Розацеа на лице: Средства, которые помогут снять покраснение и зуд

Розацеа - малоприятная проблема кожи лица, поэтому чтобы не допустить ухудшения, нужно сразу предпринимать меры. Подробнее - читайте далее...
Розацеа – это заболевание, при котором на коже лица появляются розовые угри. Зачастую высыпания локализуются в области щек, носа, подбородка и лба. При данном недуге кожа лица краснеет и уплотняется, затем на ее поверхности появляются бугорки и прыщи. О причинах этой проблемы, этапах ее развития и домашних способах лечения мы расскажем в этой статье.
Развитию розацеи способствует повышенная чувствительность верхних слоев кожи к факторам внешней среды. Также этим заболеванием обычно страдают люди пожилого возраста и с патологиями ЖКТ. Еще одной причиной появления сыпи является реакция организма на гормональные препараты.
Заболевание развивается в несколько этапов:
1. Первый этап – легкая форма. На лице образуются только красные пятна. Своевременно принятые меры позволяют быстро избавиться от проблемы.
2. Второй этап – помимо пятен на лице появляются угри, расширяются сосуды.
3. Третий этап – появляются гнойнички, кожа уплотняется и становится более заметной сосудистая сеточка. В этом случае нужна консультация специалиста, поскольку лечение такой формы заболевания подразумевает прием медикаментозных препаратов.
Прежде чем начинать самостоятельное лечение следует понимать, что используя тот или иной метод, не всегда удастся получить желаемый результат, поскольку все зависит от особенностей организма. Если используя определенный способ ситуация не улучшается в течение трех-четырех дней, значит, выбранный метод лечения не подходит и нужно искать другой. Перед нанесением лечебных масок необходимо очистить кожу от загрязнений с помощью тоника или мягкого мыла.
Для лечения розацеа применяются различные маски, позволяющие снять покраснение, зуд и выровнять рельеф кожи:
Если у вас светлая и тонкая кожа, то для профилактики розацеа необходимо беречь ее от воздействия прямых солнечных лучей и низких температур. Также отличным способом профилактики является сбалансированное питание, поскольку кожа всегда реагирует на любые проблемы в организме. Но в любом случае при таком заболевании как розацеа нужно обратиться к специалисту.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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