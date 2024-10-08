Проводим самодиагностику: Уделите себе 3 минуты, чтобы предотвратить серьезные проблемы!

Советы остеопата о том, как самостоятельно сделать диагностику осанки, походки, позвоночника - вы найдёте в этой статье.

Самодиагностика займет у вас считанные минуты, но поможет предотвратить серьезные проблемы.Чем больше методов самодиагностики вы знаете – тем лучше. Здоровье – это та самая ситуация, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Врач-остеопат расскажет о некоторых методах самостоятельной проверки здоровья в домашних условиях.

Самодиагностика осанки, походки

Осанка

Встаньте перед зеркалом, ноги на ширине плеч, смотрим прямо перед собой. Оцените симметричность положения головы, плеч, таза. Посмотрите на себя сбоку, оцените изгибы позвоночника.

Если вы видите у себя перекос таза или плеч, значит, с вашей осанкой не все в порядке!

Походка

Для того, чтобы определить, правильно ли вы ходите, выполните простой тест:

Если в течение 30 минутной прогулки обычным шагом вы чувствуете усталость в ногах, вам хочется присесть, отдохнуть или болят икроножные мышцы — значит, скорее всего, с вашей походкой что-то не так.

Тогда задайте себе следующие вопросы: с какой ноги я начинаю шаг, движутся ли мои руки в такт с телом во время ходьбы, наступаю ли я на пятку, куда направлен мой взор?

Еще один совет: снимите на видео вашу прогулку и внимательно изучите движение тела во время ходьбы. Это поможет со стороны увидеть ошибки при ходьбе и сознательно их скорректировать.

Внимательно осмотрите свою обувь — наличие дефектов подошвы у наружного или внутреннего края обуви говорит о нарушении походки.

Исследуем позвоночник

Шея

Встаньте прямо. Медленно поверните голову вправо (без участия плеч), а затем влево. Наклоните голову к правому плечу, а затем к левому. Потом наклоните голову вперед, стараясь коснуться подбородком груди, а затем опрокиньте голову назад, посмотрите на потолок.

Оценка: если при каком-то из этих движений вы ощутили боль и дискомфорт, а также ограничение — это не норма, и есть повод обратиться к остеопату.

Грудной отдел

Встаньте прямо. Положите руки на грудную клетку с двух сторон. Сделайте глубокий вдох грудью. Оцените симметричность вдоха и выдоха.

Ответьте на вопросы: одинаково поднимается левая и правая сторона груди при вдохе и опускается при выдохе, нет ли отставания с одной стороны? Затем попросите кого-нибудь посмотреть на вас сзади в момент наклона тела вправо и влево и оценить, как формируется дуга в грудном отделе.

Если дуга сглажена — есть проблемы в грудном отделе. Несимметричность движения грудной клетки на вдохе и выдохе, а также появление боли при глубоком дыхании — красные флажки неблагополучия и повод посетить остеопата.

Поясничный отдел

Встаньте прямо. Сделайте медленный наклон вперед, стараясь достать руками до пола.

Затем отклоните тело назад, прогнувшись в пояснице.

Далее медленно и плавно поверните корпус вправо и влево, посмотрев за плечи.

Сделайте боковые наклоны всем телом в стороны.

Оцените: есть ли боль или дискомфорт при движении в пояснице, а также ограничения. При наличии боли и ограничений хотя бы в одном движении не тяните с визитом к остеопату. опубликовано econet

Автор Александр Иванов, врач-остеопат

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