Рецепт целительного средства от ста болезней

Некоторые продукты оказывают разносторонний целительный эффект на организм. Например, алоэ вера, мед и лимон. Они отличаются уникальным химическим составом. Вот как можно приготовить универсальное лечебное средство из этих трех ингредиентов.
В состав этого универсального целительного средства входят 3 продукта, которые славятся своей пользой для здоровья. Речь идет об алоэ, лимоне и мёде. Каждый из этих компонентов содержит широкий спектр витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ.
Мед – это бесценный источник витаминов и микроэлементов. Это витамины комплекса В, витамины К, Е, С, А.
Мед полезен для ЖКТ:
Мед позитивно влияет на обмен веществ, применяется при истощении и ослаблении организма.
Лимон – богатый источник витамина С. Он укрепляет иммунную защиту, оберегает от действия вирусов и бактерий, активирует заживление ран, способствует торможению процессов старения, очищает от токсичных агентов, работает в производстве гормонов, снижает артериальное давление.
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Сок алоэ вера имеет противовоспалительные, антибактериальные, желчегонные, противоожоговые и ранозаживляющие свойства. Он нормализует работу пищеварительных желез, улучшает аппетит, усиливает иммунный ответ организма.
Алоэ поможет при:
Кроме того, алоэ:
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Нам понадобятся ингредиенты:
Технология приготовления
Употребляем по 1 ч. л. смеси утром и в обед после приема пищи (в течение 7 дней). Далее принимаем по схеме: 1 ч. л. утром в продолжение 7 дней.
После курса делаем паузу на 1 неделю, если это необходимо – повторяем прием средства.
Хранится состав в холодильнике в течение одного месяца.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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