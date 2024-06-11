Психосоматика: Причины болезни – найти и устранить!

В основе возникновения болезней лежат нарушения природных законов. Обычно все ангины, бронхиты, воспаления легких, а также простуды и насморки связаны с критикой, и часто - с критикой домашних. Подробнее - читайте далее...

О том, что в основе заболеваний лежит поведение человека, известно давно, но люди не спешат проверить это знание, сделав его открытым, понятным. Когда такая информация, как та, что изложена ниже, попадается нам на глаза, мы чаще всего от нее закрываемся, делаем вытеснение. Почему? Если это правда, то слишком многое придется пересматривать, менять, а это большая работа. Проще считать это неправдой, чьими-то сказками или гипотезами. Читая дальше, последите, как будет реагировать ваше подсознание.

Быстрое выздоровление - миф или реальность?

В основе возникновения болезней лежат нарушения природных законов. Когда люди оказываются тесно связаны семейными узами, условиями жизни в одной квартире, общими деньгами, то им становится сложнее сдерживать отрицательные эмоции, которые накапливаются из-за принципиальности, эгоизма, разницы в воспитании и просто - в желаниях. Накопление зарядов отрицательных эмоций приводит к усилению проявлений критики, раздражения, презрения, гнева, злобы, гордыни, а это почти сразу переходит в нарушение природных законов.

Когда можно уйти от общения, не пересекаться с кем-то, то успеваешь контролировать напряжение и не нарушать законы, а если мы связаны ситуацией надолго, то негатив все время проявляется.

Критика

Обычно все ангины, бронхиты, воспаления легких, а также простуды и насморки связаны с критикой, и часто - с критикой домашних. Происходит следующее: жена попросила мужа закрывать дверь, чтобы кошка не убежала, он закрыл, а в другой раз забыл, кошка убежала, и хотя вернулась, жена начала его осуждать, у нее теперь накапливается ком: тут кошка, вчера мусор не вынес, сегодня - по ковру в ботинках, завтра еще что-то. Когда он опять что-то делает, что ей кажется неправильным, она начинает его осуждать, критиковать, то есть энергия определенного заряда, которая накопилась в поле жены, активизируется и выплескивается на мужа. Мы в этом выросли, мы к этому привыкли, для нас в этом нет ничего удивительного, но и в наших болезнях мы тоже выросли...

Если муж не обидится внутри на ее поведение, простит из любви или вообще посчитает такое поведение нормальным (как у мамы было), то жена не заболеет.

А вот ели он западет на этом, возмутится, обидится, выставит претензию, то у нее начнется ангина, бронхит или что-то в этом роде. Но она не будет думать о существовании таких связей - у нее даже понятия такого нет, поскольку эти знания были скрыты от людей последние несколько тысячелетий. Она побежит за таблетками или сляжет с температурой.

Тут-то и муж ее пожалеет, частично оттянув от ее горловой чакры свою энергию возмущения, и дети пожалеют, и таблетки помогут, она поправится, и жизнь пойдет своим чередом, наша современная жизнь.

Так же будет болеть он, когда начнет критиковать ее, или своих детей, или своих родителей. Так же, в неведении, будут жить дети, осуждая кого-то, болея и думая, что они просто простудились.

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Перевернутое недовольство

У мамы - аритмия, а как ей не быть? Когда женщина с работы приходит в хорошем настроении, то с детьми и мужем ласкова, а когда в плохом, то ворчит и срывается. Домашние-то не делают что-то по-другому, а она их чувства дергает туда-сюда. Естественно, муж и дети напрягаются из-за ее несправедливого поведения. Их энергия недовольства входит в ее сердечную чакру и сбивает ей ритм работы сердца. Это точный перевертыш. Так человеку возвращается на физическом уровне то, что он делает другим на психологическом.

Обида

А бывает так: муж с женой часто ругаются, орут, кидают тарелки (итальянский вариант), но никто не болеет - ведь никто на это не обижается. И вдруг среди привычной ругани у мужа резко заболело сердце. Как ему найти причину? А в этот раз что-то было не совсем так, как обычно. Он где-то вставил колючую иронию, которую раньше не использовал, ранившую жену по сердцу, и на это она запала. То, что он два часа орал, что она «дура набитая», ее не задело, она сама отвечала ему тем же, но когда он язвительно заявил, что у нее ноги чуть ровнее извилин в мозгу, то схлопотал предынфарктное состояние.

