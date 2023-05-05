Симптомы наличия камней в печени и желчном пузыре, которые проявляются на коже

Описание наиболее распространенных признаков и симптомов, указывающих на наличие камней в ПЕЧЕНИ и ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ. Если вы наблюдаете у себя подобные проявления, очистка печени наверняка будет вам полезна.

Как узнать, есть ли у вас печеночные камни? Ниже приводится описание некоторых наиболее распространенных признаков и симптомов, указывающих на наличие камней в печени и желчном пузыре. Если вы наблюдаете у себя подобные проявления, очистка печени наверняка будет вам очень полезна.

Наиболее распространенные признаки и симптомы, указывающие на наличие камней в печени и желчном пузыре

Печеночные камни на коже - Признаки и симптомы

Hoc

Глаза

Руки, ногти и ступни

Признаки и симптомы на коже

Главная функция кожи - непрерывно приспосабливать организм к постоянно меняющейся окружающей среде, т. е. температуре, влажности, условиям освещения. Кроме того, кожа защищает нас от травм, микробов; и других болезнетворных факторов. Но она реагирует не только на влияние извне, но и следит за переменами, происходящими внутри тела, и тоже приспосабливается к ним.

Кожа отражает состояние органов, крови и лимфы. Любые долговременные нарушения в организме неизбежно проявляются в виде изменения цвета или структуры кожи - вроде сухости, маслянистости, морщин и т. д. Почти все кожные заболевания происходят из-за несбалансированной работы печени. Желчные камни вызывают нарушения кровообращения, которые приводят к ухудшению питания клеток кожи, не давая им нормально расти и развиваться.

Па наличие камней в печени особенно красноречиво указывают следующие признаки:

• Черные крапинки и маленькие или большие коричневые пятна, напоминающие родимые. Обычно они появляются на правой или левой половине лба, между бровей или под глазами. Также они могут возникать на правом плече или между лопатками.

Самой заметной их разновидностью являются так называемые печеночные пятна на тыльной стороне ладоней и предплечий, которые особенно часто появляются у пожилых людей. Если камни, которые время от времени выскакивают из желчного пузыря, застревают в толстой кишке, подобные дефекты могут также образоваться на коже между большим и указательным пальцами. Обычно эти пятна начинают исчезать после удаления большинства камней из печени и желчного пузыря.

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• Вертикальные морщины между бровей.

Это может быть одна складка, две, иногда три. Эти морщины, не являющиеся частью естественного процесса старения, указывают на накопление камней в печени и свидетельствуют об увеличении и уплотнении этого органа. Чем глубже и длиннее эти складки, тем в большей мере нарушена функция печени.

Морщина, расположенная ближе к правой брови, указывает также на застой в селезенке. Кроме того, вертикальные складки свидетельствуют о подавляемом раздражении и злом нраве. Причина тому - камни, препятствующие нормальному течению желчи.

Тяжелый характер объясняется застрявшими в организме токсинами, которые в идеале должны выходить с желчью. Но верно и обратное: злость и гнев способствуют образованию камней. Если вертикальные складки сопровождаются белыми или желтыми пятнами, это может свидетельствовать о формировании в печени кисты или опухоли. Прыщи или рост волос между бровями, сочетаемые с вертикальными морщинами или без оных, указывают на поражение печени, желчного пузыря и селезенки.

• Горизонтальные складки на переносице.

Это симптомы заболевания поджелудочной железы, связанного с камнями в печени. Если складка очень глубокая и явная, речь может идти о панкреатите или диабете.

• Зеленые или темные пятна на висках.

Этот симптом указывает на ухудшение работы печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки из-за накопления камней в печени и желчном пузыре. Это может сопровождаться зеленым или синим отливом по бокам переносицы, что свидетельствует о нарушении функции селезенки.

• Жирная кожа на лбу.

Это указывает на плохую работ)* печени из-за камней. То же относится к усиленном)* потоотделению на лбу. Желтизна кожи лица указывает на недостаток желчи в печени и желчном пузыре и слабость поджелудочной железы, почек и других органов выделения.

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Печеночные камни - Hoc

• Затвердение и утолщение кончика носа.

Это указывает на хроническую слабость печени, ведущую к уплотнению артерий и ожирению сердца, печени, селезенки, почек и предстательной железы. Если увеличение особенно явно выражено, а кровеносные сосуды просвечиваются, это может быть признаком близкого инфаркта или инсульта.

• Нос постоянно красный.

Это свидетельствует о нарушении работы сердца и тенденции к повышению кровяного давления (гипертензии). Лиловый нос указывает на пониженное давление крови. Оба нарушения вызываются дисбалансом в работе печени и почек.

• Раздвоенный кончик носа.

Этот симптом указывает на шумы в сердце и аритмию. Если одна половинка раздвоенного кончика больше другой, это свидетельствует об аномальном увеличении одной половины сердца. Это нарушение может сопровождаться приступами страха. Иногда имеют место серьезные лимфатические отеки, вызываемые такими расстройствами пищеварения, как запор, колит, язва желудка и т. д. Печень работает не в полную силу из-за большого количества камней, препятствующих нормальному кровоснабжению печеночных клеток. Секреция желчи недостаточна. (Примечание. Я лично наблюдал, как раздвоенность кончика носа исчезала после очищения печени.)

