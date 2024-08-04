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Простые упражнения, которые помогут усталым глазам

Источник: Econet 04 августа 2024 6706
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Во всех случаях чрезмерного напряжения и спазмов мышц и переутомления действенную и быструю помощь может оказать массаж и акупрессура.

Простые упражнения, которые помогут усталым глазам

Напряжённая зрительная и мыслительная работа, спешка, нервозная обстановка, переутомление, неприятности и тревоги вызывают спазмы и напряжение мышц глаз, лица, головы, затылка и плечевого пояса. У того, кто вследствие вредных зрительных привычек (пристальное смотрение в одном направлении в одну точку вместо подвижности глаз), часами не двигаясь, сидит перед компьютером и не сводит глаз с монитора, сильно напрягаются мышцы, сухожилия и суставы в области шеи, затылка и плеч.

Как быстро снять чрезмерное напряжение и утомление

Поток энергии, который должен свободно поступать от туловища к голове, блокируется. Дыхание становится прерывистым и поверхностным, быстро возникает чувство усталости разбитости.

Состояние зажатости и напряженности мыши затылка, шеи и плеч влечет за собой недостаточное поступление кислорода к голове и головному мозгу, приводит к прерывистому и поверхностному дыханию, снижению зрительной работоспособности глаз, внимания и мыслительной активности, боли и глазах или вокруг глаз, головным болям или приступам мигрени. быстрой утомляемости.

Во всех случаях чрезмерного напряжения и спазмов мышц и переутомления действенную и быструю помощь может оказать массаж и акупрессура.

При мышечном напряжении и утомлении глаз полезна теплая ванна, в воду которой добавлены ароматные настои лекарственных трав, обладающих успокаивающими свойствами. Полезнее всего принимать такую ванну незадолго до сна.

Воздействие на активные точки улучшает ваше самочувствие

Больше заботьтесь о себе и не отказывайте в удовольствии сделать массаж перенапряженных мыши затылка и воротниковой зоны. В промежутках между сеансами массажа вы можете облегчить свое состояние благодаря описанным ниже простым приемам массажа и акупрессуры.

Соблюдайте при этом следующие условия:

• Выполняя массаж и применяя приемы акупрессуры, обязательно снимайте очки!

• Все упражнения делайте с закрытыми глазами, благодаря этому процесс снятия мышечного напряжения будет более интенсивным и эффективным.

1.Воздействие на точку у корня носа

Воздействуйте на эту точку при переутомлении глаз.

При воздействии на данную точку улучшается кровообращение в глазных яблоках и лобных отделах мозга.

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Простые упражнения, которые помогут усталым глазам

• Нажимайте на эту точку так, чтобы кончики большого и указательного пальцев находились у внутренних углов глаз.

• При необходимости произведите надавливание более интенсивно до появления незначительной болезненности.

2.Точечный массаж бровей

Воздействовать на эти симметричные биологически активные точки рекомендуется при переутомлении глаз, головной боли в области лба и чувстве тяжести в голове.

Простые упражнения, которые помогут усталым глазам

• Для расслабления глазных мышц большими пальцами рук надавливайте несколько раз на симметричные точки у наружных углов глаз, начала и середины брови.

Вариант:

• Большими пальцами рук кругообразными движениями с легким надавливанием массируйте верхний край глазницы по направлению к краю брови.

3.Точечный массаж щек

Воздействие на эти точки снимает напряжение окологлазных мышц, а также облегчает дыхание при насморке.

• Положите три пальца каждой руки на нижний край глазницы. Легко надавливайте, а затем поглаживайте у нижнего края глазницы в направлении от носа.

При насморке:

• Лёгкими кругообразными движениями надавливай подушечками указательных пальцев на середину скуловой дуги.опубликовано econet

Из книги "Эффективные методы улучшения зрения. Для работающих на компьютере", Дорис Шнайдер

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Источник: https://econet.kz/

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мышцы напряжение акупрессура массаж здоровье

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