Рецепт целительной кунжутной пасты от гипертонии и высокого холестерина

Густая паста из кунжутных семян называется сезамовая или тахини. Этот продукт известен с давних времен, особенно его любят в Китае и Японии. Пасту добавляют в различные блюда и соусы для усиления вкуса. Для приготовления пасты потребуются молотые кунжутные семена, немного масла и воды, при желании можно добавить лимонный сок, соль и мелко нарезанный чеснок.

Существует несколько рецептов приготовления тахини, но сегодня мы рассмотрим традиционный. Очищенная паста состоит из цельных зерен, в ней масса полдезных веществ: минералов, жирных кислот, витаминов. Такой продукт помогает поддерживать гормональный баланс организма и укрепляет иммунитет.

7 полезных свойств тахини

Кунжутная паста используется не только для приготовления различных блюд, но и для оздоровления организма, поскольку позволяет:

1. Нормализовать артериальное давление. В состав пасты входят антиоксиданты, растительные лигнаны и калий, способствующие улучшению липидного профиля и, соответственно, снижению давления;

2.Уменьшить уровень «плохого» холестерина. Этого удается достичь за счет наличия в составе пасты фитостеролов (бета-ситостеролов);

3.Добиться снижения веса. Невзирая на то, что в 100 граммах пасты содержится 595 калорий, средство помогает в борьбе с лишним весом, поскольку в состав входят только полезные жиры, а благодаря наличию белков, паста позволяет насытить организм и долгое время не ощущать чувства голода;

4.Стимулировать работу мозга. За счет наличия в составе марганца, калия, а также омега-3 жирных кислот, развитие нервных тканей ускоряется, удается добиться улучшения памяти и концентрации внимания, остановить дегенеративные процессы в организме;

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

5.Улучшить состояние кожи, избавиться от акне. За счет наличия в составе продукта цинка, кожа очищается изнутри и внешне выглядит более здоровой;

6.Улучшить потенцию. Благодаря такому минералу как цинк, стимулируется естественная выработка тестостерона, повышается либидо и обеспечивается поддержка эректильной функции;

7.Улучшить женское здоровье во время менопаузы. Благодаря входящим в состав пасты природным фитоэстрогенам, удается скорректировать гормональный фон и уменьшить симптомы климакса. Фитоэстрогены также минимизируют вероятность развития таких серьезных заболеваний, как рак молочных желез и яичников;

8.Укрепить нервную систему. Чтобы нервная система функционировала должным образом, ей необходимы витамины группы B, которые содержатся в кунжутной пасте.

Как правильно приготовить традиционную кунжутную пасту

Для начала необходимо обжарить на сковороде кунжутные семена до золотистого оттенка, чтобы получить в итоге отчетливый ореховый вкус пасты.

Затем остудить семена, перемолоть в кухонном комбайне в течение минуты, чтобы образовалась мелкозернистая рассыпчатая масса. В процессе взбивания зерен необходимо добавлять к массе по одной столовой ложке оливкового масла и продолжать взбивать до тех пор, пока не получится паста с гладкой текстурой. Добавлять тахини можно в различные блюда, к примеру, к мясу, выпечке, различным салатам и соусам. Приготовив такую пасту, вы не только улучшите вкусовые качества блюд, но и укрепите здоровье.

В день лучше употреблять не более 3 ложек пасты, желательно в первой половине дня, когда обменные процессы в организме ускорены, а любая пища легче усваивается. Продукт можно хранить в холодильнике в закрытой емкости, перед употреблением следует перемешать содержимое. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet