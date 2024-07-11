Противораковые свойства авокадо

✅Употребление здоровых жиров, в том числе тех, которые содержатся в авокадо, играет важную роль для защиты здоровья сердца и оптимизации уровня холестерина. АВОКАДО обеспечивает поступление почти 20 основных питательных веществ, улучшающих здоровье, включая калий, витамин Е, витамины группы В и фолиевую кислоту.

Авокадо – это один из самых полезных для здоровья продуктов питания. Лично я почти каждый день съедаю один авокадо. Если вам, как и 60 процентам американцев, нравится авокадо, вы, наверное, знаете, что авокадо является прекрасным источником полезных мононенасыщенных жиров, витаминов и антиоксидантов.

Джозеф Меркола: полезные свойства авокадо

Содержащийся в авокадо жир уничтожает стволовые клетки рака

Один авокадо в день поможет уменьшить уровень "плохого" холестерина

Авокадо может помочь похудеть и поглотить питательные вещества

Авокадо содержит питательные вещества, дефицит которых испытывают многие американцы

Рецепт супер вкусного смузи с авокадо!

Однако вы можете не знать, что эти суперфрукты также имеют противораковые свойства. В ходе одного из последних исследований в авокадо был обнаружен тип жира под названием авокатин Б (avocatin B), который может противостоять острому миелоидному лейкозу (ОМЛ), особенно редкой и смертельной форме рака.

Содержащийся в авокадо жир уничтожает стволовые клетки рака

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cancer Research, показали, что авокатин Б воздействует на лейкозные стволовые клетки, которые являются причиной большинства случаев рецидива ОМЛ.

Среди людей старше 65 лет эта болезнь часто приводит к смертельному исходу в течение пяти лет. Тем не менее, современная медицина предлагает несколько эффективных вариантов лечения этого заболевания. Содержащийся в авокадо жир может уничтожить лейкозные стволовые клетки, при этом здоровые клетки остаются неповрежденными.

В настоящий момент исследователи работают над разработкой лекарственного средства против лейкоза на основе авокатина Б. Однако, если вы едите авокадо, вы также можете получить борющиеся с раком вещества, особенно если вы правильно очищаете этот фрукт.

В наиболее близко расположенной к кожуре темно-зеленой части плода содержится большое количество каротиноидов с противораковыми свойствами. В 2010 году Калифорнийская комиссия, которая занимается изучением свойств авокадо, выпустила рекомендации, соблюдение которых поможет вам получить от авокадо максимальную пользу, если вы будете его правильно чистить.

"Выращенный в Калифорнии авокадо содержат 11 каротиноидов. Согласно данным, полученным Службой сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, авокадо содержит сложный комплект фитонутриентов, включая каротиноиды, которые обладают многочисленными свойствами, полезными для здоровья.

Каротиноиды, вероятно, защищают человеческий организм от некоторых видов рака, сердечных заболеваний и возрастной макулярной дегенерации.

Исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе продемонстрировало, что в калифорнийских авокадо наибольшая концентрация полезных каротиноидов приходится на темно-зеленую часть плода, наиболее близко прилегающей к кожуре".

Чтобы сохранить часть плода с наибольшей концентрацией антиоксидантов, авокадо, как и банан, необходимо чистить руками:

Сначала разрежьте авокадо в продольном направлении вокруг его косточки

Удерживая половинки авокадо, поворачивайте их в противоположных направлениях, чтобы отделить от косточки

Выньте косточку

Разрежьте вдоль каждую половинку фрукта

Затем большим и указательным пальцами просто снимите кожуру с каждой части

Один авокадо в день поможет уменьшить уровень "плохого" холестерина

Употребление здоровых жиров, в том числе тех, которые содержатся в авокадо, играет важную роль для защиты здоровья сердца и оптимизации уровня холестерина.

У американцев с избыточным весом и ожирением, которые придерживались диеты с умеренным содержанием жира и ели по одному авокадо в день, был более низкий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП или "плохой" холестерин) (на 13,5 мг/дл) по сравнению с теми, кто придерживался обычной американской диеты.

Важной отличительной чертой является то, что "особенно" снизился уровень небольших плотных частиц холестерина ЛПНП. Большие частицы ЛПНП не могут нанести вред здоровью. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть только из-за небольших плотных частиц ЛПНП, так как они могут проникать через внутреннюю выстилку артерий, а в случае окисления могут вызвать повреждение и воспалительные реакции.

Тот факт, что употребление одного авокадо в день помогает уменьшить эту субпопуляцию потенциально опасных частиц холестерина, является веской причиной для включения этого фрукта в свой рацион...

Кроме того, в прошлом исследовании было продемонстрировано, что авокадо способствует улучшению результатов анализа на содержание липидов в крови как здоровых людей, так и лиц с легкой гиперхолестеринемией (повышенный уровень холестерина).

Спустя неделю на диете с высоким содержанием мононенасыщенного жира из авокадо здоровые люди отметили снижение общего уровня холестерина на 16 процентов.

У пациентов с повышенным уровнем холестерина, которые придерживались диеты с авокадо, общий холестерин в сыворотке крови снизился на 17%, а уровни холестерина и триглицеридов ЛПНП - на 22%. Кроме того, уровень так называемого "хорошего" холестерина ЛПВП увеличился на 11%.

В ходе одного исследования обнаружили, что употребление половины авокадо среднего размера с гамбургером значительно ингибирует продукцию воспалительного соединения Interleukin-6 (IL-6), если сравнивать с употреблением гамбургера без свежего авокадо. По словам ведущего автора Дэвида Хебера, доктора медицины и кандидата наук, на основании полученных результатов можно смело предположить, что авокадо улучшает сосудистую функцию и здоровье сердца.

