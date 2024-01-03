Самая распространенная патология прикуса, которая портит внешность и вредит здоровью

Неправильный прикус считается одним из самых распространенных стоматологических нарушений, когда зубные ряды неправильно располагаются относительно друг друга. Такая патология приходится на одного из десяти пациентов. Но проблема носит не только эстетический характер, она может спровоцировать целый ряд других нарушений в организме.

Среди всех патологий прикуса, самым коварным является дистальный прикус или дистальная окклюзия, когда происходит нарушение смыкания зубов в горизонтальной плоскости. Она реже всего замечается окружающими, так как сами зубы расположены ровно. При смыкании челюстей, верхняя челюсть слишком сильно выдвигается веред, по отношению к нижней. Такое встречается, когда верхняя челюсть чрезмерно развита по отношению к нижней, либо наоборот.

Неправильный прикус

Признаки дистальной окклюзии

Окклюзионные аномалии влияют на внешние данные: формирование лица, особенности мимики и симметрии, и даже на осанку. Профиль человека становится слишком выпуклым, приобретает «птичьи» черты. Нарушаются пропорции лица, подбородок неестественно маленький, часто образуется складка – второй подбородок.

Выражение лица меняется, выглядит недовольным или удивленным. Часто между зубами возникают большие промежутки, и рот всегда слегка приоткрыт. Тело человека немного наклонено вперед. Он сутулится, наклоненная шея удлиняется, живот выпячивается.

Кроме дефектов внешности, дистальная окклюзия сопровождается нарушениями глотания, проблемами с пережевыванием пищи, возможны затруднения при дыхании и речевые дисфункции.

Опасность дистального прикуса

Такое положение особенно опасно тем, что просвет дыхательных путей уменьшается. Головной мозг постоянно недополучает необходимое количество кислорода, что приводит к гипоксии – хроническому кислородному голоданию во всем организме.

Дети с такой патологией становятся раздражительными, капризными, плаксивыми. Они страдают от астенического синдрома (нервно-психической слабости) или гиперактивности. Хроническая гипоксия приводит к тому, что у таких детей возникают серьезные проблемы со школьной программой и занятиями спортом, хотя других симптомов не наблюдается.

Взрослые пациенты испытывают хроническую усталость, не могут долго сосредоточенно работать, ощущают недостаток физических сил и энергии. И в детском, и во взрослом возрасте, пациенты с дистальным прикусом во сне приоткрывают рот, часто храпят или сопят, у них диагностируют апное.

От кислородной недостаточности страдает не только работа мозга. Хроническая гипоксия негативно влияет на функции сердечно-сосудистой системы, что вызывает серьезные осложнения со здоровьем и сокращает длительность жизни.

Что делать?

Пациенту, который подозревает, что у него имеется дистальная окклюзия, следует:

1. Посетить врача-ортодонта, который визуально сможет определить нарушение и в какой стадии оно находится.

2. Пройти полное обследование – врач может назначить телерентгенографию, полисомнографию, направить к другим специалистам.

3. Исследовать работу важных частей ротовой полости – жевательных мышц, височно-нижнечелюстных суставов.

Врачебный специалист выполнит модель челюсти и на основании результатов диагностики определит адекватные лечебные мероприятия.

Дети до 13 лет легче поддаются коррекции, так как их челюстная кость более пластична и лучше поддается механическим воздействиям. Кроме этого, дети обязательно должны выполнять специальные упражнения на закрытие и открытие рта, высовывание языка, перемещение десен и другие.

Взрослые пациенты сложно поддаются лечению, брекеты часто не могут полностью решить проблему.

Для исправления прикуса у взрослых применяют:

брекеты из керамики или металла;

стягивание зубов при помощи ортодонтических аппаратов;

лицевой стягивающий корсет – съемная лицевая дуга;

ношение межчелюстной тяги – постоянное, в течение нескольких месяцев.

В запущенных случаях врачи могут предложить оперативное вмешательство. Обычно практикуется в редких случаях, когда другие методы коррекции не работают. После проведения хирургической операции, пациенту требуется длительная реабилитация.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet