Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Самые полезные продукты для здоровых суставов

Самые полезные продукты для здоровых суставов

Автор: Econet 19 апреля 2024 6898
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Боли в суставах - это не только признак возрастных изменений в организме. Повредить сустав можно, например, в результате травмы. Какие средства помогут вам при болях в суставах и что полезно включить в пищевой протокол, чтоб ослабить воспаление, укрепить костную ткань и улучшить самочувствие.

Самые полезные продукты для здоровых суставов

Причиной боли в суставах может стать спортивная травма, артрит или артроз. Это ощущение вызывает серьезный дискомфорт и снижает качество жизни. Специальной диеты, которая может на все 100% ликвидировать проблему, не существует. Но введение в свое меню некоторых продуктов облегчит болезненное состояние. Что еще можно сделать, чтобы уберечь свои суставы?

Профилактика болей в суставах

Как уберечь суставы

Проблеме более подвержены лица в возрасте 40+, как правило, женщины.

  • Разумная физическая активность поможет снизить вес и нормализовать питание суставов. Это могут быть: утренняя гимнастика, фитнес, гимнастика для суставов. Идеально подходит плавание, ведь в таком случае нагрузка на суставы слабее.
  • Выпиваем ежедневно достаточный объем воды (состав хряща – на 90% вода).
  • Снижение веса.
  • Комфортная обувь.
  • Избавление от привычки скрещивать ноги в положении сидя. 

Самые полезные продукты для здоровых суставов

Питание при болях в суставах

Костный бульон. Приготовленный на медленном огне крепкий бульон из костей, способствует уменьшению воспаления и боли в суставах, которые характерны для такого аутоиммунного заболевания как ревматоидный артрит.

Самые полезные продукты для здоровых суставов

Фрукты, ягоды

  • Виноград: имеет свойство ослабить воспаление и суставные боли, так как содержит проантоцианидин.
  • Цитрусовые отличаются значительным присутствием витамина С и предотвращают воспаление и суставные боли.
  • Сок вишни помогает ослабить воспаление.

Самые полезные продукты для здоровых суставов

Овощи, бобовые

  • Шпинат насыщен антиоксидантами. Среди его компонентов есть кемпферол, ослабляющий воспаление, боль и тормозящий развитие остеоартрита.
  • Брокколи имеет в составе сульфорафан, снимающий суставную боль и уменьшающий болезненные проявления ревматоидного артрита. 
  • Чеснок кроме свойства нормализовать давление и риск кардиологических проблем оказывает противовоспалительное действие и предотвращает прогрессирование остеоартрита.
  • Красная фасоль содержит много клетчатки и помогает снижать показатель С-реактивного белка. Культура включает белок, фолиевую кислоту, железо (Fe), магний (Mg), калий (K), укрепляющие иммунитет.

Самые полезные продукты для здоровых суставов

Пряности и чаи

Такие пряности как шафран и куркума являются противовоспалительными продуктами и уменьшают проявления артрита. Вещество ккроцин в составе шафрана дает антиоксидантный и антипролиферативный эффект при суставных болях.

Имбирь

Облегчает болезненные проявления в коленных суставах.

Зеленый чай

Имеет в составе противовоспалительное вещество полифенол, облегчающее боли. А эпигаллокатехин-3-галлат, который имеется в этом растительном продукте, тормозит разрушение суставов у пациентов, страдающих ревматоидным артритом.

А также

  • Жирные виды рыб отличаются содержанием жирных кислот омега-3.
  • Молокопродукты с малым процентом жира содержат кальций (Са) и витамин D, которые укрепляют кости и иммунитет. 
  • Грецкие, фисташковые, миндальные орешки имеют в составе кальций, магний, витамин Е, белок и альфа-линоленовую кислоту, укрепляющую иммунную систему.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье боли в суставах артрит артроз остеоартрит

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Что такое политкорректность? Это когда косоглазие называют хорошо развитым периферийным зрением.
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.