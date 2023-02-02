РОЖА: Как лечить рожистое воспаление — советы восточной медицины

Рожа – серьезное инфекционное заболевание. Протекает оно очень тяжело и угрожает больному осложнениями со стороны почек и сердечно-сосудистой системы.

Еще в начале XX века каждый второй ребенок, заболевший рожистым воспалением кожи, погибал. Сейчас, к счастью, у людей моложе 18 лет эта болезнь – большая редкость, и к тому же к летальному исходу она больше не приводит. От 20 до 30 лет рожей страдают в основном мужчины, чья профессиональная деятельность связана с частой микротравматизацией и загрязнением кожи, а также с резкими сменами температуры. Это водители, грузчики, строители, военные и т. д. Но чаще (в 60-70% случаев) недуг возникает у людей старше 50 лет. Большая часть больных – женщины. Рожистое воспаление обычно появляется на ногах и руках, реже – на лице, еще реже – на туловище, в промежности и на половых органах.

Рожа и Фурункулез: Как лечить инфекционные кожные заболевания

Как лечить рожу?

Острое инфекционное воспаление кожи – рожа – успешно лечится прополисной мазью, которой 3–4 дня смазывают воспаленное место. Готовят ее так:

В эмалированной посуде доводят до кипения 100 г любого масла – сливочного или растительного, сняв с огня и не охлаждая, добавляют 10 г очищенного измельченного прополиса и долго, до получаса, перемешивают до получения однородной массы.

Этой мазью смазывают пораженные участки кожи.

Утром до восхода солнца пораженные участки кожи посыпают чистым просеянным толченым мелом, прикрывают красным шерстяным сукном и прибинтовывают. На следующее утро все повторяют, заменив мел на свежий. Так делают несколько дней подряд, пока рожа не излечится.

Фурункулез. Как лечить?

На каждый фурункул накладывают пластинку, вырезанную из сырой тыквы, и прибинтовывают. Держат весь день, на ночь пластинку замените на свежую. Если понадобится, повторите то же самое и на второй день. 1–2 дня компресса из сырой тыквы – и фурункул прорвет.

Тогда-то следует промыть ранки слабым раствором марганцовки или обработать их йодом, йодинолом или зеленкой, заклеить бактерицидным пластырем. Через день-два ранки засохнут.опубликовано econet

Из книги "Лечение более чем 100 болезней методами восточной медицины", Савелий Кашницкий

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