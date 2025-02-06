Психосоматика ОСТЕОХОНДРОЗА

Из нашей статьи вы узнаете психологические причины возникновения такой болезни позвоночника, как остеохондроз. Как возникает остеохондроз на нервной почве?

Психолог Малкина-Пых считает, что внутренние установки (конфликт, происходящий в душе человека) говорят языком органов. Она рассматривает психосоматику остеохондроза по отделам позвоночника: шейный, грудной, поясничный. Остеохондроз шейного отдела. Шейный отдел несет голову человека. Положение головы отражает, «склоняет ли голову» человек перед трудностями и препятствиями. Однако если человек имеет неадекватные установки, при которых вынужден чрезмерно самоутверждаться, прикладывает к своему самоутверждению неимоверные волевые усилия, находится в постоянном напряжении в попытках самоутвердиться или пытается упрямо достичь поставленной цели, то при этом часто развивается шейно-плечевая невралгия (церквиальный синдром): из-за болей голова вынуждено удерживается в наклонном положении.

Виды остеохондроза и их психосоматика

Остеохондроз грудного отдела

Психосоматика грудного отдела позвоночника более всего отражает настроение человека. Отчаяние, утрата мужества, печаль приводят к согнутой спине, как бы «вынуждают человека согнуться». При этом часто возникают болезненные мышечные напряжения, которые врачи часто ошибочно относят к ревматическим, хотя за ними стоит психосоматическая причина.Известно, что у многих подростков наблюдается сутулость. Это происходит из-за их внутренней установки, которая возникает тогда, когда подростки не могут соответствовать внешним и внутренним требованиям, которые «предъявляет» им жизнь.

Психосоматика поясничного отдела

Люмбаго (в народе это называется «прострел») часто возникает при сильном или резком поднятии тяжестей, часто возникает на фоне предыдущего смещения позвонка. Однако иногда люмбаго возникает как будто без видимых причин, хотя на самом деле за этим стоит психосоматика.

Хронические боли в поясничном отделе часто возникают как следствие психического отягощения. Такое часто бывает у женщин, подавленных «грузом» семейных забот, а также тех, кто компенсирует неуверенность в себе, в своем соответствии профессиональным или семейным требованиям тем, что держат нарочито прямую осанку, усиленно напрягают спину, чтобы казаться уверенными.

Хронический остеохондроз поясничного отдела также может быть следствием фрустрации – подавленного, неудовлетворенного состояния, возникающего, когда не сбылись ожидания или надежды, когда желания не соответствуют возможностям, когда не удовлетворяются те или иные потребности. Чаще всего психосоматические проблемы в этом случае возникают из-за нереализованных желаний в сфере личных отношений. У мужчин чаще всего такое состояние возникает из-за профессиональной нереализованности, а также действительных или надуманных «мужских» неудач.

Симптомы остеохондроза Картина личности

Психический конфликт может быть недоступен больным, он представлен теперь языком органов. Weintraub (1969, 1973) пытался дать собственное определение значения каждого отдела позвоночного столба.

Шейный отдел несет голову человека. Положение человеческой головы филогенетически установилось с его прямохождением. Мы говорим, что человек утверждает себя, если он «не склоняет головы» перед трудностям и препятствиям. Это самоутверждение не ведет к цервикальному синдрому до тех пор пока, осуществляется в границах психологической нормы. К этому синдрому могут вести такие факторы, как неадекватные установки, при которых самоутверждение перестает быть эгосинтонным и/или требует постоянного дополнительного волевого напряжения с упрямыми попытками достичь однажды поставленной пели.

Грудной отдел. Совсем иным является психосоматическое значение среднего отдела позвоночника, который без анатомически точного отграничения можно соотнести с грудным отделом. Этот отдел сильнейшим и наиболее зримым образом отражает настроение человека. Печаль, отчаяние, утрата мужества заставляют человека согнуться, они характеризуются его согнутой спиной. Возникающие при этом болезненные мышечные напряжения неправомерно часто истолковываются как локальные процессы неясного генеза, как «ревматические».

Сутулость подростков во многих случаях представляет собой результат внутренней установки, возникшей в силу того, что они не в состоянии отвечать внешним и внутренним требованиям, предъявляемым жизнью к духовно не созревшему телу. «Эти юноши не доросли до своей взрослости» (Weintraub, 1969).

Поясничный отдел. Прострел (люмбаго) - острый эпизод. Он может быть вызван резким движением или поднятием тяжести, но часто возникает и без видимых причин. Он часто, но не обязательно, случается вследствие таких изменений в позвоночнике, смещение позвонка.

Хронические боли в поясничном отделе часто являются выражением психического отягощения. Мы встречаемся с ними прежде всего у женщин, которые компенсируют неуверенность в себе, в своем соответствии семейным или профессиональным требованиям преувеличенно прямой осанкой, но также и у женщин, оставивших свое сопротивление и подавленных грузом повседневных забот.

Хронические боли в поясничном отделе могут также быть выражением фрустрации. Они связаны прежде всего с нереализованными ожиданиями, обращенными к межличностным отношениям, и с вытекающим из этого состоянием неудовлетворенности. У мужчин они нередко представляют собой неосознанную демонстрацию неудачи - будь то в профессии или в реализации своих мужских функций.опубликовано econet

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