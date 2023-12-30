Селен поможет предотвратить остеопороз и снизить риск серьезных заболеваний

Селен положительно связан с минеральной плотностью кости у мужчин и женщин; он также обратно связан с процессом обновления костной ткани. Исследователи обнаружили, что уровень селена влияет на здоровье сердца, иммунную функцию, работу щитовидной железы, подвижность сперматозоидов и развитие здоровых яйцеклеток.

Селен - это незаменимый элемент, необходимый вашему организму в небольших количествах. Как и все незаменимые элементы, вы получаете его из пищи, но имейте в виду, что он может быть токсичным при высоких уровнях, если вы принимаете добавки.

Джозеф Меркола: Селен помогает предотвратить остеопороз

Селен функционирует как часть аминокислоты селеноцистеина из селеноцистеинсодержащих белков, также называемых селенопротеинами. У людей с дефицитом могут меняться физиологические реакции на напряжение. Например, в некоторых частях Азии дефицит селена был связан с определенными формами кардиомиопатии и остеоартропатии.

Уровни селена в растительной пище варьируются в зависимости от его количества в почве, где выращиваются растения. Риск дефицита может увеличиться после бариатрической операции; пациенты с тяжелыми формами желудочно-кишечных заболеваний, таких как болезнь Крона, также подвергаются повышенному риску.

Тем, у кого есть метаболические нарушения, такие как гомоцистинурия и лейциноз, могут потребоваться добавки для обеспечения оптимального уровня. Эталон потребления селена был пересмотрен в 2000 году, и в настоящее время он составляет 55 мкг в день для взрослых от 19 и старше. Требования возрастают с беременностью и кормлением грудью до 60 и 70 мкг / день соответственно.

Низкий уровень селена связан с ухудшением минеральной плотности костей

Исследователи все чаще признают дефицит селена риском для здоровья при ряде заболеваний. Авторы нескольких исследований рассматривали связи уровня селена с минеральной плотностью кости и работой щитовидной железы.

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В недавно опубликованном исследовании в BMC Musculoskeletal Disorders ученые изучили корреляцию между пищевым селеном и остеопорозом у людей среднего и старшего возраста в Китае. Данные были собраны с использованием «проверенного полуколичественного опросника частоты приема пищи», а остеопороз был диагностирован с помощью сканирования минеральной плотности кости.

Исследование началось с 6267 пациентов, у которых распространенность остеопороза составляла 9,6%. Более высокие показатели остеопороза были связаны с более низким уровнем селена; результаты были одинаковыми у мужчин и женщин.

Во втором исследовании ученые пытались определить, влияет ли селен на функцию щитовидной железы и минеральную плотность кости. Оно включало 387 пожилых мужчин и обнаружилась положительная связь. Это казалось независимым от функции щитовидной железы, которая не была затронута селеном.

Группа европейских ученых пыталась выявить вариации содержания селена у женщин в постменопаузе со здоровым состоянием щитовидной железы. Исследователи искали различия в обновлении и минеральной плотности костей и подверженности переломам у женщин.

Исследование, опубликованное в 2012 году, было рассчитано на участников из пяти европейских городов. Те, у кого были проблемы с метаболизмом щитовидной железы или костной ткани, были исключены, в результате чего численность изучаемой популяции составила 1144 человека. В крови были измерены уровни селена и селенопротеина Р, а также сывороточные уровни Т3, Т4 и ТТГ.

Также были отмечены маркеры ремоделирования, минеральная плотность костей и переломы позвонков, бедер и переломы, не связанные с позвоночником. После того как данные были проанализированы, исследователи пришли к выводу, что уровни селена были «обратно связаны с ремоделированием костей и положительно коррелировали с [минеральной плотностью кости]», независимо от статуса щитовидной железы.

Селен играет важную роль в здоровье сердца

Болезнь сердца является основной причиной смерти для многих групп в США. Центр контроля заболеваний сообщает, что почти 25% всех смертей являются результатом болезней сердца. Ряд питательных веществ играет роль в здоровье вашего сердца, включая комбинацию селена и CoQ10, которые, как было установлено, снижают риск смертности.

