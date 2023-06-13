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Риск камней в желчном при ожирении и похудении

Автор: Econet 13 июня 2023 6302
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Избыточный вес является серьезным фактором образования камней в желчном пузыре. Ситуация осложнаяется на фоне сахарного диабета и при малоподвижном образе жизни. Но резкое снижение веса тела также увеличивает риск камнеобразования в желчном пузыре. Какие профилактические меры можно принять?

Риск камней в желчном при ожирении и похудении

Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) – это камнеобразование в желчном пузыре и в желчных протоках. В группу повышенного риска входят люди, страдающие лишним весом, сахарным диабетом 2-ого типа и ведущие малоподвижный образ жизни. Какие меры помогут сберечь здоровье желчного пузыря? Это здоровый пищевой протокол и активный образ жизни.

Камни в желчном пузыре

Лишний вес и ожирение повышают вероятность образования камней в желчном пузыре (особенно это касается женщин). Почему так происходит? У тех, кто страдает ожирением, вероятен высокий показатель холестерина в желчи, что ведет к формированию камней. Поэтому важно поддерживать оптимальный вес тела.

Но резкое снижение массы увеличивает риск появления камней в желчном пузыре, и худеть желательно постепенно, без резких скачков. В этом плане противопоказаны экстремальные диеты. 

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Факторы риска формирования камней в желчном пузыре при похудании

  • Потеря веса тела более чем 24% от изначальной массы.
  • Скорость потери веса более 1,5 килограммов в неделю.
  • Крайне низкокалорийный рацион без жиров.
  • Продолжительное голодание по ночам.
  • Высокий показатель триглицеридов в сыворотке. 

Профилактические меры

  • Урсодезоксихолевая кислота (C24H40O4) снижает концентрацию холестерина в желчи и снижает число камней в процессе похудания. 
  • Контроль скорости потери веса.
  • Сокращение длительности голодания в ночное время.
  • Обеспечение умеренного объема жиров в пищевом протоколе. 

Риск камней в желчном при ожирении и похудении

Диетические факторы, которые повышают вероятность формирования камней в желчном пузыре 

  • Холестерин,
  • насыщенные жиры,
  • трансжирные кислоты,
  • рафинированный сахар,
  • бобовые культуры (вероятно). 

Диетические факторы, предотвращающие формирования камней в желчном пузыре 

  • Полиненасыщенные жиры,
  • мононенасыщенные жиры,
  • клетчатка,
  • кофеин,
  • вегетарианский рацион,
  • выявление продуктов – аллергенов и их исключение из рациона (облегчаются симптомы проблем желчного пузыря, но камни не растворяются).

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Диетические добавки для предотвращения камнеобразования в желчном пузыре

  • Витамин С,
  • соевый лецитин,
  • микроэлемент железо,
  • смесь растительных терпенов (для растворения холестериновых желчных камней).

Дробление камней в желчном пузыре

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ЭУВЛ) дробит камни при помощи ударной волны. Позитивный результат наблюдается примерно в 95% случаев. 

При проведении экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии осложнений, вызванных воздействием ударной волны на ткани и внутренние органы, не зафиксированы. Но через 3-10 лет после проведенной процедуры возможен рецидив образования камней, если не принимать препараты урсодезоксихолевой кислоты.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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