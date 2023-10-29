Пряности – альтернатива пищевым добавкам

Пряности не только придают неповторимый вкус и аромат разным блюдам. Они оказывают позитивное влияние на многие аспекты нашего здоровья. Чем же так полезны куркума, фенхель, имбирь, корица, тмин? В дополнение предлагаем рецепт микса из пряностей для улучшения функций пищеварительного тракта.
Есть ли достойная альтернатива диетическим добавкам? Это пряности. Они имеют широкий спектр действия, например, помогут почистить организм беременной или кормящей женщины от паразитов, запустить работу пищеварительного тракта, нормализовать теплорегуляцию.
Если не БАДы, то что?
Пряности - истинный дар природы, в них заключается целительная сила. При помощи пряностей можно решить массу проблем со здоровьем.
Рецепт микса из пряностей для улучшения функций пищеварительного тракта
Ингредиенты:
куркума,
карри,
пажитник,
фенхель,
черный тмин (семена),
горчичные зерна,
комбинация перцев.
Пропорции выбираем произвольно (на ваш вкус).
Если хотим добавлять пряности в блюда, желательно подогреть их в масле, чтобы активировались ароматические масла и раскрылся аромат.
Противопоказания: хронические проблемы пищеварительного тракта на этапе обострения, аллергия, астма.
Для начала можно попробовать употреблять пряности в малых количествах, чтобы пронаблюдать реакцию организма.опубликовано econet
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