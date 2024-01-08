Шиланжит: черное золото Аюрведы

Мумие еще называют «горная смола». Этот природный состав органического и неорганического вещества, который растворяется в воде, собирают в горных разломах. Мумие активно применяют в нетрадиционной медицине Аюрведе: продукт помогает вылечить широкий спектр заболеваний.

Мумие - один из многих составов травяных минералов (Расаушадхи), используемых в Аюрведе - системе исцеления, которая зародилась тысячи лет назад в Индии. Аюрведа фокусируется на восстановлении баланса в теле за счет уравновешивания ума, тела и духа.

Мумие происходит из слоев горных пород в нескольких горных хребтах по всему миру, включая Гималайские, Тибетские и Алтайские горы. Полагают, что он частично образовался в результате разложения определенных растений. Черновато-коричневатая смола богата минералами и содержит важное соединение, известное как фульвокислота. Мумие доступен в форме пищевых добавок и используется в традиционной народной медицине для лечения самых разных заболеваний, от переломов костей до импотенции. Считается, что мумие укрепляет кости и защищает от остеопороза.

Мумие (шиладжит) и аюрведа: традиционные способы применения

Мумие является адаптогеном, что делает его прекрасным союзником для поддержки надпочечников. Шиладжит применяют с целью омоложения и возвращения тонуса у лиц преклонного возраста, для быстрого выздоровления. Современные ученые провели немало исследований, чтобы изучить и сообщить о пользе мумие для здоровья. Среди прочего, эти исследования включали изучение положительного влияния мумие на здоровье центральной нервной системы, уровень тестостерона, поддержание сильной иммунной функции и преодоление хронической усталости.

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Мумие практикуют при следующих проблемах

диабет;

избыточный вес;

болезнь Боткина;

желчно-каменная болезнь;

камни в почках,

воспаления мочевыводящих путей;

отечность, геморрой;

половая дисфункция;

болезненные месячные;

эпилепсия;

дерматологические недуги;

душевные болезни.

Может быть в форме пилюль, порошка.

Целительный эффект мумие

Органический состав часть мумие богат биоактивными веществами:

витамины А, В, С;

стероидные вещества;

фосфолипиды;

ферменты;

аминокислоты;

ароматические масла.

Свойства мумие

восстанавливает и укрепляет иммунную защиту,

запускает метаболизм,

очищает кровь,

нормализует функции поджелудочной,

способствует тканевой регенерации,

выводит токсины, шлаки из организма,

снимает аллергические симптомы,

нормализует мужскую репродуктивную сферу, усиливает потенцию,

позитивно действует на мозг и, как следствие, улучшает память и когнитивные возможности.

Как правильно принимать мумие

Рекомендуемая доза мумие составляет от 300 до 500 миллиграммов в день. Таблетированный мумие принимается в следующей дозировке: 2 раза в сутки по 1 или 2 штуки. В профилактических целях продукт прописывается курсом 30 или 40 дней. Меры профилактики с применением мумие особо рекомендованы в межсезонье – осенью и весной, когда иммунный ответ организма ослаблен.

Мумие иногда вызывает привыкание. Это происходит при продолжительном приеме средства. Чтобы подобного не произошло, полезно придерживаться таких рекомендаций.

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Начинать прием мумие в продолжение 2-х недель, непременно на нарастающей Луне. 2 недели после приема делаем паузу. В начале нового лунного цикла опять используем мумие на растущую Луну и так далее.

Почему существует подобная схема приема мумие? В неформальных медицинах уделяется особое внимание действию Луны на наш организм. Принято считать, что растущая луна активирует действие любого целительного средства.

Традиционно мумие можно пить с теплым молоком, топленым маслом или медом.

Противопоказания к приему мумие

персональная непереносимость продукта,

беременность и лактация,

мочекаменная болезнь в острой фазе.

Побочного действия мумие не имеет, главное - придерживаться дозировки.опубликовано econet

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