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Простое средство для борьбы с болезнями щитовидной железы

Источник: Econet 04 февраля 2025 6394
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Нарушение в работе щитовидной железы может привести к такому заболеванию, как гипертиреоз которое в дальнейшем приведет к сложному лечению и изменению привычного образа жизни.

Простое средство для борьбы с болезнями щитовидной железы

Болезни щитовидной железы досаждают многим. Но первенство в зоне риска занимают женщины из-за изменений на гормональном уровне. Щитовидная железа отвечает за секрецию тироксина (Т4) и трийодтиронина. Хороший баланс этих гормонов отражается непосредственно на обмене веществ организма. А нарушение в деятельности щитовидки приводит к такому заболеванию, как гипертиреоз которое в дальнейшем приведет к сложному лечению и изменению привычного образа жизни.

Во избежание подобных нарушений и поддержания нормальной деятельности щитовидной железы достаточно систематически употреблять мед и орехи.

Орехи – залог нормальной работы щитовидки

Орехи – это полезный продукт для здоровья, начиная с 3-х летнего возраста. Этот продукт помогает регулировать работу щитовидной железы. Также он известен как помощник, регулирующий показатель холестерина в организме.

Причины, по которым следует ввести орехи в рацион:

  • благодаря высокому содержанию селена способствуют ускорению метаболизма, тем самым помогая работе щитовидной железы;
  • селен регулирует уровень йода, что исключает развитие гипотиреоза.
  • при воспалении щитовидной железы необходимо употребление орехов свести до 15-30 граммов в сутки.

Для лучшего результата стоит употреблять в пищу молодые орехи, у которых еще мягкая скорлупа. Ведь именно в них содержится рекордное количество селена.

Простое средство для борьбы с болезнями щитовидной железы

Чем хорош мед для щитовидки

Регулярное употребление меда будет продолжительное время поддерживать мозговую деятельность в активном режиме и поможет нормализовать работу печени. А что хорошо для печени, то и щитовидной железе не помешает.

Мед также выступает в качестве сильного детоксификатора организма. Что важно, ведь на щитовидную железу приходится основная нагрузка от воздействия окружающей среды. Особенно если человек обитает в мегаполисе и употребляет покупные продукты в пищу.

Еще мед – это мощный стимулятор выделения омега-6 жирных кислот, которые регулируют гормональную деятельность организма.

Также мед хорош в качестве заменителя сахара. Ведь, как известно, сахар, пагубно влияет на печень. Тем самым создается дополнительная нагрузка на щитовидную железу. А заменив сахар медом – можно убрать эту ненужную нагрузку.

Мед и орехи – залог здоровья щитовидной железы

Ингредиенты:

  • 40 шт. молодых грецких орехов;
  • 1 л натурального меда без примесей;
  • 1 3 л стеклянная банка с пластиковой крышкой.

Как сделать:

  1. Молодые грецкие орехи разрезают пополам. Если же момент по сбору зеленых орехов упущен, можно использовать только ядро взрослого плода.
  2. Подготовленные орехи уложите в банку и залейте медом. Если он засахарился – предварительно растопите мед на водяной бане.
  3. Выдержите смесь одну неделю в темном месте.

Это средство можно употреблять каждое утро натощак по 2 чайных ложке. Утренний прием можно заменить вечерним, добавив кусочек ржаного хлеба. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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щитовидная железа гипотиреоз здоровье орехи

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