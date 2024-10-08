Проводим самодиагностику: Уделите себе 3 минуты, чтобы предотвратить серьезные проблемы!

Советы остеопата о том, как самостоятельно сделать диагностику осанки, походки, позвоночника - вы найдёте в этой статье.
Самодиагностика займет у вас считанные минуты, но поможет предотвратить серьезные проблемы.Чем больше методов самодиагностики вы знаете – тем лучше. Здоровье – это та самая ситуация, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Врач-остеопат расскажет о некоторых методах самостоятельной проверки здоровья в домашних условиях.
Встаньте перед зеркалом, ноги на ширине плеч, смотрим прямо перед собой. Оцените симметричность положения головы, плеч, таза. Посмотрите на себя сбоку, оцените изгибы позвоночника.
Если вы видите у себя перекос таза или плеч, значит, с вашей осанкой не все в порядке!
Для того, чтобы определить, правильно ли вы ходите, выполните простой тест:
Тогда задайте себе следующие вопросы: с какой ноги я начинаю шаг, движутся ли мои руки в такт с телом во время ходьбы, наступаю ли я на пятку, куда направлен мой взор?
Еще один совет: снимите на видео вашу прогулку и внимательно изучите движение тела во время ходьбы. Это поможет со стороны увидеть ошибки при ходьбе и сознательно их скорректировать.
Внимательно осмотрите свою обувь — наличие дефектов подошвы у наружного или внутреннего края обуви говорит о нарушении походки.
Встаньте прямо. Медленно поверните голову вправо (без участия плеч), а затем влево. Наклоните голову к правому плечу, а затем к левому. Потом наклоните голову вперед, стараясь коснуться подбородком груди, а затем опрокиньте голову назад, посмотрите на потолок.
Оценка: если при каком-то из этих движений вы ощутили боль и дискомфорт, а также ограничение — это не норма, и есть повод обратиться к остеопату.
Ответьте на вопросы: одинаково поднимается левая и правая сторона груди при вдохе и опускается при выдохе, нет ли отставания с одной стороны? Затем попросите кого-нибудь посмотреть на вас сзади в момент наклона тела вправо и влево и оценить, как формируется дуга в грудном отделе.
Если дуга сглажена — есть проблемы в грудном отделе. Несимметричность движения грудной клетки на вдохе и выдохе, а также появление боли при глубоком дыхании — красные флажки неблагополучия и повод посетить остеопата.
Оцените: есть ли боль или дискомфорт при движении в пояснице, а также ограничения. При наличии боли и ограничений хотя бы в одном движении не тяните с визитом к остеопату. опубликовано econet
Автор Александр Иванов, врач-остеопат
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Источник: https://econet.kz/
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