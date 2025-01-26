Розацеа на лице: Средства, которые помогут снять покраснение и зуд

Розацеа - малоприятная проблема кожи лица, поэтому чтобы не допустить ухудшения, нужно сразу предпринимать меры. Подробнее - читайте далее...

Розацеа – это заболевание, при котором на коже лица появляются розовые угри. Зачастую высыпания локализуются в области щек, носа, подбородка и лба. При данном недуге кожа лица краснеет и уплотняется, затем на ее поверхности появляются бугорки и прыщи. О причинах этой проблемы, этапах ее развития и домашних способах лечения мы расскажем в этой статье.

Причины и этапы развития заболевания

Развитию розацеи способствует повышенная чувствительность верхних слоев кожи к факторам внешней среды. Также этим заболеванием обычно страдают люди пожилого возраста и с патологиями ЖКТ. Еще одной причиной появления сыпи является реакция организма на гормональные препараты.

Заболевание развивается в несколько этапов:

1. Первый этап – легкая форма. На лице образуются только красные пятна. Своевременно принятые меры позволяют быстро избавиться от проблемы.

2. Второй этап – помимо пятен на лице появляются угри, расширяются сосуды.

3. Третий этап – появляются гнойнички, кожа уплотняется и становится более заметной сосудистая сеточка. В этом случае нужна консультация специалиста, поскольку лечение такой формы заболевания подразумевает прием медикаментозных препаратов.

Лечение в домашних условиях

Прежде чем начинать самостоятельное лечение следует понимать, что используя тот или иной метод, не всегда удастся получить желаемый результат, поскольку все зависит от особенностей организма. Если используя определенный способ ситуация не улучшается в течение трех-четырех дней, значит, выбранный метод лечения не подходит и нужно искать другой. Перед нанесением лечебных масок необходимо очистить кожу от загрязнений с помощью тоника или мягкого мыла.

Для лечения розацеа применяются различные маски, позволяющие снять покраснение, зуд и выровнять рельеф кожи:

огуречная маска. Натрите свежий огурец на терке и нанесите кашицу на лицо тонким слоем. Через полчаса уберите остатки маски салфеткой и умойтесь прохладной водой. Первый результат можно заметить через месяц при условии ежедневного использования маски;

Натрите свежий огурец на терке и нанесите кашицу на лицо тонким слоем. Через полчаса уберите остатки маски салфеткой и умойтесь прохладной водой. Первый результат можно заметить через месяц при условии ежедневного использования маски; яблочная маска. Натрите яблоко на мелкой терке, положите полученную кашицу на лицо, а через 15 минут умойтесь. Такую маску также можно делать каждый день;

Натрите яблоко на мелкой терке, положите полученную кашицу на лицо, а через 15 минут умойтесь. Такую маску также можно делать каждый день; маска из овсяных хлопьев. Достаточно смешать пару столовых ложек молотых овсяных хлопьев с небольшим количеством воды и нанести на кожу на 20 минут, затем умыться;

Достаточно смешать пару столовых ложек молотых овсяных хлопьев с небольшим количеством воды и нанести на кожу на 20 минут, затем умыться; банановая маска. Размягчите один банан и нанесите на лицо на пару часов, затем умойтесь теплой водой;

Размягчите один банан и нанесите на лицо на пару часов, затем умойтесь теплой водой; натуральный яблочный уксус помогает справиться с угрями. Достаточно смочить им ватный диск и протереть проблемные участки (в процессе может ощущаться легкое жжение);

помогает справиться с угрями. Достаточно смочить им ватный диск и протереть проблемные участки (в процессе может ощущаться легкое жжение); сок алоэ отлично устраняет раздражение, достаточно измельчить лист растения, нанести кашицу на лицо и после полного ее высыхания смыть остатки теплой водой;

отлично устраняет раздражение, достаточно измельчить лист растения, нанести кашицу на лицо и после полного ее высыхания смыть остатки теплой водой; мед с корицей также помогает улучшить состояние кожи. Добавьте немного порошка корицы в жидкий мед и нанесите смесь на лицо на час, затем умойтесь теплой водой;

также помогает улучшить состояние кожи. Добавьте немного порошка корицы в жидкий мед и нанесите смесь на лицо на час, затем умойтесь теплой водой; оливковое масло не забивает поры и помогает очистить кожу, можно смазывать им лицо несколько раз в день и оставлять до полного впитывания;

не забивает поры и помогает очистить кожу, можно смазывать им лицо несколько раз в день и оставлять до полного впитывания; масло чайного дерева отлично заживляет прыщи, достаточно нанести одну каплю средства на прыщ с помощью ватной палочки, он быстро подсохнет и заживет;

отлично заживляет прыщи, достаточно нанести одну каплю средства на прыщ с помощью ватной палочки, он быстро подсохнет и заживет; травяная маска из куркумы и кориандра дает хорошие результаты в лечении розацеа. Смешайте пару чайных ложек куркумы с четырьмя чайными ложками кориандра, добавьте пару столовых ложек молока и нанесите на лицо на 10 минут. Такую маску можно делать дважды в сутки.

Профилактика

Если у вас светлая и тонкая кожа, то для профилактики розацеа необходимо беречь ее от воздействия прямых солнечных лучей и низких температур. Также отличным способом профилактики является сбалансированное питание, поскольку кожа всегда реагирует на любые проблемы в организме. Но в любом случае при таком заболевании как розацеа нужно обратиться к специалисту.опубликовано econet

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