• Нос изогнут влево.

Если это не вызвано травмой, такая асимметрия носа указывает на недостаточную функцию органов правой стороны тела, к которым относятся печень, желчный пузырь, правая почка, восходящий отдел толстой кишки, правый яичник или яичко и правое полушарие мозга. Главная причина этого состоит в накоплении камней в печени и желчном пузыре. (После удаления камней нос может вернуться в нормальное положение.)

Глаза

• Желтизна кожи под глазами. Это указывает на чрезмерную активность печени и желчного пузыря. Темные, даже черные крути под глазами свидетельствуют, что почки, мочевой пузырь и репродуктивные органы перегружены работой из-за длительных сбоев в системе пищеварения. Серый, бледный цвет кожи под глазами объясняется нарушением функций почек, а иногда и легких, связанным с недостаточным оттоком лимфы из этих органов. Может быть повреждена также эндокринная система.

• Наполненные жидкостью мешки под нижними веками образуются в результате застоя лимфы в органах пищеварения и выделения, препятствующего ее оттоку от головы. Если мешки долго не пропадают и содержат жир, это свидетельствует о воспалительном процессе, появлении кист или даже опухолей в мочевом пузыре, яичниках, маточных трубах, матке и предстательной железе.

• Глаза утратили природный блеск и сияние. Это сигнализирует о закупорке печени и почек. Эти органы уже не так эффективно фильтруют кровь, которая, наполняясь шлаками, становится более тяжелой и вязкой, чем в нормальном состоянии. Сгущение крови замедляет ее циркуляцию, отчего ухудшается снабжение клеток и органов, включая глаза, кислородом и питательными веществами. Если это нарушение становится хроническим, клетки постепенно погибают.

Особенно уязвимы клетки глаз и мозга, поскольку они располагаются в верхней части тела и из-за силы гравитации кровь с трудом до них добирается. В основном проблемы со зрением являются прямым или косвенным результатом ухудшения фильтрующей функции печени и почек.

Здоровая печень, снабжающая организм чистой и богатой питательными веществами кровью, обеспечивает надлежащий уход за глазными тканями и тем самым предотвращает нарушения зрения.

Руки, ногти и ступни

• Белая, жирная кожа на кончиках пальцев указывает на дисфункцию пищеварительной и лимфатической систем. Кроме того, это может быть симптомом кисты и опухоли. Происходит выделение избыточного сахара и жиров.

• Темно-красные ногти свидетельствуют о высоком содержании холестерина, жирных кислот и минералов в крови. Печень, желчный пузырь и селезенка работают вполсилы, в них образуется застой, и вся выделительная система перегружается шлаками. Белые ногти указывают на накопление жиров и слизи в сердце, печени, поджелудочной или предстательной железах и яичниках. Это сопровождается ухудшением циркуляции крови и снижением уровня гемоглобина (анемией).

• Вертикальные рубцы на ногтях обычно свидетельствуют о плохом усвоении пищи и нарушении других важных функций желудка, проблемах с печенью и почками. Это может сопровождаться ощущением общей усталости. Ярко выраженные вертикальные рубцы на ногте большого пальца свидетельствуют о нарушении функции яичек, или яичников, вызванном плохой работой пищеварительной и сосудистой систем. Горизонтальные борозды на ногтях появляются при резких переменах в режиме питания или рационе. Белые точки на ногтях указывают на недостаток в организме кальция или цинка.

• Твердый выступ в основании пальцев ног свидетельствует о постепенном уплотнении органов, расположенных в средней части туловища, включая печень, желудок, поджелудочную железу и селезенку. Это связано с накоплением множества камней в печени и желчном пузыре. Такое нарушение зачастую сопровождается физической и психологической негибкостью. Человеку свойственны властность, предвзятость, ревнивость.

• Желтизна ступней свидетельствует о накоплении камней в печени и желчном пузыре. Если какая-либо часть ступни имеет зеленоватый оттенок, это указывает на серьезное нарушение в работе селезенки и лимфатической системы. Следствием этого могут быть кисты и опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные.

• Затвердение кончика четвертого пальца ноги или мозоль в этом районе - свидетельство застоя в желчном пузыре. Если этот палец скрючился и болит, значит камни в желчном пузыре и печени скопились уже давно.

• Искривление первого пальца ноги. Если первый палец ноги согнулся в сторону второго, это указывает на нарушение работы печени, связанное с закупоркой протоков желчными камнями. При этом селезенка и лимфатическая система перегружены из-за накопления токсичных шлаков, которые выделяются из недостаточно переваренной пищи, продуктов обмена и клеточного мусора.

• Белые и грубые ногти на четвертом и пятом пальцах ног указывают на плохую работу печени, желчного пузыря, а также почек и мочевого пузыря. опубликовано econet

Андреас Мориц "УДИВИТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ. Как безболезненно избавиться от камней в печени и желчном пузыре".

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