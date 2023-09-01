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Секрет долголетия: 8 добавок, продлевающих жизнь

Автор: Econet 01 сентября 2023 6500
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Как прожить долго и при этом оставаться в здравом рассудке и иметь здоровое и моложавое тело? Каждый человек мечтает задержать процесс старения и оставаться бодрым и энергичным. Эти восемь веществ способны поддержать долголетие.

Секрет долголетия: 8 добавок, продлевающих жизнь

Людей всегда волновал вопрос долголетия. Сегодня известны вещества, которые помогут продлить жизнь и способствуют сохранению телесного и умственного здоровья с годами. Эти добавки позволяют замедлить внутреннее и внешнее старение человека и ослабить проявления хронических недугов.

Восемь питательных веществ, поддерживающих долголетие

1. Коллаген

Белок коллаген входит в состав мускулатуры, костной ткани, кожи, сухожилий. Он формирует соединительную ткань, улучшает показатели кожи, обеспечивает динамику суставов.

С годами выработка коллагена в организме замедляется. Уменьшение его содержания приводит к окислительному стрессу и образованию морщин. Пептид коллагена в форме диетической добавки устраняет повреждения дермы по причине УФ- излучения и ослабляет симптомы ее старения.

Прием коллагеновых добавок улучшает увлажненность и упругость дермы. 

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2. Коэнзим Q10

Кофактор Q10 (убихинон) - природный антиоксидант. Он нужен клеткам для производства АТФ - энергомолекулы организма. С годами содержание убихинона в крови и клетках снижается.  

Пониженный уровень кофактора Q10 в крови увеличивает вероятность деменции (старческого слабоумия) и болезни Альцгеймера. Q10 способен замедлить негативную динамику когнитивных функций у пациентов с Паркинсонизмом. Также Q10 улучшает здоровье и память у страдающих болезнью Альцгеймера.

3. Незаменимые жирные кислоты

Жирные кислоты омега-3 необходимы для функций сердца, мозга и суставов.

Прием омега-3 улучшает состояние сосудов и снижает кровяное давление. Рыбий жир (в котором содержится омега-3) ослабляет воспаление и позитивно влияет при кардиологических проблемах.

Секрет долголетия: 8 добавок, продлевающих жизнь

4. Ресвератрол

Это вещество способно продлевать жизнь. Ресвератрол предотвращает возрастную катаракту, болезни сосудов и проблемы мозга (деменцию). Вещество способствует долголетию через влияние на теломеры хромосом.

Добавки с ресвератролом позитивно влияют на ДНК. Это вещество активирует гены SIRT1 и SIRT2, которые контролируют выработку белка, отвечающего за долголетие.

5. Экстракт сосновой коры (пикногенол)

Пикногенол – это сильный антиоксидант. 

Экстракт коры сосны предотвращает развитие катаракты, улучшает кардиологическую функцию, снижает кровяное давление, укрепляет память, ослабляет боль при артрите.

Его антиоксидантные свойства позволяют оберегать кожу от повреждения УФ-излучения. Экстракт можно наносить на кожу лица. Продукт защищает коллаген и эластичные ткани от окислительного стресса, который считается ключевым фактором старения кожи.

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6. Куркума

Куркума славится своими противовоспалительными и антиоксидантными возможностями, поддерживает пищеварение. Главное вещество куркумы - куркумин. 

Куркумин предотвращает клеточное окисление, что является ключевым фактором старения. Вещество защищает нервные соединения в головном мозге от воспаления и окислительного стресса.

7. Витамин C

Витамин C (аскорбиновая кислота) необходим для общего укрепления здоровья.

Прием вит-на C помогает предотвратить катаракту, необходим для выработки коллагена, полезен для дермы и профилактики старения.

 8. Эфирные масла

Некоторые ароматические масла оказывают антивозрастной эффект, борются с морщинами и улучшают состояние дермы. Среди них - ладан, жожоба, шиповник. Масла можно наносить непосредственно на кожу (если нет аллергической реакции).опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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