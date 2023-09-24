Селен: Мощный антиоксидант с противораковым действием

Микроэлемент селен стал известным благодаря своим антиоксидантным свойствам: он снижает количество продуктов перекисного окисления жиров. Это помогает процессам противоракового воздействия селена на организм. Элемент укрепляет иммунитет, благотворно действует на здоровый рост клеток, активирует механизмы заживления и восстановления в организме.

В 1980 году ВОЗ признала селен (Se) одним из необходимых элементов питания. И не зря. Селен является мощным антиоксидантом, кроме того, специалисты доказали противораковое действие этого микроэлемента на организм человека. В каких именно продуктах питания он содержится? Давайте узнаем прямо сейчас.

Польза элемента Se

Селен приобрел известность благодаря мощным антиоксидантным возможностям: он снижает объем продуктов перекисного окисления жиров. Это помогает процессам противоракового влияния Se на организм.

Селен активирует иммунную защиту, благотворно действует на здоровый рост клеток, активирует механизмы заживления и восстановления в организме.

В 1960-е годы ХХ века ученые доказали, что нехватка Se связана с развитием дистрофии сердечной мышцы. При дефиците Se страдают сосуды, печень, поджелудочная. При дистрофии поджелудочной перестает усваиваться жир и имеет место нехватка жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К). Также было выявлено действие Se на репродуктивную функцию. Мужчины при разумном употреблении Se решали проблему бесплодия, а у представительниц слабого пола снижался риск выкидышей.

Но самым знаковым оказалось открытие противораковых возможностей элемента Se. Удачные опыты на животных получили подтверждение в процессе эпидемиологических наблюдений: в местностях, где содержание Se в грунте демонстрировало средний и высокий показатели, смертность от лимфомы, онкологии органов пищеварительной системы, легких и груди была значительно меньше, чем в областх с низким показателем Se.

Также было доказано, что, чем выше показатель Se в организме, тем менее злокачественными оказывались опухоли и тем реже они давали метастазы и рецидивы.

В 1999г Национальный институт изучения рака (Соединенные Штаты) провел исследование, продолжавшееся 10 лет. Волонтеры каждый день принимали 200 мкг селена из дрожжей. Результаты исследования были таковы: отмечалось снижение смертности на 49% от онкологии легких, простаты, толстой и прямой кишки среди добровольцев, дополнительно принимающих Se.

Биохимические процессы, посредством которых Se имеет противораковое влияние:

стимуляция иммунной защиты. Ежедневно у всех людей рождаются раковые клетки, но пока иммунитет в норме, он оберегает от возникновения опухоли.

защита мембран и ДНК клеток. Являясь антиокислителем, элемент Se оберегает мембраны и предотвращает генетическое изменение ДНК, и в результате способствует здоровому росту клеток.

Нехватка Se кроме онкологических больных имеет место у больных муковисцидозом, при поликистозах, бронхиальной астме, недугах щитовидки, болезнях аутоиммунной природы, алкоголизме.

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Подведем небольшой итог. Se необходим для:

профилактики онкологических заболеваний;

укрепления иммунной защиты;

нормального функционирования репродуктивной системы;

ускорения заживлений, в том числе эрозий и язв;

терапии пациентов, страдающих раком в комплексе с основной терапией;

терапии больных астмой, аутоиммунными недугами, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, поджелудочной, с поликистозами;

протекция организма от тяжелых металлов (например, стронция).

Люди нуждаются в селене как в мощном антиоксиданте.

Наличие селена в продуктах

Суточная норма Se

Se не секретируется в организме, а исключительно поступает извне. Ежедневная доза Se для взрослого человека - около 50-60 мкг. Необходимость в указанном элементе возрастает у беременных и кормящих (до 80 мкг в сутки).

Максимум Se имеется в бразильских орехах — до 2000 мкг (2 мг на 100 г). Иначе говоря, 2 таких ореха помогут восполнить суточную норму Se. Достаточно Se имеется морепродуктах. Это морская рыба, креветки, кальмары, морская капуста ламинария, мидии, крабы. Однако, в процессе кулинарной обработки значительная доля элемента Se теряется.

Продукты, насыщенные Se (на 100 г продукта):

бразильский орех – 2000 мкг

кокос – 810 мкг

фисташки – 450 мкг

свиные почки – 270 мкг

сушеные вешенки и белые грибы – 100 мкг

тунец, бараньи почки, крабы, омары – 90 мкг

печень куриная, свиная, говяжья, утиная – 40-70 мкг

яйца (и перепелиные), чеснок, сырое свиное сало, кукуруза, рис, фасоль, брынза, белый хлеб – 20-40 мкг

манная крупа, горох, гречневая крупа, овсяная крупа, сыр – 10-15 мкг

Постарайтесь вводить в свой рацион продукты с высоким содержанием селена. Таким образом вы станете проводить успешную профилактику широкого спектра заболеваний. А предупредить болезнь всегда легче, чем бороться с ней.опубликовано econet

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