Авокадо может помочь похудеть

Если наличие у авокадо способности противостоять онкологическим заболеваниям и заболеваниям сердца еще не убедило вас в том, что этот фрукт является суперпродуктом питания, который стоит добавить в свой рацион, возможно, вы измените свое мнение, когда узнаете следующее: согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition Journal, всего лишь половина свежего авокадо за обедом поможет вам достичь чувства насыщения, если вы страдаете избыточным весом, что поможет предотвратить ненужные перекусы.

Те, кто съедали половину авокадо со стандартным обедом, сообщили, что чувство голода было на 40% меньше через три часа и меньше на 28% спустя пять часов после принятия пищи, если сравнивать с теми, кто не ел авокадо на обед. В ходе исследования также обнаружили, что авокадо помогает регулировать уровень сахара в крови.

Мононенасыщенный жир в авокадо – это тот тип жира, который организм может легко сжечь для получения энергии. Авокадо настолько богат полезными жирами, что может помочь нашему организму абсорбировать жирорастворимые питательные вещества из других продуктов питания.

В одном исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, было обнаружено, что употребление целого свежего авокадо с соусом из желтых томатов или сырой морковью значительно улучшает абсорбцию каротиноидов и превращает их в активную форму витамина А.

Исследование 2005 года также показало, что в организме тех добровольцев, которые добавляли авокадо в свой салат, уровень поглощенных молекул антиоксидантных каротиноидов, защищающих организм от свободных радикалов, был в три-пять раз выше.

Авокадо содержит питательные вещества, дефицит которых испытывают многие американцы

Авокадо обеспечивает поступление почти 20 основных питательных веществ, улучшающих здоровье, включая калий, витамин Е, витамины группы В и фолиевую кислоту. Несмотря на содержание калия во многих продуктах питания, особенно фруктах и овощах, только 2 процента взрослых в США получают рекомендуемое суточное количество этого элемента.

Калий важен для сердечной функции, здоровья костей, системы пищеварения и мышечной функции. Он необходим для правильной работы всех клеток, тканей и органов человеческого тела.

Кроме того, важно употреблять в пищу достаточное количество продуктов с высоким содержанием калия, потому что этот питательный элемент помогает компенсировать гипертензивные эффекты натрия. Дисбаланс соотношения натрия и калия может привести не только к гипертонии (высокое кровяное давление), но также способствует развитию ряда других заболеваний, включая сердечные заболевания и инсульт.

Около 2,5 авокадо обеспечивают рекомендуемое количество калия, которое составляет 4700 миллиграммов (мг) калия в день. Не говоря уже о том, что авокадо среднего размера содержит около 40 мг магния, что составляет около 10 процентов от рекомендуемой суточной нормы.

Магний - это минерал, необходимый для работы всех органов нашего тела, особенно сердца, мышц и почек.

По некоторым оценкам почти 80 процентов американцев не получают достаточного количества магния, из-за чего могут испытывать дефицит этого элемента. Если вы страдаете от необъяснимой усталости или слабости, аномального сердечного ритма или даже мышечных спазмов и подергивания века, возможно, это у вас низкий уровень магния.

Более того, авокадо является одним из немногих продуктов с высоким содержанием витаминов С и Е. В ходе одного исследования обнаружили, что комбинация витаминов С и Е помогает замедлить процесс образования холестериновых бляшек, что может помочь предотвратить сердечный приступ или инсульт.

Авокадо даже содержит большое количество пищевых волокон; например, половина авокадо содержит примерно 4,6 г клетчатки. Клетчатка играет важную роль для поддержания здоровья органов пищеварения, сердца и кожи. Она также помогает контролировать уровень сахара в крови, регулирует вес и многое другое. То есть, когда вы едите авокадо, вы действительно предоставляете своему организму полный комплект питательных веществ.

Рецепт супер вкусного смузи с авокадо!

Вы, возможно, уже попробовали гуакамоле и, вероятно, авокадо в салатах и на бутербродах... но есть еще много других способов насладиться этим фруктом. Один из моих любимых способов выглядит таким образом: смешайте в блендере одну треть авокадо, 12 унций воды, мой веганский протеин или протеин Pure Power, измельченный кокос и органическую смесь трав и органический псиллиум. Вы также можете попробовать авокадо в следующем качестве:

Как заменитель жира при выпечке. Просто замените жир (например, растительное масло, сливочное масло или кулинарный жир) таким же количеством авокадо

В качестве первого прикорма для младенцев вместо обработанного детского питания

В составе супов. Например, см. рецепт охлажденного средиземноморского супа Люси Блок или ее сливочного супа из сырой моркови

В составе смузи или протеиновых шейков

Запеченный авокадо внутри яйца всмятку на завтрак

Вы также можете попробовать этот рецепт супер-смузи из авокадо. Попробуйте приготовить его на завтрак или в качестве легкого обеда или закуски – он очень сытный и обеспечит вам мощный заряд энергии.

Супер-смузи с авокадо

Состав:

1 целый авокадо

1 чашка разорванных капустных листьев, без стебля

1/2 чашки органической черники

1/2 чашки свежего ананаса

1 чашка органического молодого шпината

1/2 нарезанного огурца

1 чашка несладкой кокосовой воды

Способ приготовления:

Налейте кокосовую воду в блендер. Добавьте авокадо, капусту, чернику, ананас, шпинат и огурец. Накройте крышкой и смешайте до получения однородной массы. Разлейте полученную смесь в два стакана и сразу же подавайте к столу.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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