Однажды у девушки резко покраснела и воспалилась кожа внизу живота. Ее парень как-то повел себя, что-то сделал по-своему правильно, но девушка подумала: «Это не мужик!». Он ее выражение лица заметил и напрягся, ему не понравилось такое отношение. Потом они вместе разобрали ситуацию, поскольку оба знали природные законы, она извинилась, кожа сразу перестала чесаться, а на завтра все прошло.

Непреднамеренный обман

Любые опухолевые заболевания связаны с непреднамеренным обманом. Все обычные женские болезни «внизу» происходят по одной общей причине. Женщина выводит в поле мужчины свою сексуальную энергию, он начинает к ней «подъезжать», и если она соглашается, то все хорошо, а если нет, то получится обман с ее стороны.

По природным законам сексуальную энергию выводят, только как предложение секса. А у нас она стала инструментом для кокетства, получения разных знаков внимания, просто средством сбора энергии с мужчин, способом подписать документы у чиновника и т.д.

Если мужчины обижаются на женщину из-за того, что она их обманула, то рост опухоли ей обеспечен, может, и небольшой, доброкачественной, но скольких мужчин эта женщина так подразнит?

У нас такие заболевания - просто обычное явление. Если с мужем так же себя вести, если и он будет западать, то снова опухоль обеспечена. А женщины иногда не хотят мужа, причем по совершенно разным причинам, но изображают и желание, и оргазмы. Если муж это почувствует и обидится, что его обманывают, то снова она попалась на нарушении природного закона.

Вот еще пример таких же обманов, но уже со стороны мужчин. Результат - опухоль предстательной железы. Мужчина в обществе ведет себя галантно, целует дамам руки, делает комплименты и свою сексуальную энергию выводит из чакры и вводит в поле женщины. А рядом - его жена, и «подъехать» дамы к нему не могут. С его стороны получается провокация и обман их надежд. Зачем он так себя ведет? А пока он делает комплементы, женщины дают ему свою энергию, и он ею питается. Если они не западают, удовлетворяются комплиментами и больше ничего не хотят, то он болеть не будет, а если обидятся, что их дразнят, то он попался.

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Как убрать причины

Раньше об этом и в тайных книгах не писали, а передавали только из уст в уста, и только в среде посвященных. Пришло время людей учить всем этим законам, и теперь вскроется то, что было скрыто многие тысячелетия. Придется переделывать все: этикет, нормы общения в семье, на работе, везде.

Ничего не нарушать легко в пещере, в лесу, а в тесных отношениях это невозможно даже для очень продвинутых людей. Им все равно приходится искать, где они что-то нарушили, и устранять последствия. Заметьте, речь идет не о нарушениях общепринятой этики, норм морали или законов местного социума. Речь идет о природных законах, а современные люди толком даже не знают что это такое.

Итак, как же снять причину болезни? Например, убрать ту же критику, чтобы ангина исчезла к утру.

1. Осознать, то есть прочувствовать в себе возникновение эмоциональной реакции, которая порождает критику.

2. Представить себя и мужа в таких же ситуациях с кошкой, мусором и т.д. Теперь реакция должна быть совсем другой. Реакция жены вытекает из ее восприятия мира, значит, и оно должно быть в данной точке изменено.

Эти новые восприятие и поведение закладываются в подсознание многократным проигрыванием ситуации в уме. Теперь жена или вообще молчит, или сама за всем следит, или вежливо говорит, что милый должен измениться, иначе она подаст на развод. Как она будет действовать, это ее дело, но от критики она полностью отрекается, а вместо нее закладывает другое восприятие и другие формы поведения.

3. Мысленно представить лицо мужа, искренне поблагодарить его за науку, то есть за то, что он научил не критиковать, показать ему, что отработала этот закон, что заложила в подсознание новые программы вместо старых.

4. Извиниться за нарушение по отношению к нему и дальше произнести (все мысленно и искренне): «Я забираю все свои энергии и возвращаю тебе твои». Это ускоряет выздоровление, поскольку с горловой чакры женщины сразу снимается энергия недовольства мужа ее критикой.

Точно по такой же схеме снимаются все остальные причины болезней. Главное, чтобы человек хорошенько подумал и нашел, что он нарушил и по отношению к кому.

Эта информация теперь доступна, однако вот что интересно: ознакомившись с ней, большинство людей немножко задумываются, а через неделю забывают о прочитанном. Когда у них что-то заболит, они опять идут за таблетками...опубликовано econet

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