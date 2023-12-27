Психосоматика бронхита: конфликт за территорию

Недаром люди говорят, что все болезни от нервов. Даже официальная медицина признает, что сильные стрессы и переживания приводят к нестабильности нервной системы и как следствие – нарушениям функций внутренних органов и заболеваниям, в том числе и бронхитом. Если бронхит не поддается медикаментозной терапии, то следует подумать о психосоматическом характере болезни, искать и лечить ее первопричину.

Врачи считают, что бронхит начинается с того, что человек, по каким-либо причинам, перестает дышать полной грудью. Из-за этого, дыхательные органы не снабжаются кислородом в необходимом объеме, патогенные микроорганизмы начинают усиленно размножаться, все это приводит к воспалению слизистых оболочек в бронхах и даже пневмонии.

Психосоматический бронхит

«Территориальные конфликты» приводят к бронхитам

Доктор Райк Хамер считал, что причина бронхита заключается в конфликтах за территорию. Например, представьте, что вы живете с авторитарным и властным человеком с тяжелым характером, который буквально не дает «свободно вздохнуть». Вы постоянно конфликтуете, и даже, когда отвечаете на вызов и даете отпор, то поневоле сдерживаете дыхание.

Также подобное происходит, когда в родительский дом сын приводит молодую жену. Визуализируя постоянные «ценные указания» свекрови, невестка представляет себя ничтожной неумехой, ей хочется стать как можно незаметнее, она неосознанно горбится, грудная клетка сжимается, не дает дышать свободно и результатом становится бронхит.

Наиболее часто «жертвами» психосоматического бронхита становятся:

дети в неблагополучных семьях;

конфликтные партнеры;

подчиненный у начальника-тирана;

уставшая мама с маленьким ребенком;

жертва сплетен и насмешек в коллективе.

В те моменты, когда следует свободно вздохнуть полной грудью и позволить воздуху проникнуть через бронхи в легкие, уязвимый человек начинает «борьбу за свои границы», он отстаивает свое право на данную территорию и непроизвольно уменьшает дыхательные функции, так как ему требуется больше сил на конфликт.

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А если не борется, то неосознанно боится даже дышать «чужим» воздухом, поскольку противник сильнее и нужно проявлять осторожность. Часто невысказанные обиды проявляются кашлем, у человека может начаться сильный кашель, когда он разговаривает с неприятным ему собеседником.

Бронхиты в детском возрасте

Когда диагноз - хронический бронхит ставят ребенку, а семья вполне благополучная и родители даже голос лишний раз на него не повышают, что следует разобраться, какие «территориальные конфликты» преследуют родителей в этот момент. Возможно, мать настолько загружена делами на работе и в семье, что у нее нет собственного пространства, и ребенок заболевает. В таких семьях, следует дать отдых маме, и ребенок выздоровеет.

Очень часто простуды и переохлаждения перерастают в бронхит. Следует осознавать, что вирусы начинают вести себя активно в тех местах, где уже были какие-то проблемы. Организм уже имел сбои в работе дыхательной системе, и только «ожидал» вирусов, чтобы начать воспалительный процесс.

При дыхании в человека поступает не только воздух, а еще и энергия. Если дыхание недостаточное, то и энергии в бронхи и легкие поступает мало. Человек постоянно напряженный, находится в конфликте с окружающими или внутреннем – с самим собой. Эта постоянная привычка напрягаться не осознается, поэтому и не лечится и переходит в хроническую форму.

Как исцелиться?

Людям, часто болеющими бронхитами, следует учиться правильно выражать свои эмоции и чувства, а не накапливать их в себе. Этому могут препятствовать привитые убеждения, психоэмоциональные блоки и установки.

Например, человек убежден, что следует всегда быть вежливым, не отказывать в помощи, «быть хорошим, чтобы тебя любили». Если на самом деле такое положение ему не нравится, то раздражение рано или поздно вырвется наружу в виде конфликта или заболевания.

В таких ситуациях следует разбираться и идти полностью до конца – статься и смириться или открыто воевать. В любом случае, это освободит от блока, дыхание восстановится, тогда и болезнь отступит.опубликовано econet

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