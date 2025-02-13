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Прямое нижнее дыхание: источник энергии, красоты и здоровья

Автор: Econet 13 февраля 2025 6512
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Секрет прямого нижнего дыхания в том, что, вдыхая, вы направляйте воздух вниз и тем самым расширяйте свой живот, а выдыхая - сокращайте его. Нижнее дыхание дает дополнительный объем легким для дыхания и прорабатывает диафрагму, оно легко массирует важные органы брюшной полости.

Прямое нижнее дыхание: источник энергии, красоты и здоровья

Медицинские исследования свидетельствуют, что восточные дыхательные техники, основанные на дыхании животом, позитивно действуют на организм. Дыхание нижней областью живота усиливает природную способность к самоизлечению. Целый ряд серьезных болезней (онкология, диабет, повышенное давление, психические недуги, проблемы печени и почек) за счёт дыхания животом излечиваются природным путём. При этом применение медикаментов максимально сокращается.

Прямое нижнее дыхание животом

Источник неиссякаемой энергии, красоты, здоровья, долголетия расположен в нашем теле - внизу живота. Это так называемый домик жизненной силы. Можно ли запустить этот двигатель жизни? Вот наиболее доступный метод.

Техника Прямого Нижнего Дыхания

  • Исходная позиция сидя 
  • Выдыхаем и втягиваем живот, направляя желудок к позвоночному столбу. Расслабляемся и втягиваем грудину.
  • Делаем медленный вдох через нос и осознаем при этом, как наполняется живот, и брюшная полость расширяется во все стороны, как пляжный мяч (или шар). Важно ощутить, будто внутри вас воображаемый шар расширился в разные стороны.
  • Когда наполнился весь объем без напряжения, делаем медленный выдох и чувствуем, как энергетический шар уменьшается и живот опадает. Этого можно добиться, сокращая мускулы живота слабым усилием, и расслабив диафрагму. Шар уменьшается в размерах, тяжелеет и становится более плотным. Деликатно подтягиваем мускулы промежности снизу вверх.
  • Вдох и выдох непременно должны быть замедленными, непрерывными, одинаковой длины и максимально тихими. Если вы смогли сделать дыхание  незаметным, это очень хорошо.
  • Продолжаем дышать этим способом в продолжение нескольких минут, стараясь при этом, чтоб дыхание было естественным.
  • Каждый раз представляем шар, расширяющийся при вдохе и опадающий вместе с выдохом.

Прямое нижнее дыхание: источник энергии, красоты и здоровья

В первое время делаем как минимум три вдоха и три выдоха. 

Цель упражнения: изменить дыхательные привычки так, чтоб Брюшное Дыхание стало природным способом дыхания. На это уйдет определенное время. Попрактиковавшись, вы обязательно добьетесь положительного результата.

Преимущества прямого нижнего дыхания

Выполняя нижнее дыхание, человек вдыхает и одновременно расслабляет и втягивает грудь, что опускает диафрагму. Опускаясь, она надавливает на органы, которые находятся под ней (это надпочечники), и вдавливает их вниз. Это дает добавочное место для нижней области легких, чтоб они наполнились воздухом. Диафрагма, надпочечники и почки давят на мускулатуру живота и вынуждают мышцы выпячиваться наружу. При выдохе мышцы живота втягиваются внутрь и давят на органы и на диафрагму. Поэтому такое дыхание называют брюшным.

Прямое нижнее дыхание: источник энергии, красоты и здоровья

Нижнее дыхание дает дополнительный объем легким для дыхания и прорабатывает диафрагму, оно деликатно массирует органы брюшной полости.

Появляясь на свет, ребенок начинает дышать легкими. Сначала легкие довольно слабы. Живот помогает легким тянуть диафрагму вниз, чтоб нижний отдел легких наполнялась воздухом. В раннем детстве человек продолжает дышать с помощью живота. Но со временем эта способность утрачивается. Разные факторы действуют на изменение дыхательных привычек, и люди начинают дышать исключительно грудью. А это ведет к застою в нижней области легких и ослаблению органов.

Грудное дыхание энергетически не так эффективно. В этом случае редко наполняется воздухом более 1/3 легких. Поэтому прямое нижнее дыхание необходимо для здоровья, молодости и долголетия.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье прямое нижнее дыхание диафрагма легкие надпочечники

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