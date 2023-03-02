Растяжка: 4 эффективных упражнения для исправления осанки

У тех, кто ведет сидячий образ жизни, часто болит спина и шея. Чрезмерное напряжение мышц может негативно отразиться на здоровье позвоночника, поэтому рекомендуется регулярно выполнять упражнения, корректирующие осанку.

Важно прислушиваться к своему телу и своевременно реагировать на подозрительные сигналы, ведь именно мышцы отвечают за правильное положение позвоночника, являющегося главной опорой нашего тела. При ровной осанке внутренние органы работают должным образом, нет нарушений в пищеварительной и дыхательной системе. А если человек неправильно ходит, сидит и стоит, тогда в мышцах возникает напряжение, появляется боль в пояснице, развивается сколиоз и другие проблемы. В запущенных случаях требуется длительное лечение. Чтобы этого не допустить, следует выполнять упражнения на растяжку.

Упражнения для ровной осанки

Все упражнения нужно выполнять не спеша, чтобы не травмировать мышцы.

1. Для начала следует растянуть шейные мышцы – в положении стоя расставить ноги на ширину плеч и откинуть назад голову, затем задержаться в положении на три секунды и вернуться в исходную позицию.

Преимущества такой зарядки заключаются в следующем:

мышцы подбородка укрепляются;

шея перестает болеть;

осанка выпрямляется.

2. Далее нужно растянуть мышцы рук – необходимо сомкнуть пальцы за спиной и, не торопясь, поднять руки, пока не почувствуется напряжение в области груди.

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Преимущества такой зарядки:

мышцы плеч расправляются;

напряжение с плечевых и грудных мышц снимается.

3. Затем следует растянуть мышцы рук с сопротивлением – для этого нужно встать у стены, опереться на нее ладонью правой руки и повернуться влево, задержавшись на десять секунд. Затем нужно повторить аналогичные действия, но с левой рукой и наклоном в правую сторону.

Это поможет:

растянуть грудные мышцы;

снять напряжение с плеч.

4. На завершающем этапе следует растянуть мышцы бедер. Для этого следует сесть на пол, приняв позу «бабочки», ступни обхватить ладонями и подтянуть ближе к телу, затем локтями развести колени в стороны и задержаться на двадцать секунд.

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Преимущества такого упражнения:

выравнивание осанки;

уменьшение боли в бедрах и спине.

Это наиболее эффективные упражнения для выравнивания осанки, но на самом деле любая физическая нагрузка улучшит состояние и снизит стресс. Для достижения лучшего результата заниматься нужно ежедневно.опубликовано econet

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