Растяжка, если немеют руки

Онемение и покалывание рук происходит, если мы постоянно сгибаем их (что заметно, например, при работе за компьютером). Но для компенсации напряжения мышцам необходимо растяжение в обратную сторону. Вот какие упражнения и манипуляции помогут сделать растяжку мышц рук.

Такое состояние, как онемение рук и пальцев, знакомо многим. Как избавиться от покалывания и онемения? Упражнения на растяжку мускулатуры рук запускают энергию, кровоток, расслабляют зажатые мускулы. Рекомендуется выполнять данный комплекс упражнений утром и вечером.

Растяжка: метод против онемения рук

Как быть тем, кто в силу профессиональной специфики вынуждены производить повторяющиеся действия на сгибание пальцев и кистей? Какие существуют способы профилактики данной проблемы, а если заболевание уже есть – снять симптомы?

Методы оздоровления: Растяжение мускулов и тепло

В ходе будничных дел мы неправильно себя ведем, что приводит к онемению рук: мы постоянно сгибаем их, однако, для компенсации напряжения мускулатуре требуется полноценное растяжение в обратную сторону. Это важно, так как эластичные мускулы дарят подвижность и лёгкость жизни, чувство молодости и здоровья.

В теле, лишенном блоков и пережатий мускулатуры, процессы протекают полноценно, и вы ощущаете себя здоровым. Поэтому упражнения на растяжку полезно выполнять каждый день. А утро имеет смысл начинать не с бега в парке или сидения перед монитором, а именно с растяжки, с общего разогрева.

Гимнастика на растяжку рук

«Прокрутка» корпуса вокруг оси руки

Исходная позиция: стоя боком к стене, прямая рука упирается в стену ладонью, пальцы направлены вниз. В данном положении плавно «закручиваем» корпус вперед к внутренней поверхности локтя, далее «раскручиваем» максимально возможно, назад в сторону к наружной части локтя, формируя вытяжение в плече и вдоль руки. Выполняем медленно, без болевых ощущений.

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Проделываем на каждую руку 10-15 раз.

Данное упражнение убирает застойные явления, зажатия в руке, грудной мускулатуре, бицепсах, предплечье (почему мы чувствуем онемение руки).

В придачу улучшаются функции расположенных рядом органов, так как запускается кровоток и нормализуется состояние легких и сердца.

«Накручивание» на руку.

Исходная позиция: лежа на спине на полу, руки раскинуты в стороны (ваш силуэт напоминает крест). Необычайно медленно, сантиметр за сантиметром, корпусом «накручиваемся» на внутреннюю поверхность руки. «Пиковый» момент – когда ощущаете растяжение суставов руки. Боли быть не должно. Далее, тоже крайне медленно, где-то в ходе 2 минут, «раскручиваемся» в первоначальную позицию. Проделываем «накручивание» на каждую из рук по 10 раз.

Кошечка

Исходная позиция: сидя на полу, опираясь на колени и ладони. Крайне медленно, ощущая приятное растяжение, выгибаем корпус от грудного отдела до копчика. Копчик вытягиваем, садимся на ступни, опускаем голову, руки и корпус на пол, вытягиваемся телом и расслабляемся. Замираем в данном положении на 2-3 мин.

«Бутылочка» – техника по снятию зажатий позвонков и мускулатуры позвоночного столба

Бывает, что онемение рук связано с патологиями в шейно-грудном отделе. В таком случае этот способ даст возможность устранить проблему, вернув гибкость позвоночника, уберет спазмы и напряжение в мускулах вокруг позвонков. Кроме того, нормализуется кровоток в области вдоль позвоночника.

Как выполнять.

Наливаем в стеклянную бутылку из-под вина воду, нагретую примерно до 60°C. Это прогревание улучшит кровоток и поможет мышцам полноценно расслабиться. Ложимся на спину, укладываем бутылку под таз, лежим в течение 1 минуты, позволяя вытянуться и дорастянуться мускулам и позвонкам, теперь прокатываем бутылку буквально на 1 см выше по позвоночнику, и снова лежим в продолжение 1-2 минут, опять прокатываем бутылку выше. Таким образом постепенно доходим до верхнего грудного отдела. В зонах, где ощущаете боль, можно полежать на бутылке подольше. В этом же темпе прокатываем бутылку в обратном направлении до копчика. Постарайтесь ощутить, как ваши мускулы растягиваются, греются.

Манипуляции для снятия напряжения мускулов ладони

Полезно каждый день выполнять тем, кто трудятся в офисе и длительное время сидят перед монитором с мышкой в руке, испытывая окостенение, напряжение и болевые проявления в ладони и пальцах с мигрирующим дискомфортом вдоль всей руки.

Горяча ванночка. Воздействие тепла помогает расслабить мускулы, помогающие сгибать пальцы и ладонь. Наливаем в широкую емкость воду, нагретую примерно до 50°C. Полезно ввести пару капель ароматического масла мяты и опустить ладони в эту воду на 10-15 минут перед отходом ко сну.

Воздействие тепла помогает расслабить мускулы, помогающие сгибать пальцы и ладонь. Наливаем в широкую емкость воду, нагретую примерно до 50°C. Полезно ввести пару капель ароматического масла мяты и опустить ладони в эту воду на 10-15 минут перед отходом ко сну. Прокатка мяча. Берем мяч диаметром до 10 см, кладем на стол и прокатываем его внутренней, а потом и внешней поверхностью ладони от себя и к себе. Каждая рука прокатывает по 5-7 минут. Это упражнение активирует кровоток, массажирует мускулатуру ладони и пальцев.опубликовано econet

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