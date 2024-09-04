Родиола розовая: защита печени, артерий и улучшение памяти

Родиола относится к фармакологической группе препаратов природного происхождения, которые способны повышать сопротивляемость организма вредным воздействиям физического, химического и биологического происхождения. Это дает основания применять родиолу в качестве профилактики и терапии для улучшения здоровья и борьбы с множеством заболеваний.

Родиола – известный адаптоген, травянистое растение, которое помогает уберечь клетки организма от окислительного повреждения со стороны внешней среды и химических агентов. Какие растения классифицируют как адаптогены? Они должны иметь 3 свойства: нетоксичность, способность восстановления физиологического баланса, целый ряд полезных действий.

10 преимуществ родиолы для здоровья

Родиола («золотой корень») помогает уберечь сердце и сосуды, имеет анти-тревожное, антидепрессантное, энергетическое и улучшающее память действие. Родиола способна нормализовать показатель кортизола, повысить концентрацию оксида азота (NO), необходимого для артерий.

Родиола окажется полезной людям, имеющим хроническую усталость, тревожность, депрессию, диабет, высокое давление и не только.

10 преимуществ родиолы

1. Против усталости

Усталость могут вызывать такие состояния как анемия, дисфункции щитовидки, депрессия и проч. Применение родиолы поможет победить хроническую усталость.

2. Повышение физической выносливости

Комбинированная добавка из растений родиолы и гингко улучшает выносливость посредством усиления потребления кислорода.

3. Ослабление тревожности и депрессии

Против депрессивных состояний врачи выписывают различные препараты. Но все они имеют побочное действие.

Как альтернатива родиола может оказаться эффективным продуктом для тех, кто страдает депрессией. Она снижает тревожность, стресс, гнев и улучшает общее настроение.

4. Улучшение памяти

Болезнь Альцгеймера - недуг мозга, поражающая чаще лиц преклонного возраста, это довольно распространенная форма деменции.

Родиола способствует защите мозга от окислительного повреждения и применяется для профилактики и терапии деменции. Этот адаптоген успешно применяется специалистами при лечении болезни Альцгеймера.

5. Понижение давления

Гипертонией страдает 25% взрослого населения планеты. А это ключевой фактор риска сердечный приступов, сердечной недостаточности, инсультов. Медикаменты необходимы, когда просто изменение стиля жизни не помогает, и родиола может помочь в решении проблемы гипертонии. Растение имеет свойства снижать давление при систематическом применении.

6. Защита артерий

Атеросклероз – процесс в организме, когда наши артерии забиваются кальциевыми отложениями. Это характерный признак старения. Атеросклероз - ключевая причина сердечных приступов и инсультов. Родиола может защитить артерии от окислительных процессов и атеросклероза.

7. Контроль содержания сахара в крови

Пациенты с диабетом имеют повышенный показатель глюкозы в крови. В таком случае глюкоза вызывает негативное окислительное воздействие на сосуды, нервы и органы (почки, глаза).

Диабет 2-го типа - это болезнь образа жизни, тогда как 1-й тип вызван аутоиммунными проблемами поджелудочной железы. Родиола полезна лицам с диабетом 2-го типа.

Активный ингредиент в этом растении защищает инсулин-продуцирующие клетки (бета-клетки) поджелудочной.

8. Защита печени

Печень в организме отвечает за фильтрацию токсичных веществ, поступающих извне. Употребление жирной, жареной, копченой пищи, спиртного пагубно влияет на печень. Медикаменты также вредят этому нежному органу.

Родиола защищает печень от воздействия медикаментов, а салидрозид (компонент, содержащийся в родиол) защищает печень от окислителения из-за ожирения.

9. Противодействие раку

Онкология молочных желез, толстой кишки и легких – часто встречающиеся виды злокачественных новообразований. Родиола может стать эффективным профилактическим средством против рака молочной железы. Компонент салидрозид в ее составе помогает даже в лечении этого заболевания.

Салидрозид также способствует снижению вероятности онкологии толстой кишки и легких.

10. Поддержка при лучевой терапии

В процессе лучевой терапии онкологических заболеваний убиваются и здоровые клетки. Уже упомянутый салидрозид защищает здоровые клетки от негативного радиационного воздействия.

Подведем итог: Родиола является ценным адаптогеном, который усиливает защитные функции организма, помогает оберегать внутренние органы и борется с целым перечнем серьезных заболеваний. Наряду с основной терапией подключение родиолы как дополнительного элемента может дать положительный эффект. Кроме того, это растение применяется для профилактики различных болезненных состояний.опубликовано econet

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