Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

В этой статье вы узнаете об американской методике «омолаживающих прикосновений» — косметическом самомассаже, который улучшает не только внешний вид кожи, но и состояние организма в целом. Каждая женщина желает сохранить красоту, «остановить время», а то и повернуть его вспять. Не ленитесь — и всё у Вас получится!
Не надо думать, что только косметические средства и пластические операции способны сделать вас всегда молодой и красивой. Остановить стрелки часов и заставить их вести обратный отсчет в вашу пользу могут ваши… руки и массажные техники. И сегодня мы поговорим о американской методике «омолаживающих прикосновений» — косметическом самомассаже для улучшения состояния кожи, предотвращения увядания, старения, устранения различных дефектов. Косметический массаж улучшает не только внешний вид кожи, но и состояние организма в целом.
Омолаживающие прикосновения улучшают газообмен, крово- и лимфообращение, все обменные процессы в коже и в мягких тканях, расположенных под кожей.
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Что такое рефлексотерапия?
Американские рефлексотерапевты рекомендуют для «оживления» лица, тонизирования кожи, снятия усталости и нормализации состояния нервной системы в течение 2–3 минут «пройтись» по следующим рефлекторным точкам :
Тонизируйте эти точки легкими надавливаниями или кругообразными массирующими движениями.
Местоположение: Она находится на срединной линии лба, чуть выше надбровного пространства
Функции:
Воздействие: Прикладывайте кончики обоих указательных (или средних) пальцев к этой точке с двух сторон в течение 1–2 минут.
Местоположение: Точки расположены по сторонам самых широких участков крыльев носа, у краев ноздрей.
Функции:
Воздействие: Надавливайте на эти точки кончиками указательных пальцев в течение 1 минуты. Когда вы надавливаете на эти точки, кончики пальцев должны быть направлены в сторону скуловых костей.
Местоположение: Крайние точки уголков губ.
Функции:
• способствует поддержанию формы губ;
• препятствует опущению книзу уголков рта;
• нормализует работу мочеполовой системы;
• освобождает от негативное энергии.
Воздействие: Надавливайте на точку кончиками средних пальцев в течение 1 минуты в режиме: 2 секунда – надавливание, 1 секунда – отдых.
Местоположение: Точки расположены в мягком углублении, которое обычно находится под ушной мочкой на стыке между нижней челюстью и сосцевидным отростком височной кости .
Функции:
Воздействие: Надавливайте на точку кончиками средних пальцев в течение 1 минуты в режиме: 1 секунда – надавливание, 1 секунда – отдых.
Местоположение: Точки находятся в месте пересечения двух удлиненных линий – горизонтальной линии, идущей от зрачка через внешний угол глаза, и изогнутой линии, опускающейся вниз от концов бровей
Функции:
Воздействие: Производите вращательные надавливающие движения подушечками указательных и средних пальцев в течение 1–2 минут.
Местоположение: Точка находится в верхней части головы, в центре верхней чакры (там, где в младенчестве находился большой родничок). Чтобы найти эту точку, поместите нижнюю часть ладони одной руки на переносицу, а средний палец вдоль срединной линии, кончик этого пальца коснется именно теменной точки.
Функции:
Воздействие: Производите вращательные надавливающие движения подушечками указательного и среднего пальцев в течение 1–2 минут.
Каждая женщина желает сохранить красоту, «остановить время», а то и повернуть его вспять.
Не ленитесь — и всё у Вас получится!опубликовано econet.ru.
По материалам книги «Омолаживающий самомассаж для лица и тела». Ольга Дан
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Источник: https://econet.kz/
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Массаж это одна из составляющих процесса омоложения. Нужно добавить правильно питание, достаточное количество витаминов, например можно попить антиоксидантную формулу эваларовскую. Наладить водный баланс, побольше бывать на свежем воздухе. Вот там возможно вернуть время вспять.Ответить
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