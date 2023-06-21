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Рецепт целительного средства от ста болезней

Автор: Econet 21 июня 2023 6250
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Некоторые продукты оказывают разносторонний целительный эффект на организм. Например, алоэ вера, мед и лимон. Они отличаются уникальным химическим составом. Вот как можно приготовить универсальное лечебное средство из этих трех ингредиентов.

Рецепт целительного средства от ста болезней

В состав этого универсального целительного средства входят 3 продукта, которые славятся своей пользой для здоровья. Речь идет об алоэ, лимоне и мёде. Каждый из этих компонентов содержит широкий спектр витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ. 

Целительный рецепт от многих болезней

Мед

Мед – это бесценный источник витаминов и микроэлементов. Это витамины комплекса В, витамины К, Е, С, А.  

Мед полезен для ЖКТ:

  • Как легкое слабительное. 
  • При язве желудка и 12-перстной кишки. 
  • Для опорожнительной функции кишечника.
  • При гастритах с любой кислотностью. 
  • При болезнях печени, селезенки, желчного пузыря. 

Мед позитивно влияет на обмен веществ, применяется при истощении и ослаблении организма. 

Лимон

Лимон – богатый источник витамина С. Он укрепляет иммунную защиту, оберегает от действия вирусов и бактерий, активирует заживление ран, способствует торможению процессов старения, очищает от токсичных агентов, работает в производстве гормонов, снижает артериальное давление.

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Рецепт целительного средства от ста болезней

Алоэ вера

Сок алоэ вера имеет противовоспалительные, антибактериальные, желчегонные, противоожоговые и ранозаживляющие свойства. Он нормализует работу пищеварительных желез, улучшает аппетит, усиливает иммунный ответ организма.  

Алоэ поможет при:

  • Гастрите.
  • Язвенной болезни желудка.
  • Недоброкачественных новообразованиях (замедляет их развитие).
  • Артрите.
  • Воспалении (например, в пищеварительном тракте).

Кроме того, алоэ:

  • Оптимизирует показатели сахара, холестерина, кровяного давления.
  • Способствует подщелачиванию организма.
  • Служит профилактикой формирования камней в почках.
  • Оберегает от стресса.
  • Ускоряет заживление ран.

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Рецепт целительного состава

Нам понадобятся ингредиенты:

  • натуральный мед – четверть литра,
  • алоэ - 4 крупных листа,
  • лимон (лайм) с цедрой – 2 шт.

Технология приготовления

  • Из листьев алоэ вера извлекаем гель, моем лимоны и пропускаем через мясорубку.
  • Соединяем все указанные выше компоненты и отправляем их в блендер. Измельчаем
  • Процеживаем смесь, помещаем в банку из стекла и накрываем крышкой. Храним смесь в холодильнике.

Использование целительного состава

Употребляем по 1 ч. л. смеси утром и в обед после приема пищи (в течение 7 дней). Далее принимаем по схеме: 1 ч. л. утром в продолжение 7 дней.

После курса делаем паузу на 1 неделю, если это необходимо – повторяем прием средства.

Хранится состав в холодильнике в течение одного месяца.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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