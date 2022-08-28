Простое упражнение для объемных скул и идеальной улыбки

Если вы мечтаете красиво улыбаться – эта статья для вас! На самом деле красивую улыбку легко натренировать.

Улыбке следует уделить особое внимание, поскольку только так можно продемонстрировать свою общительность и привлекательность. Известно, что мышцы способны «запоминать» те или иные действия, поэтому нужно их тренировать, чтобы добиться желаемого результата. Технику создания красивой улыбки разработали специалисты из Японии. Тренировка позволит получить не просто привлекательную улыбку, а сделать скулы более выразительными и придать контуру лица правильную форму.

Что необходимо для красивой улыбки

Для выполнения упражнений потребуется специальная палочка для еды, которую нужно держать во рту.

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1. Для начала следует сомкнуть плотно губы, удерживая палочку мышцами рта и дышать спокойно.

2. Постараться приподнять мышцы щек, не нарушая положения губ.

3. Открыть рот и улыбнуться так, чтобы были видны 6 или 8 верхних зубов.

4. Улыбнуться, чтобы были видны от 8 до 12 верхних зубов.

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5. Расслабить жевательные мышцы с помощью массажа тремя пальцами, обработав предварительно кожу увлажняющим кремом.

6. Поднять, а потом опустить щеки ладонями, начиная от виска, затем перемещаясь к уху и далее вниз по шее в сторону ключицы, будто сбрасывая весь накопившейся негатив.

Продолжительность каждого упражнения – минимум полминуты.опубликовано econet.ru.

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