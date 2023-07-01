Простое упражнение для здоровых сосудов

Именно через сеть ✅капилляров наша кожа получает кровь из глубин организма. Очищая капилляры, мы содействуем очищению и всей кроветворной системы нашего организма.

Несмотря на кажущуюся простоту, регулярная практика этого упражнения способствует налаживанию работы головного мозга, существенно улучшает мозговое кровообращение. Кроме того, оно способствует очищению русел кровяных сосудов, содействуя налаживанию капиллярного кровоснабжения.

Упражнение «Гимнастика для сосудов»

Кроме центральных кровяных каналов у нас существует и периферическое кровоснабжение, которое осуществляется через великое множество мельчайших сосудиков, капилляров. Именно через сеть капилляров наша кожа получает кровь из глубин организма. Но верно и обратное, так как, очищая капилляры, мы содействуем очищению и всей кроветворной системы человека.

1. Поставьте стопы на ширину плеч параллельно друг другу.

2. Руки со слегка согнутыми пальцами свободно опустите вдоль тела.

3. Расфокусируйте зрение так, чтобы все воспринималось в легком тумане.

4. Полностью расслабьтесь.

5. Держите колени слегка согнутыми, не допуская их жесткой фиксации.

6. Подайте крестец вперед и ощутите силу, тянущую копчик вниз, осознавая, как уплощается пояснично-крестцовый отдел позвоночника.

7. Слегка втяните грудину и, округляя лопатки, тоже чуть-чуть втяните их. Опустите и расправьте в стороны плечи, одновременно округлив подмышки так, словно в них зажаты мячи для большого тенниса.

8. Не наклоняя головы, слегка подожмите подбородок к шее и ощутите силу, тянущую макушку вверх.

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9. Непрерывно удерживайте восприятие двух противоположных сил, одна из которых тянет вас за макушку вверх, а другая - тянет копчик вниз.

10. Встаньте на носки, комфортно оторвав пятки от поверхности.

11. С комфортно-жестким ударом о поверхность опустите пятки.

12. Замрите в неподвижности, наблюдая за вибрациями в теле, которые вызвал удар пяток о поверхность опоры, в течение 30-40 секунд.

13. Повторите пункты 10-12 еще от 30 до 40 раз. На всем протяжении упражнения вы должны выполнять требования к осанке указанные в пунктах 5-9. Описанное упражнение очень благотворно воздействует также и на почки, эффективно очищая их от шлаков и препятствуя процессу камнеобразрвания. опубликовано econet

Автор Вадим Уфимцев, из книги "Искусство эффективного самовосстановления",

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