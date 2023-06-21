Рецепт целительного средства от ста болезней

Некоторые продукты оказывают разносторонний целительный эффект на организм. Например, алоэ вера, мед и лимон. Они отличаются уникальным химическим составом. Вот как можно приготовить универсальное лечебное средство из этих трех ингредиентов.

В состав этого универсального целительного средства входят 3 продукта, которые славятся своей пользой для здоровья. Речь идет об алоэ, лимоне и мёде. Каждый из этих компонентов содержит широкий спектр витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ.

Целительный рецепт от многих болезней

Мед

Мед – это бесценный источник витаминов и микроэлементов. Это витамины комплекса В, витамины К, Е, С, А.

Мед полезен для ЖКТ:

Как легкое слабительное.

При язве желудка и 12-перстной кишки.

Для опорожнительной функции кишечника.

При гастритах с любой кислотностью.

При болезнях печени, селезенки, желчного пузыря.

Мед позитивно влияет на обмен веществ, применяется при истощении и ослаблении организма.

Лимон

Лимон – богатый источник витамина С. Он укрепляет иммунную защиту, оберегает от действия вирусов и бактерий, активирует заживление ран, способствует торможению процессов старения, очищает от токсичных агентов, работает в производстве гормонов, снижает артериальное давление.

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Алоэ вера

Сок алоэ вера имеет противовоспалительные, антибактериальные, желчегонные, противоожоговые и ранозаживляющие свойства. Он нормализует работу пищеварительных желез, улучшает аппетит, усиливает иммунный ответ организма.

Алоэ поможет при:

Гастрите.

Язвенной болезни желудка.

Недоброкачественных новообразованиях (замедляет их развитие).

Артрите.

Воспалении (например, в пищеварительном тракте).

Кроме того, алоэ:

Оптимизирует показатели сахара, холестерина, кровяного давления.

Способствует подщелачиванию организма.

Служит профилактикой формирования камней в почках.

Оберегает от стресса.

Ускоряет заживление ран.

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Рецепт целительного состава

Нам понадобятся ингредиенты:

натуральный мед – четверть литра,

алоэ - 4 крупных листа,

лимон (лайм) с цедрой – 2 шт.

Технология приготовления

Из листьев алоэ вера извлекаем гель, моем лимоны и пропускаем через мясорубку.

Соединяем все указанные выше компоненты и отправляем их в блендер. Измельчаем

Процеживаем смесь, помещаем в банку из стекла и накрываем крышкой. Храним смесь в холодильнике.

Использование целительного состава

Употребляем по 1 ч. л. смеси утром и в обед после приема пищи (в течение 7 дней). Далее принимаем по схеме: 1 ч. л. утром в продолжение 7 дней.

После курса делаем паузу на 1 неделю, если это необходимо – повторяем прием средства.

Хранится состав в холодильнике в течение одного месяца.опубликовано econet

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