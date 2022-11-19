Себорейный дерматит: Советы практикующего трихолога

Лечение и профилактика себорейного дерматита – одна из самых актуальных проблем дерматологии и косметологии
Актуальность этой проблемы вызвано, в первую очередь, распространенностью и постоянным ростом заболеваемости данной нозологией, а также сложностью выбора эффективного лечения с долгосрочным положительным результатом.
Мы пригласили эксперта, врача дерматовенеролога первой категории, практикующего трихолога, члена Союза трихологов и Евразийской ассоциации трихологов Пушкину Наталью Владимировну, помочь нам разобраться в данном вопросе.
Себорейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание кожи, связанное с повышением количества и изменением качества кожного сала, а так же с влиянием микрофлоры кожи.
Патология проявляется:
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Фото 1. Себорейный дерматит. Основное проявление-шелушение в перифолликулярной зоне и яркость капилляров (воспаление) х 200 (увеличение)
Фото 2. Себорейный дерматит, без явных признаков себореи, с мелкопластинчатым обильным шелушением (х200)
При себорейном дерматите поражаются те участки кожи головы и туловища, на которых наиболее развиты сальные железы: волосистая часть головы, передняя область груди и межлопаточная область, область ушных раковин, лоб, носогубный треугольник. При поражении кожи волосистой части головы наблюдается истончение и поредение волос. В тяжелых случаях себорейный дерматит может иметь характер распространенного эксфолиативного процесса вплоть до эритродермии.
Прежде, чем начать разговор о способах лечения и профилактики данного заболевания, необходимо понять патогенез данной проблемы.
Возможными причинами возникновения себорейного дерматита считаются:
В 1874 году французский микробиолог Л. Малассез (L.Malassez) впервые выдвинул гипотезу о том, что возбудителем себорейного дерматита являются дрожжеподобные липофильные грибы Pityrosporum, которые впоследствии получили свое название в честь этого ученого. Грибы этого вида сосредоточены в средних и поверхностных отелах рогового слоя, внутри и между роговыми чешуйками, а также в волосяных фолликулах.
До сих пор в литературе можно встретить оба названия возбудителей заболевания: Рityrosporum и Malassezia. В настоящее время роль возбудителя Рityrosporum в патогенезе себорейного дерматита волосистой части головы и перхоти подтверждена многочисленными клиническими и лабораторными исследованиями.
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Эти дрожжеподобные липофильные грибы являются постоянным компонентом микрофлоры здоровой кожи более чем у 90% населения. Грибы концентрируются вокруг сальных желез и используют их секрет для роста и развития. Pityrosporumovale (P. ovale), или по иной классификации Malasseziafurfur, чаще встречается на волосистой коже головы, а Pityrosporumorbiculare - на коже туловища.
Развитие себорейного дерматита связывают с изменением состава кожного сала, при котором значительно нарушается барьерная функция кожных покровов.
Клиницистами давно замечено, что у мужчин себорейный дерматит диагностируется чаще, чем у женщин. Это связано с тем, что уровень секреции и качественный состав кожного сала определяется, в первую очередь, генетическими и гормональными факторами. Активность секреции сальных желез напрямую зависит от мужских половых гормонов, а именно тестостерона, и его дегидро-формы - ДГТ (дигидротестостерона), а так же гормона предшественника 4-андростендиона. На поверхности эпидермоцитов и себоцитов расположены рецепторы к этим половым гормонам.
Совершенно необязательным фактором, провоцирующим активацию работы сальных желез, является высокий уровень общего тестостерона. У большинства больных себорейным дерматитом он находится в пределах нормы, но трансформация тестостерона в дегидротестестерон может быть в 20-30 раз выше по сравнению со здоровыми людьми. Это зависит от активности превращающего фермента 5-альфа-редуктазы и, соответственно, от степени восприимчивости рецепторного аппарата. То есть не стоит искать сразу гиперандрогенемию у данных пациенток или пациентов. Как правило, ее и не бывает.
Маркерами клинически же выявленной и скрытой форм гиперадрогенемии являются: фракция свободного тестостерона в сыворотке крови, ДГТ, индекс свободных андрогенов. Имеет смысл также проверить пациентов и у специалистов эндокринологов на предмет концентраций андренокортикоидов, прогестерона, соматотропного гормона, гормонов гипофиза и гипоталамуса.
Среди других причин проявления себорейного дерматита большинство ведущих дерматологов отмечают:
Нейрогенные факторы
Известно, что обострение себорейного дерматита может быть спровоцировано нервным стрессом. Так пациенты с различными заболеваниями ЦНС и ВНС в значительной степени подвержены себорее в различных формах ее проявления. Также огромной предрасположенностью к себорейному дерматиту обладают больные параличами черепных нервов, параличами туловища, болезнью Паркинсона и т.п.
Многие авторы, чьи исследования посвящены себорейному дерматиту, соглашаются с Wikler J.R., который писал о взаимосвязи этой нозологии и иммунодефицитного состояния. Так, если у здоровых людей себорейный дерматит встречается в 8% случаев, то у ВИЧ-инфицированных он наблюдается в 36%, а у больных СПИДом - в 80% случаев.
