Шиланжит: черное золото Аюрведы

Мумие еще называют «горная смола». Этот природный состав органического и неорганического вещества, который растворяется в воде, собирают в горных разломах. Мумие активно применяют в нетрадиционной медицине Аюрведе: продукт помогает вылечить широкий спектр заболеваний.
Мумие - один из многих составов травяных минералов (Расаушадхи), используемых в Аюрведе - системе исцеления, которая зародилась тысячи лет назад в Индии. Аюрведа фокусируется на восстановлении баланса в теле за счет уравновешивания ума, тела и духа.
Мумие происходит из слоев горных пород в нескольких горных хребтах по всему миру, включая Гималайские, Тибетские и Алтайские горы. Полагают, что он частично образовался в результате разложения определенных растений. Черновато-коричневатая смола богата минералами и содержит важное соединение, известное как фульвокислота. Мумие доступен в форме пищевых добавок и используется в традиционной народной медицине для лечения самых разных заболеваний, от переломов костей до импотенции. Считается, что мумие укрепляет кости и защищает от остеопороза.
Мумие является адаптогеном, что делает его прекрасным союзником для поддержки надпочечников. Шиладжит применяют с целью омоложения и возвращения тонуса у лиц преклонного возраста, для быстрого выздоровления. Современные ученые провели немало исследований, чтобы изучить и сообщить о пользе мумие для здоровья. Среди прочего, эти исследования включали изучение положительного влияния мумие на здоровье центральной нервной системы, уровень тестостерона, поддержание сильной иммунной функции и преодоление хронической усталости.
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Может быть в форме пилюль, порошка.
Органический состав часть мумие богат биоактивными веществами:
Рекомендуемая доза мумие составляет от 300 до 500 миллиграммов в день. Таблетированный мумие принимается в следующей дозировке: 2 раза в сутки по 1 или 2 штуки. В профилактических целях продукт прописывается курсом 30 или 40 дней. Меры профилактики с применением мумие особо рекомендованы в межсезонье – осенью и весной, когда иммунный ответ организма ослаблен.
Мумие иногда вызывает привыкание. Это происходит при продолжительном приеме средства. Чтобы подобного не произошло, полезно придерживаться таких рекомендаций.
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Начинать прием мумие в продолжение 2-х недель, непременно на нарастающей Луне. 2 недели после приема делаем паузу. В начале нового лунного цикла опять используем мумие на растущую Луну и так далее.
Почему существует подобная схема приема мумие? В неформальных медицинах уделяется особое внимание действию Луны на наш организм. Принято считать, что растущая луна активирует действие любого целительного средства.
Традиционно мумие можно пить с теплым молоком, топленым маслом или медом.
Побочного действия мумие не имеет, главное - придерживаться дозировки.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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