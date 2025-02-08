Разнообразная и запутанная cимптоматика синдрома беспокойных ног

Избыточная подвижность нижних конечностей может быть симптомом так называемого синдрома беспокойных ног. И данную патологию необходимо как можно скорее взять под контроль.

Постоянное желание подвигать ногами может действительно быть симптомом данного заболевания. Если перед отходом ко сну вам тоже хочется «подрыгаться», возможно, вы столкнулись с патологией под названием синдром беспокойных ног, или синдром Уиллиса-Экбома. И даже если на первый взгляд вам покажется это странным, для медицины данное явление вполне типично.

Что такое синдром Уиллиса-Экбома

Что уже известно о синдроме Уиллиса-Экбома?

Симптоматика: разнообразная и запутанная

Как выявить синдром беспокойных ног?

Синдром беспокойных ног: возможные методы лечения

Главная проблема заболевания — отсутствие точных данных о причине его развития. Как утверждают специалисты, это неврологическое расстройство с незначительными последствиями для здоровья.

Тем не менее 3% населения нашей планеты могут пострадать от него весьма и весьма серьезно.

Что уже известно о синдроме Уиллиса-Экбома?

Несмотря на то что можно выделить несколько предрасполагающих факторов, точная причина развития данного заболевания неизвестна.

Есть статистические данные, которые показывают, что почти 10% населения планеты имеют симптомы, связанные с этим состоянием. Также известно, что подвержены ему и мужчины, и женщины (причем всех возрастов). Но наиболее выраженная симптоматика проявляется, как правило, в возрасте после 40 лет.

Причин развития может быть много. Анемия, почечная недостаточность, а также прием определенных лекарственных средств могут спровоцировать развитие синдрома Уиллсона-Экбома. У женщин он может дать о себе знать в период беременности.

В настоящее время считается, что синдром беспокойных ног связан с активацией дофамина. От этого нейромедиатора зависит движение и его координация через центральную нервную систему.

Несмотря на недостаточную информацию о заболевании, выделяют два его типа: болезнь Уиллиса-Экбома первичная и вторичная. В первом случае ее происхождение неизвестно, а во втором ее появление вызвано другими имеющимися у пациента заболеваниями.

Симптоматика: разнообразная и запутанная

Другая проблема, связанная с синдромом беспокойных ног, — его симптоматика. Она разнообразна, и ее трудно заметить и распознать. В некоторых случаях это действительно просто движение ногами (как предрасположенность). Но у данного синдрома есть и другие проявления, которые могут раздражать и доставлять дискомфорт.

Некоторые пациенты жалуются на неприятные ощущения в ногах, это могут быть покалывания или судороги. А поскольку чаще и интенсивнее всего эти симптомы проявляются ночью, у человека могут возникнуть трудности с засыпанием (и проблемы со сном).

Это, в свою очередь, вызывает сонливость и усталость в течение дня. Кроме того, такая потребность в движении параллельна циркадному ритму, то есть вечером и ночью она усиливается. Таким образом, синдром Уиллиса-Экбома является хроническим и прогрессирующим с течением времени заболеванием.

Как выявить синдром беспокойных ног?

Покалывание и дискомфорт негативно влияют на качество сна у этих пациентов.

Для того чтобы помочь вам выявить у себя симптомы и признаки беспокойных ног, перечислим некоторые из них.

Потребность в движении остро ощущается в состоянии покоя. Когда речь идет о данном заболевании, не стоит путать его с рефлексами или гиперактивностью. То есть движения обычно наблюдаются именно во время отдыха, а не во время повседневной активности.

Интенсивнее всего симптомы проявляются ночью. Это один из наиболее явных признаков синдрома Уиллиса-Экбома. У большинства пациентов с диагностированным заболеванием подобных проблем в дневное время не возникает.

Ночные судороги и спазмы: периодические движения нижних конечностей происходят во время сна.

Облегчение после движений: хорошая новость заключается в том, что неприятные ощущения покалывания и зуда отступают, если подвигать ногами. Дискомфорт и боль уменьшаются.

Синдром беспокойных ног: возможные методы лечения

Если вы почувствовали дискомфорт в ногах, то, во-первых, попробуйте подняться с кровати и немного пройтись. Нескольких минут может оказаться вполне достаточно. Ведь главный минус этих ощущений — низкое качество жизни, связанное с трудностью достижения глубокого и спокойного сна.

А потому вторым важным мероприятием должны стать процедуры по улучшению качества ночного отдыха. Среди них есть также и психологические методы. Некоторые рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, так как синдром беспокойных ног связан с психологическими и эмоциональными аспектами.

Если вы считаете, что у вас именно это заболевание, то стоит как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Потому что даже если сначала вам покажется все это неважным и незначительным, имейте в виду, что с течением времени симптоматика будет усиливаться. И несмотря на то что специального диагностического теста не существует, лучше решать данную проблему при помощи и под наблюдением профессионала.опубликовано econet

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