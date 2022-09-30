Простое упражнение, которое запускает процесс омоложения организма и это не "планка"

Хотите, чтобы ваш организм как можно дольше оставался молодым и здоровым? В этом вам поможет простое упражнение, которое активирует дыхательную, кровеносную, иммунную, пищеварительную и все другие системы организма.

Вы знали о том, что нашему мозгу всё равно, происходит что-то в реальности или же в наших фантазиях? Он обрабатывает и ту и другую информацию одинаково и начинает подстраивать все функции и системы организма под исходники, поступающие в данный момент времени. Например, если мы боимся пауков, то видим ли мы их в живую или только думаем о них - наш мозг будет посылать организму одни и те же "приказы" на выработку одних и тех же гормонов, нейромедиаторов, аминокислот и прочих прелестей.

Упражнение для омоложения всего организма

Точно так же нашему мозгу всё равно, сколько нам лет - если ему поступают "сигналы молодости", он будет давать организму приказ работать именно в этом режиме! Осталось понять, какие действия убедят наше подсознание, что мы здоровы и молоды.

Первое, с чего нужно начинать - это физический уровень. Все мы знаем, что "движение это жизнь!", но не все мы относимся к этому утверждению серьёзно. А зря, потому что так оно и есть! Но и здесь не всё так просто - движение движению рознь. Можно делать десять упражнений, которые, несомненно будут приносить определённую пользу, но не будут связаны с нужными нам функциями, обозначенными выше.

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В наших мышцах находятся так называемые проприорецепторы (чувствительные рецепторы — периферические элементы сенсорных органов, расположенные в мышцах, связках, суставных сумках, в коже и свидетельствующие об их работе!).

Это очень важно! Если мозг получает сигналы с этих самых проприорецепторов о том, что "есть движение", что "человек активен", он начинает посылать к мышцам, суставам и остальным органам, адекватное данным сигналам питание. Большинство сигналов проприорецепторов поступают в мозг, как ни странно из ног, а если точнее из квадрицепса бедра. Поэтому, чтобы активировать дыхательную, кровеносную, иммунную, пищеварительную и все другие системы организма, необходимо задействовать именно квадрицепсы бедер.

Ну, и перейдём уже к тому самому "золотому" упражнению на миллион!

А это ни что иное, как приседание! Да, так всё просто. Но не совсем... Это не обычное приседание, а выполненное по определённой технике:

ноги на ширине чуть шире плеч, под пятки подкладываем возвышение 3-5 см (идеально - устойчивые каблуки);

руки за голову или на талии, как кому удобно;

начинаем приседание с упором (переносом веса тела) на ОДНУ ногу;

приседаем не доходя до угла в 90 градусов, задерживаемся в положении на 3-5 секунд и переходим в исходное положение;

меняем ногу и так же задерживаемся в присяде на 3-5 секунд.

Количество приседаний за один подход - от 10 до 15 на каждую ногу (попеременно).

Затем закрепляем результат - делаем 30 простых приседаний одновременно на обе ноги.

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Всё! Мозг принял сигнал, что тело здорово и молодо и начал соответственно снабжать его всем необходимым в тех объёмах, в которых он это делал в самые наши активные годы. Упражнение достаточно повторять два раза в день с перерывом на день, два через каждые семь дней. опубликовано econet.ru.

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