий уровень калия и других питательных веществ

Для оптимального и сбалансированного питания употребляйте натуральные и органические продукты. Эти продукты содержат намного больше калия, чем натрия

Если вы добавляете соль в блюда, добавляйте природную соль. Я считаю, что самой подходящей может быть гималайская соль, так как по сравнению с другими она содержит меньше натрия и больше калия

Я не рекомендую употреблять пищевые добавки с содержанием калия для корректировки дисбаланса уровня натрия и калия. Вместо этого лучше просто изменить свой рацион и добавить в него насыщенные калием цельные продукты.

Сок зеленых овощей – прекрасный способ обеспечить потребление достаточного количества питательных веществ для оптимальных показателей здоровья. Стакан такого сока содержит от 300 до 400 мг калия.

Некоторые богатые калием источники:

лимская фасоль (955 мг/стакан)

зимняя тыква (896 мг/стакан)

варёный шпинат (839 мг/стакан)

авокадо (500 мг в порции)

Другие насыщенные калием фрукты и овощи включают:

Фрукты — папайя, сливы, мускусная дыня и бананы. (Помните, что бананы содержат много сахара и вдвое меньше калия, чем в равнозначном количестве зеленых овощей. Большое содержание калия в бананах – это миф. Зеленые овощи содержат вдвое больше калия).

— папайя, сливы, мускусная дыня и бананы. (Помните, что бананы содержат много сахара и вдвое меньше калия, чем в равнозначном количестве зеленых овощей. Большое содержание калия в бананах – это миф. Зеленые овощи содержат вдвое больше калия). Овощи — брокколи, брюссельская капуста, авокадо, спаржа, тыква, мангольд и зелень свёклы.опубликовано econet.ru.

Материалы носят ознакомительный характер. Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов и методов лечения обращайтесь к врачу.

доктор Джозеф Меркола

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