Немаловажную роль в развитии себорейного дерматита играет гормональный дисбаланс. Себорейный дерматит наблюдается в неонатальном периоде и рассматривается как реакция на стимуляцию материнскими гормонами. Помимо этого, он часто возникает в пубертатном периоде.
Себорейный дерматит проявляется шелушением и воспалением кожи, а также сопровождается зудом. Классическим вариантом развития патологии является симметричное вовлечение в процесс не только кожи волосистой части головы, границы роста волос, но и бровей, ресниц и области бороды и усов. На коже головы появляются мелкие муковидные белые чешуйки, или шелушение может принимать крупнопластинчатый характер.
Фото 3. Себорейный дерматит на фоне андрогенетической алопеции
Фото 4. Себорейный дерматит, с признаками воспаления, обильного крупнопластинчатого шелушения на фоне себореи на фоне эритемы (х60)
Нередко себорейный дерматит начинает прогрессировать в том случае, когда пациенты снижают частоту мытья волос. Это приводит к тому, что поражаются все новые участки кожи, а шелушение становится обильным. При более тяжелой форме себорейного дерматита на голове пациента можно наблюдать эритематозные пятна и бляшки, покрытые муковидными или сальными чешуйками, а в отдельных случаях и чешуе-корками и геморрагическими корками.
Обычно в этом состоянии пациенты и обращаются к дерматологу, хотя все поправить можно было бы гораздо раньше.
На сегодняшний день в арсенале доктора-трихолога есть много методов, позволяющих оценить состояние кожи пациента, в том числе кожи волосистой части головы.
С практической точки зрения методы диагностики, применяемые в трихологии, можно разделить на общие (неспециализированные) и специализированные.
Для оценки состояния организма:
Для предварительной постановки диагноза:
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Самым информативным методом является дермоскопия. Это неинвазивный оптический метод диагностики кожи, позволяющий оценить морфологические структуры, не видимые невооруженным глазом, и получить клиническую информацию о реальном состоянии кожи. Метод осуществляется с помощью ручного дерматоскопа (десятикратное увеличение), или светового видеомикроскопа (или видеокамеры с линзами увеличения х10,х60,х200 и даже х1000). Ross с коллегами в 2006 г. описали преимущества дерматоскопии при оценке состояния волос и скальпа при различных заболеваниях, а Rakowsca с коллегами в 2006-2008 гг. описали применение дерматоскопии при исследовании стержней волос.
Фото 5. Процесс трихоскопии с помощью камеры
При себорейном дерматите наблюдается стадийность течения заболевания. Перхоть без ярко выраженного воспалительного процесса поддается терапии наружными средствами. В то время как более серьезные проявления нозологии требуют комбинированной тактики лечения.
Комплекс наружной терапии себорейного дерматита включается в себя общие и местные методы лечения.
К общим патогенетическим средствам относятся иммуномодулирующие препараты, антимикотики, антибактериальные системные препараты, НПВС, кортикостероиды, а так же в случае необходимости у женщин - гормонрегулирующая терапия и применение КОКов, назначаемых строго по показаниям докторов более узких специализаций.
К более легким наружным компонентам лечения себорейного дерматита, которые в силах назначить как доктор дерматолог, так и косметолог и трихолог относятся: кератолитические, глюкокортикостероидные, антисептические, дезинфицирующие и противогрибковые средства, действующие на все звенья патогенеза.
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Кератолитические препараты (пилинги волосистой части головы) помогают бороться с утолщением рогового слоя, шелушением. Как правило, это органические и неорганические кислоты (фруктовые, гликолевые). Они могут быть представлены специальными лосьонами, масками, сыворотками.
Салициловая кислота – наиболее часто используемый компонент. Особенно хороший эффект приносят комбинированные препараты, сочетающие кератолитические свойства салициловой кислоты и противовоспалительные глюкокортикостероидов.
Себокорректоры применяются для снижения жирного блеска, устранения себореи и себостаза. Эти компоненты входят, как правило, в шампуни и лосьоны, сыворотки.
Зачастую это средства на основе:
Противогрибковый компонент может входить как в состав пилинга, так и в состав шампуня, лосьона в "пост-уход" (несмываемая ампула).
Противовоспалительные компоненты могут быть представлены в лекарственных средствах (антибиотики, гормоны (кортикостероиды)).
В ухаживающих профессиональных линейках (наносимые на кожу лосьоны, сыворотки и успокаивающие маски) противовоспалительное действие оказывают:
В комплексе с вышеописанными методами лечения пациентам с себорейным дерматитом следует рекомендовать придерживаться определенной диеты. Как показывает практика, даже незначительное изменение рациона питания (ограничение употребления алкоголя, сладких и мучных продуктов) улучшает течение заболевания.
Несмотря на успешно проведенную терапию, себорейный дерматит часто рецидивирует. Рациональный подход к диете и тщательный подбор средств ухода за кожей и волосами необходимы для возможного длительного поддержания благоприятного результата лечения.опубликовано econet.ru.
Автор Наталья Пушкина
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Источник: https://econet.kz/
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