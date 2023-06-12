Самомассаж для улучшения зрения

Улучшить зрение можно с помощью самомассажа. В этой статье вы найдете несколько эффективных упражнений, позволяющих повысить остроту зрения, избавиться от усталости и минимизировать риск развития заболеваний глаз.

В ходе самомассажа необходимо воздействовать на определенные активные точки. Движения должны быть плавными и мягкими, продолжительность процедуры – на ваше усмотрение. Если массаж делать правильно, будет ощущаться небольшая болезненность и кратковременное онемение участков, на которые осуществляется воздействие. После массажа должно возникнуть ощущение расслабления в области глаз, это означает, что продолжительность и сила воздействия выбраны правильно.

Как улучшить зрение с помощью массажа

Чтобы повысить остроту зрения, достаточно воздействовать на две точки, находящиеся на расстоянии 0,5 см от наружных углов глаз. Закройте глаза и помассируйте эти участки одновременно с двух сторон. Помните о том, про продолжительность и силу воздействия нужно регулировать самостоятельно.

Также существует несколько терапевтических упражнений, позволяющих избавиться от многих проблем со зрением:

1. Сделайте 7 вращений глазами в каждую сторону (вправо и влево), затем сильно зажмурьтесь и резко откройте глаза.

2. 27 раз воздействуйте на точки на наружных уголках глаз. Затем на эти же точки – 36 раз, но тыльной стороной больших пальцев.

3. На внутренние уголки глаз воздействуйте 36 раз.

4. Кончиками больших пальцев помассируйте точки над бровями (они находятся на уровне глазницы).

5. Кончиками указательных и больших пальцев помассируйте основание носа, выполняя плавные движения сверху вниз и наоборот.

6. Указательными и средними пальцами помассируйте боковые стороны носа, при этом большие пальцы должны находиться в «углублениях» кости на нижней челюсти. Затем согните мизинцы, средние и безымянные пальцы, а указательными продолжайте воздействовать на центр щек.

7. Большие пальцы расположите на висках, а остальные полностью согните. Сделайте несколько круговых движений по верхним, затем нижним глазницам вторыми фалангами указательных пальцев. Необходимо тщательно «пройтись» по всем точкам глазниц.

Упражнения рекомендуется выполнять 1-2 раза в день, общее количество массирующих движений должно достигать 20-30. опубликовано econet

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