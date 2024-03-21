Психодерматология: взгляд психотерапевта на проблемы с кожей

Психодерматология – это актуальное и вместе с тем малоисследованное направление современной медицины. Оно занимается лечением проблем кожи, с использованием методов психологии и психиатрии, так как на развитие кожных заболеваний огромное влияние оказывают психосоматические факторы.

В своей практике врачи дерматологи все чаще находят подтверждение тому, что стресс оказывает серьезное влияние на кожные нарушения. Но научное доказательство имеется только у некоторых болезней, так как многие процессы еще не изучены, а конкретно, воздействие стресса на кожные нарушения.

Кожа – как выражение визуального образа

Кожные покровы считаются наиболее крупным и самым особенным органом человеческого организма, потому что они проявляют не только физиологические, но и коммуникативные функции. Кожные покровы граничат между человеком и окружающей средой, и с их помощью люди проявляют свои эмоции. Например, покраснение или бледность кожи, вызывается страхом или гневом, а иногда ознобом или «мурашками».

Эмоциональные стрессы или травмы вызывают реакцию кожи, которая часто проявляется кожными заболеваниями. Например, точно установлено, что около половины всех случаев псориаза возникают после сильного эмоционального стресса, а атопический дерматит развивается в 80%, как и крапивница, отек Квинке. Также известна связь стрессов и выпадения волос при очаговой алопеции.

Кровеносные сосуды и потовые железы также «бурно» реагируют как на физические и химические, так и на психоэмоциональные раздражители. Кожа активно передает невербальную информацию и легко заметить, что человек разволновался, если у него неожиданно изменился цвет кожи, вспотели руки, а иногда и все тело. Кожа – это орган чувств, с помощью которого люди чувствуют изменение температуры, влажности воздуха и различные реакции, которые в древности помогали человеку выжить.

Это происходит по той причине, что кожа и нервная система развивается из эмбриональной оболочки, которая является еще и осязательным органом. Такая физиологическая связь остается и после взросления. Сильные волнения вызывают выделение химических веществ, они по кровеносным каналам попадают в кожные ткани и могут вызывать заболевания у некоторых людей.

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Факторы, влияющие на кожные заболевания

Причины кожных патологий зарождаются еще в младенческом возрасте, когда маленький ребенок еще не может говорить, но он может показать, что расстроен, ему плохо, замерз и так далее – через изменения кожи. Часто, ребенок реагирует на стрессовые ситуации покраснением кожи или высыпаниями, и чем сильнее ситуация, тем ярче проявляется заболевание.

Часто негативные самооценки, возникающие у детей, к которым недостаточно проявляли внимание, остаются в подсознании и влияют на психику и поведенческие реакции. К ним часто подсоединяются усугубляющие факторы – повышенная тревожность, депрессии, различные проблемы, и следствием этого становятся изменения кожи, ухудшающие внешний вид. В таких случаях, пациенту требуется не только помощь врача-дерматолога, но и психиатра.

Особенно подвержены кожным заболеваниям люди, страдающие низкой самооценкой, эмоционально нестабильные, подверженные депрессиям. У них часто выпадают волосы, для них свойственно грызть ногти, кусать губы, постоянно давить прыщи и дергать волосы. Такие привычки могут проявляться даже во сне, как у маленьких детей, имеющих проблемы с близкими людьми.

Также хронические кожные патологии часто возникают у людей, имеющих серьезные семейные проблемы, склонных к агрессии, насилию или сексуальным расстройствам. Аллергические высыпания часто возникают у людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом или тех, кто чувствует социальную неполноценность. Зависимость от чужого мнения и сильные волнения по этому поводу, подавляются, происходит их накапливание и проявление через кожные покровы.

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Это очень неуверенные в себе люди, которым сложно выстраивать отношения, они часто замкнуты или наоборот, очень раскованны. Они одновременно хотят независимости и тесных отношений. Часто им не хватает обычной человеческой ласки, проявляемой через кожу - прикосновений и поглаживаний, которые они недополучили в детстве.

1. Псориаз (чешуйчатый лишай)

Перед начальной вспышкой этого заболевания, стресс возникал у 44% всех пациентов, случаи рецидивов наблюдались у 80%. Среди психических симптомов – неприятие внешнего образа, ухудшение социального или профессионального положения, сексуальные дисгармонии. Это заболевание хроническое, и лечение длится всю жизнь. У пациентов наиболее часто возникают психические аномалии – отрицание нежелательного, низкая самооценка, зависимость от чужого мнения, чувства вины и стыда, замкнутость. В тяжелых случаях, больше 5% заболевших признаются, что думали о самоубийстве.

2. Атопические дерматиты

Стрессовые ситуации возникали у 70% заболевших. Наиболее остро симптомы проявлялись у людей, имеющих внутренние или семейные конфликты, низкую самооценку, психологические или социальные проблемы. В случаях, когда обстановка в семье налаживалась, лечение было успешным, а если нет, то наблюдалось отсутствие терапевтического эффекта. Психотерапевтическое вмешательство признается необходимым дополнением к основной терапии.

3. Крапивница (уртикария)

Обострение крапивной лихорадки часто происходит при серьезных стрессах, напряженности, хронической усталости или в сложных семейных ситуациях. Такие пациенты признаются в неумении проявлять чувство злости, нуждаются в том, чтобы их приняли. Кроме этого, у них часто бывают депрессии, беспокойства, а сильный зуд только усугубляет ситуацию. Такие пациенты легче поддавались лечению, если получали поддержку в индивидуальной или групповой психотерапии.

Часто дерматологические патологии пациенты не связывают с психоэмоциональными проблемами, поэтому лечению подвергаются только последствия – кожные заболевания, а причина их появления остается и вызывает все новые рецидивы. Поэтому особенно важна консультация у специалиста психодерматолога или у дерматолога и психотерапевта.опубликовано econet

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