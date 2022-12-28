Сила пряных трав: Что лечат шалфей, розмарин, орегано и тимьян

Обязательно включите в свой рацион ароматические травы, если для вас характерен любой из симптомов, описанных в этой статье.

Ароматические травы орегано, розмарин, шалфей и тимьян обладают взаимодополняющими качествами. У каждой из них своя «специализация», но если вы регулярно потребляете их вместе, то содержащиеся в них фитохимические соединения и минералы обеспечивают надежную защиту от патогенных факторов современного мира.

Ароматические травы в вашем рационе от многих недугов

Сила ароматических трав в том, что они очень близки к дикой природе – даже когда их выращивают искусственно. Они способны выживать и процветать даже в неблагоприятных условиях – и особый уход за ними не нужен. Науке пока неизвестен тот факт, что корни ароматических трав выделяют особое антигрибковое вещество, которое очень любят земляные черви.

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Черви собираются вокруг корней трав, поглощают эту субстанцию и, в свою очередь, насыщают кислородом почву и оставляют после себя полезные удобрения. Этот симбиоз дает ароматическим травам их уникальные целебные свойства.

(Если вы выращиваете травы в горшках или же в вашем саду нет земляных червей, используйте минеральный раствор и органические удобрения в достаточных количествах.)

Давайте подробнее остановимся на каждом из этих замечательных растений.

• Орегано. Уничтожает в организме непродуктивные бактерии, такие как H. pylori, Streptococcus и E. coli, что, в свою очередь, предупреждает избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, возникновение язвенной болезни, воспаление среднего уха и гайморит.

Масло орегано – отличное антибактериальное средство, особенно эффективное для борьбы с бактерией E. coli, которая вызывает дивертикулит и дивертикулез. Оно также обладает противогрибковым эффектом, не давая ни малейших шансов такому неприятному кожному заболеванию, как дерматомикоз.

• Розмарин. Еще одно замечательное антибактериальное средство, специализирующееся на уничтожении бактерий, стойких к воздействию антибиотиков. К примеру, это C. difficile и обладающий множественной устойчивостью к лекарственным средствам Staphylococcus aureus, или МРЗС. Эти вредные бактерии – причина тяжелых инфекций, они могут вызывать расширение толстой кишки и иногда даже приводят к смерти.

• Шалфей. Эта ароматическая трава отлично справляется с грибками. Регулярно потребляя шалфей, можно легко и быстро избавиться от таких недугов, как эпидермофития стопы и паховый дерматомикоз, а также от грибковых поражений пищеварительной системы. Если вы имели контакт с токсичной плесенью, эта трава также поможет очистить организм. То же самое с токсичными тяжелыми металлами, накопившимися в вашем ЖКТ.

• Тимьян. Эта трава обладает антивирусным действием, уничтожая энтеровирусы, грипп, норовирус и все виды герпесвирусов, вызывающие аутоиммунные заболевания и болезнь Лайма. Тимьян – ваше секретное и очень мощное оружие против вирусов, которые атакуют ваш головной или спинной мозг, вызывая неврологические болезни.

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Заболевания

Обязательно включите в свой рацион ароматические травы, если вы страдаете чем-либо из нижеперечисленного:

Инфекция H. pylori, инфекция Streptococcus, инфекция E. coli, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, язвенные болезни, острый фарингит, ушные инфекции, гайморит, дивертикулит, дивертикулез, стригущий лишай, мегаколон, инфекция C. difficile, МРЗС, грипп, энтеровирусы, норовирус, вирус Эпштейна – Барр/мононуклеоз, цитомегаловирус, болезнь Лайма, все кофакторы болезни Лайма (в том числе Borrelia, Bartonella, Babesia и микоплазма), респираторные инфекции, инфекции десен, звон в ушах, холера, пояснично-крестцовый радикулит, фибромиалгия, синдром хронической усталости (СХУ), волчанка, псориатический артрит, рассеянный склероз (РС), опоясывающий лишай, ревматоидный артрит, отеки, мигрень, герпес простой 1 (ВПГ-1), герпес простой 2 (ВПГ-2), ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВГЧ-8, ВГЧ-9, пока еще не открытые учеными ВГЧ-10, ВГЧ-11 и ВГЧ-12, воспаление тазовых органов, В-лимфоцитарная болезнь, бактериальные инфекции, глазные инфекции, избыток аммиака в организме.

Симтомы

Обязательно включите в свой рацион ароматические травы, если для вас характерен любой из следующих симптомов.

Боль в желудке, пищевые аллергии, боль в брюшной полости, головокружение, хроническая усталость, выделения (например, вагинальные или глазные), вздутие, тошнота, кашель, тревожность, зуд, волдыри, сыпь, головные боли, анальный зуд, контакт с плесенью, все неврологические симптомы (включая покалывание, онемение, спазмы, подергивание мышц, невралгию и стеснение в груди), воспаление аппендикса, боль в мочевом пузыре, проблемы с балансом, заложенные уши, застойные явления в организме, боль в ушах, избыток слизи, лихорадка, боль в челюсти.

Эмоциональная поддержка

Живя в современном мире, мы регулярно попадаем в стрессовые ситуации, поэтому неудивительно, что эмоциональные реакции на происходящее бывают бурными. Когда вы начинаете постоянно реагировать на все слишком остро, теряя внутренний покой, обратитесь за помощью к ароматическим травам. Великолепная четверка: орегано, розмарин, шалфей и тимьян – поможет вам вновь обрести равновесие и встречать ежедневные жизненные испытания с новыми силами.

Эти ароматические травы – ровесники человечества как вида: в той или иной своей форме они существовали испокон веков. Все это время они были рядом с людьми, помогая адаптироваться и выживать в мире, постоянно подбрасывающем новые испытания. Орегано, розмарин, шалфей и тимьян – замечательные учителя, напоминающие нам о том, кем мы являемся и кем можем стать. Они помогают нам вернуться к истокам и черпать силы из глубин своей индивидуальности.

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Советы

• Используйте эти ароматные травы каждый день при приготовлении пищи. Экспериментируйте смелее, и вы увидите, сколько ваших любимых блюд выигрывают от добавления в них щепотки орегано, тимьяна, шалфея и розмарина.

• Найдите в своей жизни место для эфирных масел этих трав – к примеру, добавляя их в воду, когда вы принимаете ванну. Это поможет вам очистить и привести в гармоничное состояние тело, разум и душу.опубликовано econet

Автор Энтони Уильямс, из книги «Еда, меняющая жизнь. Откройте тайную силу овощей, фруктов, трав и специй»

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