Низкое потребление селена и снижение выработки CoQ10, которое происходит с возрастом, повышает риск заболеваний сердца. Участники одного исследования продемонстрировали снижение риска сердечно-сосудистой смертности при приеме добавок CoQ10 и селена.

Через двенадцать лет после завершения исследования, первоначальные участники были снова обследованы, и было обнаружено, что они продолжали демонстрировать снижение смертности от сердечно-сосудистых причин.

Исследователи также обнаружили, что те, кто принимал добавки селена и CoQ10, показали значительно меньше случаев ишемической болезни сердца, высокого кровяного давления, нарушения функциональности сердца и диабета. Оказалось, что защитное действие не ограничивалось только интервенционным периодом, но продолжалось и до момента повторного обследования.

На клеточном уровне селен является активным элементом глутатионпероксидазы, фермента, ответственного за превращение перекиси водорода в воду и служащего в качестве первой линии защиты от вредных свободных радикалов.

Оптимальный уровень селена может снизить риск серьезных заболеваний

Если вы не принимаете добавки, маловероятно, что вы будете потреблять слишком много селена из пищи. Как и с другими микроэлементами, больше не значит лучше. В одном перекрестном исследовании 5423 участников ученые обнаружили более высокую распространенность диабета среди тех, кто постоянно потреблял повышенное количество селена, например, такое, которое можно найти в ежедневных добавках.

И наоборот, субптимальные уровни селена оказывают негативное влияние на некоторые системы организма, что частично связано с его ролью в защите от повреждения свободными радикалами. Некоторые состояния здоровья, на которые влияют субоптимальные уровни этого незаменимого элемента, включают:

Работа щитовидной железы — Ткань с самой высокой плотностью селена - щитовидная железа, необходимая для функционирования и метаболизма гормонов. Поддержание оптимального уровня селена помогает предотвратить заболевания щитовидной железы. Добавки также могут быть полезны для людей с состоянием, известным как орбитопатия Грейвса.

Иммунная система — Иммунной системе необходим пищевой селен и биологическое воздействие селенопротеинов. Когда процессы селена не регулируются, может возникнуть ряд проблем, включая воспаление и заболевания, которые опосредованы иммунной системой.

Астма — В исследованиях по оценке добавок селена ученые обнаружили увеличение показателей качества жизни и улучшение клинических симптомов, но без связи с вторичными результатами или тех, которые могут быть подтверждены с помощью функциональных тестов легких.

Рождаемость — Добавки у мужчин с низким уровнем селена повышали подвижность сперматозоидов на 56% в группе вмешательства. Селен и селенопротеины содержатся в большом количестве в здоровом фолликуле яичника, что может играть жизненно важную роль в развитии яйцеклетки, улучшая фертильность женщины. Один ученый из исследования, оценивающего селен и репродуктивную функцию женщины, прокомментировал:

«Бесплодие является серьезной проблемой в нашем обществе. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, как можно оптимизировать уровни селена, помогая повысить шансы женщин на зачатие. Избыток селена также может быть токсичным, так что это не просто случай избыточного приема нескольких добавок».

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Рекомендация: три бразильских ореха ежедневно

По данным Международного фонда остеопороза, от него страдают примерно 10% женщин в возрасте 60 лет, а к 80 годам число возрастает до 40%. Это состояние повышает риск переломов костей, в том числе бедра, что, как известно, увеличивает возможность смерти пожилых людей.

Лучший подход к поддержанию здоровья костей и профилактике остеопороза - получать достаточное количество питательных веществ, которые ваш организм использует для наращивания и поддержания крепких костей.

Хотя легко получить достаточное количество селена из пищевых источников, добавки стали более популярными, так как мощные преимущества его антиоксидантной активности становятся все более известными. Сначала постарайтесь получить селен из рациона, чтобы избежать токсичности из-за избыточного количества в добавках или из неорганических источников, которые не так биодоступны.

Лучшим пищевым источником являются бразильские орехи, которые в среднем содержат от 70 до 90 мкг селена на орех в зависимости от количества селена в почве. Всего два-три из них помогут удовлетворить ваши ежедневные потребности. В сочетании с другими источниками пищи, такими как сардины, пастбищные органические яйца, пойманный в дикой природе лосось и семена подсолнечника, вы можете получать весь необходимый вам селен только из пищи*.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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