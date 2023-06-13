Риск камней в желчном при ожирении и похудении

Избыточный вес является серьезным фактором образования камней в желчном пузыре. Ситуация осложнаяется на фоне сахарного диабета и при малоподвижном образе жизни. Но резкое снижение веса тела также увеличивает риск камнеобразования в желчном пузыре. Какие профилактические меры можно принять?
Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) – это камнеобразование в желчном пузыре и в желчных протоках. В группу повышенного риска входят люди, страдающие лишним весом, сахарным диабетом 2-ого типа и ведущие малоподвижный образ жизни. Какие меры помогут сберечь здоровье желчного пузыря? Это здоровый пищевой протокол и активный образ жизни.
Лишний вес и ожирение повышают вероятность образования камней в желчном пузыре (особенно это касается женщин). Почему так происходит? У тех, кто страдает ожирением, вероятен высокий показатель холестерина в желчи, что ведет к формированию камней. Поэтому важно поддерживать оптимальный вес тела.
Но резкое снижение массы увеличивает риск появления камней в желчном пузыре, и худеть желательно постепенно, без резких скачков. В этом плане противопоказаны экстремальные диеты.
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Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ЭУВЛ) дробит камни при помощи ударной волны. Позитивный результат наблюдается примерно в 95% случаев.
При проведении экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии осложнений, вызванных воздействием ударной волны на ткани и внутренние органы, не зафиксированы. Но через 3-10 лет после проведенной процедуры возможен рецидив образования камней, если не принимать препараты урсодезоксихолевой кислоты.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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