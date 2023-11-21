Секреты заболеваний: Что надо знать о гипотиреозе и болезни Хашимото

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА – это маленькая железа в области шеи, от которой напрямую зависит состояние вашего здоровья. ✅Она регулирует количество энергии, которую поглощает тело в каждый отдельно взятый момент. Она воздействует на каждую клеточку.

Когда щитовидная железа вырабатывает достаточно много гормонов, она тем самым сигнализирует клеткам, что пора усваивать глюкозу и трансформировать ее в энергию, необходимую для жизнедеятельности, регенерации и размножения. Когда щитовидная железа снижает объем вырабатываемых гормонов, она приказывает клеткам накапливать энергию и откладывать ее преобразование на потом.

Гипотиреоз и болезнь Хашимото: что важно знать

Таким образом, поддерживается устойчивый процесс функционирования организма. Впрочем, со временем низкий уровень гормонов вызывает «энергетический дефицит» во всем организме, так как не было приказа подзарядиться, клетки не функционируют, как положено.

Если щитовидная железа работает бесперебойно, то же самое можно сказать и про вас. Но если эта функция нарушается, то ваше здоровье совершенно непредсказуемым образом рушится прямо на глазах.

Гипотиреозом называется состояние недостаточной выработки гормонов щитовидки, иначе говоря, умеренный тиреоидит на ранней стадии. Гипотиреоз и тиреоидит Хашимото – это вовсе не тот давно известный эндемический зоб из-за дефицита йода и избытка токсинов в щитовидной железе. Однако эти названия не объясняют, какие, собственно, физиологические процессы предшествуют усталости, учащенному сердцебиению, горячим приливам, спутанности сознания, ожирению и многим другим сопутствующим заболеваниям.

Как полагает современная медицина, болезнь Хашимото возникает тогда, когда в работе иммунной системы возникает сбой. Она ошибочно принимает клетки щитовидной железы за вредоносных чужаков и объявляет им войну.

Это неверно. Я говорил об этом раньше и повторю еще раз: тело не атакует себя. Иммунитет не попадает впросак и не нападает на организм. Это утверждение справедливо как в отношении щитовидной железы, так и всех прочих органов. Своим обвиняющим перстом врач указывает на организм пациента, отвлекая от истинного положения дел. До сих пор научно-медицинские исследования даже не пытались подступиться к изучению причин тиреоидита.

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Правда в том, что более 95 процентов сегодняшних заболеваний щитовидной железы, в том числе болезнь Хашимото, вызваны вирусной инфекцией – вирусом Эпштейна – Барр (остальные пять процентов составляет радиация).

После длительного инкубационного периода – чаще всего, он проходит в печени – ВЭБ отправляется в поход против щитовидной железы и проникает в ее ткань. Чуть позже высокая концентрация вируса в крови ослабит щитовидную железу, ей станет труднее вырабатывать гормоны, необходимые для функционирования организма. По прошествии времени ВЭБ постепенно вызывает воспаление щитовидной железы, и мы наблюдаем не только гипотиреоз, но и тиреоидит Хашимото. Это не тело предает вас. Это ваш иммунитет гонится за нарушителем и работает изо всех сил, чтобы защитить вас.

Наиболее распространенное заблуждение состоит в том, что, по убеждению пациентов, лекарства для щитовидной железы устраняют основную причину заболевания. На самом деле эти препараты не лечат саму щитовидную железу. Таким образом, врачи просто пытаются насытить кровоток гормонами в надежде, что организм восполнит ими дефицит тех гормонов, которые не вырабатываются щитовидной железой.

Но никто не знает, что у препаратов тиреоидных гормонов есть слабый стероидный эффект, что они замедляют реакцию иммунной системы на симптомы вашего заболевания. Это секрет, о котором часто не знают даже врачи, так как им ничего об этом не рассказали. И очень печально, что они не признаются пациентам в своем непонимании того, что такое гипотиреоз или болезнь Хашимото, и что от одних только лекарств пациенту не станет легче.

Если вы принимаете тиреоидные препараты и замечаете позитивные сдвиги, это отлично. Потому что иногда при недомогании, вызванном концентрацией вируса в крови, они – как мертвому припарки. Если вы принимаете эти препараты, но не чувствуете облегчения, то теперь хотя бы знаете, что ваше разочарование нормально.

Я слышал сотни историй самых разных женщин, как они начинали лечиться от тиреоидита и через десять-пятнадцать лет, в 50-летнем или 60-летнем возрасте, шли на обследование щитовидной железы. Практикующий врач или медсестра смотрят мельком на результаты и удивляются: «Что за чертовщина творится с ее щитовидкой? Она выглядит просто ужасно». Все это время женщины думали, что отвечают за свои поступки и контролируют ситуацию. Они думали, что лекарства заботятся об их щитовидной железе.

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Анализы крови на гормоны щитовидной железы

Если вы заподозрили у себя тиреоидит, но не уверены в своих подозрениях, пусть врач возьмет анализы крови на гормоны щитовидной железы.

В частности, попросите его взять анализы на тиреотропин, свободный гормон Т 4, свободный гормон Т 3 и антитела щитовидной железы. Хотя они и далеки от совершенства, такие лабораторные анализы – это сегодняшний золотой стандарт.опубликовано econet

Энтони Уильям "Взгляд внутрь болезни. Все секреты хронических и таинственных заболеваний и эффективные способы их полного исцеления"

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