Самый важный минерал для вашего сердца

Микроэлементы играют важную роль в функционировании организма и во многом определяют состояние здоровья человека. Одним из таких минералов является магний. Статистика свидетельствует, что примерно 50-80% людей на протяжении своей жизни испытывают потребность в магнии (Mg), что негативно сказывается на состоянии здоровья.

Микроэлементы играют важную роль в функционировании организма и во многом определяют состояние здоровья человека. Одним из таких минералов является магний. Статистика свидетельствует, что примерно 50-80% людей на протяжении своей жизни испытывают потребность в магнии (Mg), что негативно сказывается на состоянии здоровья.

Магний и работа сердца

Магний (Mg) участвует в биохимических механизмах, многие из них обеспечивают оптимальный обмен веществ.

Вот эти процессы:

Синтез АТФ

Улучшение состояния сосудов

Функционирование мускулов и нервной системы (состояние сердечной мышцы в том числе)

Формирование костной ткани и зубов

Оптимизация уровня сахара в крови, что имеет значение для профилактики диабета 2 типа.

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Магний и сердце

Дефицит магния (Mg) в клетках провоцирует проблемы метаболизма клеток и функций митохондрий, что грозит нешуточными осложнениями со здоровьем. Таким образом, магний (Mg) необычайно важен для работы сердца.

Не стоит забывать, как важно поддерживать оптимальное соотношение магния (Mg) и кальция (Са).

Дефицит магния (Mg) ведет к спазмам мышц, что опять же негативно отражается на функционировании сердца. Это касается лиц с избытком кальция (Са), потому что именно этот элемент провоцирует сокращения мышц.

Магний (Mg) выступает электролитом, участвующим в электрических явлениях в организме. Без электролитов (магний (Mg), калий (К) и натрий (Na), электросигналы не будут посылаться и приниматься. Без подобных сигналов сердце не будет толкать кровь, а головной мозг не станет правильно функционировать.

Дефицит магния (Mg) ведет к проблемам с сердцем. Гипертония, аритмия, сердечно-сосудистые недуги и внезапный летальный исход – это все вероятные причины нехватки магния (Mg) и/или неправильного соотношения микроэлементов магния (Mg) и кальция (Са).

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Магний и контроль артериального давления

Контроль давления необходим, ведь данный показатель выступает фактором риска болезней сердца и инсульта.

Уже говорилось, что магний (Mg) помогает расслабить и расширить кровеносные сосуды, что способствует снижению давления.

Таким образом, прием данного микроэлемента улучшает кровообращение.

Продукты с высокой концентрацией магния (Mg)

Оптимальный вариант поддержания нормального показателя магния (Mg) в организме – введение в значительном объеме в пищевой рацион зелёных листовых овощей. Соки из зелени – прекрасный и результативный способ «поднять» магний (Mg) и насытить организм питательными веществами.

Богатые данным микроэлементом листовые овощи:

Шпинат

Зелень свёклы

Брюссельская, листовая, кудрявая капуста

Мангольд

Зелень репы

Брокколи

Бок-чой

Прочие богатые магнием (Mg) продукты:

Сырые ядра какао-бобов — В 28 г сырых какао-бобов имеется до 64 мг магния (Mg) и широкий спектр антиоксидантов, железо (Fe), клетчатка, которая служит питанием полезной микрофлоры кишечника.

Авокадо — 1 плод авокадо в среднем включает до 58 мг магния (Mg), полезные жиры и ряд витаминов. Авокадо - источник калия (К), который нивелирует гипертонические свойства натрия (Na).

Семена и орехи —тыквенные, кунжутные, подсолнечные семечки имеют высокую концентрацию магния (Mg). 4 ст. ложки семян гарантируют 48%, 32% и 28% нормы магния (Mg) соответственно. Кешью, миндаль и бразильский орех тоже присутствуют в этом списке.

Рыба жирных сортов — океанический лосось, скумбрия имеют в составе значительное количество магния (Mg). В 1/2 филе или 178 г лосося насчитывается до 53 мг магния (Mg).

Травы и пряности —содержат множество ценных веществ в малой концентрации и магний (Mg) - тоже. Насыщены указанным микроэлементом следующие травы и пряности: кориандр, петрушка, семена горчицы, фенхель, базилик, гвоздика и проч.

Фрукты и ягоды — Наиболее высокую концентрацию магния (Mg) показывают: папайя, малина, помидоры, клубника, арбуз. 1 папайя, к примеру, включает до 58 г магния (Mg).

Показатель магния (Mg) и обызвествление артерий

Содержание магния (Mg) в крови обратно пропорционально развитию коронарокальциноза.

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В одном исследовании участвовали лица без проявлений сердечно-сосудистых проблем, одновременно сравнивали показатели добровольцев с максимальным и минимальным содержанием магния (Mg) в сыворотке крови. Лица, у которых отмечался максимальный показатель магния (Mg) в сыворотке, демонстрировали:

Вероятность повышенного давления ниже на 48%

Вероятность развития диабета 2 типа ниже на 69%

Вероятность коронарокальциноза ниже на 42%

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Факторы, симптомы нехватки магния (Mg)

Ключевая причина возникновения нехватки указанного микроэлемента – потребление в пищу полуфабрикатов.

Уровень магния (Mg) сокращается по причине стресса, потоотделения в процессе физических перегрузок, дефицита сна, увлечения спиртными напитками и применения медикаментов (в частности, диуретиков, статинов, фторида, антибиотиков фторхинолонов).

Первичные признаки нехватки данного минерала - это болезненные спазмы/судороги при растяжке ног, головные боли/мигрени, утрата аппетита, тошнота, рвота, утомление, слабость. Все это может свидетельствовать о том, что есть смысл активировать потребление магния (Mg).

Стабильная нехватка микроэлемента ведет к таким серьезным симптомам, как, нерегулярные сердечные сокращения и коронарные спазмы, онемение и покалывание конечностей и даже перемены в поведении.

Дозировка

Рекомендуемая норма магния (Mg) колеблется от 310 до 420 мг в сутки (это зависит от возраста и пола). Стоит отметить, что в данном случае погрешности в дозировке допускаются.

Магний (Mg) – по большому счету безопасный микроэлемент. Однако, лицам, страдающим почечной недостаточностью, целесообразно избегать увлечения магнием.*опубликовано econet

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