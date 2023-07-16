Щитовидная железа - на страже гормонального здоровья

Щитовидная железа производит гормоны, которые работают в обмене веществ и росте клеток. Щитовидка регулирует функции желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, половую и психическую активность. Как позаботиться о здоровье щитовидной железы?

Щитовидная железа находится в передней части шеи - это ключевой эндокринный орган. Щитовидка синтезирует йодосодержащие гормоны - тироксин и трийодтироксин. Они транспортируются в кровь, контролируя жизненно важные процессы в организме.

Как сохранить здоровье щитовидной железы

Гипертиреоз

На фоне увеличения щитовидки (или без визуальных изменений) в кровь выбрасывается избыток тироксина.

Симптомы гипертиреоза – тремор рук, учащенный пульс, усталость, перепады настроения, потеря веса.

Гипотиреоз

Это стабильное снижение функции щитовидки, которое ведет к сбою обмена веществ из-за дефицита тиреотропных гормонов.

Симптомы гипотиреоза: вялость, сонливость, проблемы с памятью, сухость кожных покровов.

Последствия гипертиреоза и гипотиреоза – кардиологические патологии.

Фитотерапия при проблемах щитовидки

Фитотерапия нормализует работу щитовидки за счет улучшения функций печени и ЖКТ, детокса, усиления иммунного ответа.

Рецепт целебного отвара при гиперфункции (гипертиреоз) и гипертрофии щитовидки

Ингредиенты

20 грецких орехов (тщательно измельчить) со скорлупой и ядрами,

5 г коры вяза (измельчить),

20 г корня солодки,

1 ст. ложка травы пятипала,

1 ст. ложка омелы белой,

2 ст. ложки семян овса,

2 ст. ложки семян льна.

Компоненты старательно перемешиваем, 1 ст. ложку состава заливаем 1 л воды, кипятим три минуты.

Начинаем принимать пить по 1 ст. ложке трижды в день за 1 час до еды. Постепенно дозировку доводим до ½ стакана. Средство храним в холодильнике, перед употреблением слегка подогреваем.

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Рецепт целебного отвара при пониженной функции щитовидки (гипотериоз)

Ингредиенты

5 ст. ложек дрока красильного,

5 ст. ложек софоры японской,

5 ст. ложек измельченного корня солодки голой,

5 ст. ложек хвоща полевого.

Сбор тщательно перемешиваем, 1 ст. ложку состава заливаем на ночь 1 л воды. Утром кипятим в течение трех минуты. Настаиваем 2 часа.

Начинаем принимать по 1 ст. ложе трижды в день за 45 мин. до еды. Со временем дозировку доводим до 1/2 стакана.

В сбор добавляем по 2 капли настойки корня ревеня тангутского на спирту.

Пищевой протокол при болезнях щитовидки

Питание при патологиях щитовидки исключительно растительное.

овощи и ягоды с высокой концентрацией селена и марганца — крыжовник, шиповник, малина, тыква, капуста брюссельская и цветная;

чеснок, сельдерей, редька;

злаки в пророщенном виде;

мед (несколько ч. ложек в день) как альтернатива сахару;

растительное масло в небольших объемах;

сливочное масло —топленое (1 ч. ложка с горкой в день);

рыба (не жареная) и морские продукты;

компоты из сухофруктов без сахара;

каши на воде;

картофель запеченный или сваренный в мундире;

овощи;

заправки —соевый соус, сок лимона, протертые помидоры.

Исключить:

мясо;

животные жиры;

сахар;

соль;

чай, кофе, какао, сок;

жареное;

копченое;

консервы;

огурцы, помидоры, капуста заквашенные с солью;

молочные продукты с высоким процентом жирности (кроме простокваши и творога из обезжиренного молока);

рыба — соленая, копченая, сушеная;

яйца — вареные и жареные;

выпечка из пшеничной муки;

кондитерские изделия;

острые и жирные приправы;

крепкие и сладкие спиртные напитки.опубликовано econet

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