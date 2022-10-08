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Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

Источник: liveinternet.ru 08 октября 2022 7508
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В этой статье вы узнаете об американской методике «омолаживающих прикосновений»  — косметическом самомассаже, который улучшает не только внешний вид кожи, но и состояние организма в целом. Каждая женщина желает сохранить красоту, «остановить время», а то и повернуть его вспять. Не ленитесь — и всё у Вас получится!

Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

Не надо думать, что только косметические средства и пластические операции способны сделать вас всегда молодой и красивой. Остановить стрелки часов и заставить их вести обратный отсчет в вашу пользу могут ваши… руки и массажные техники. И сегодня мы поговорим о американской методике «омолаживающих прикосновений»  — косметическом самомассаже для улучшения состояния кожи, предотвращения увядания, старения, устранения различных дефектов. Косметический массаж улучшает не только внешний вид кожи, но и состояние организма в целом.

Американская методика "Омолаживающие прикосновения"

  • Подготовительный этап - массаж зубной щеткой
  • Основной комплекс - Омолаживающая рефлексотерапия
  • Точки красоты и здоровья

Омолаживающие прикосновения улучшают газообмен, крово- и лимфообращение, все обменные процессы в коже и в мягких тканях, расположенных под кожей.

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Подготовительный этап - Массаж зубной щеткой

Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

  • Возьмите зубную щетку, желательно с натуральной щетиной, ошпарьте теплой водой, чтобы щетина была мягкой.
  • Очистите лицо тоником или молочком.
  • Выполняйте массажные движения по линиям, которые указаны на рисунке
  • Выполняйте прямые продольные и кругообразные движения от центра лица к краям, избегая нежную кожу вокруг глаз.
  • Выполняйте массаж 5–6 минут.
  • Закончите массаж похлопывающими движениями щетки по всему лицу.
  • Протрите лицо кубиком льды.
  • Нанесите питательный крем.

Основной комплекс - Омолаживающая рефлексотерапия

Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

Что такое рефлексотерапия?

Американские рефлексотерапевты рекомендуют для «оживления» лица, тонизирования кожи, снятия усталости и нормализации состояния нервной системы в течение 2–3 минут «пройтись» по следующим рефлекторным точкам :

  • точка 1 – яремная выемка;
  • точки 2 – шейные точки;
  • точки 3 – точки соединения челюсти и шеи;
  • точка 4 – точка нижней части подбородка;
  • точка 5 – точка центра подбородка;
  • точки б – точки основания нижней челюсти;
  • точки 7 – точки скуловой кости;
  • точки 8 – точки вершины носогубной складки;
  • точки 9 – точки нижней области глазницы;
  • точки 10 – точки верхней области глазницы;
  • точка 11 – точка границы лба и волосяного покрова.

Тонизируйте эти точки легкими надавливаниями или кругообразными массирующими движениями.

Точки красоты и здоровья

Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

Точка «третий глаз»

Местоположение: Она находится на срединной линии лба, чуть выше надбровного пространства

Функции:

  • нажатие на эту точку подготавливает организм к позитивным омолаживающим изменениям;
  • стимулирует работу гипофиза;
  • развивает чувственное восприятие мира;
  • способствует разглаживанию лобных морщин.

Воздействие: Прикладывайте кончики обоих указательных (или средних) пальцев к этой точке с двух сторон в течение 1–2 минут.

Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

Точки носогубные

Местоположение: Точки расположены по сторонам самых широких участков крыльев носа, у краев ноздрей.

Функции:

  • тонизирует энергию носогубных частей щек;
  • освобождает диафрагму, легкие и сердце от нагрузок;
  • ослабляет нервное напряжение.

Воздействие: Надавливайте на эти точки кончиками указательных пальцев в течение 1 минуты. Когда вы надавливаете на эти точки, кончики пальцев должны быть направлены в сторону скуловых костей.

Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

Точки в уголках рта

Местоположение: Крайние точки уголков губ.

Функции:
   • способствует поддержанию формы губ;
   • препятствует опущению книзу уголков рта;
   • нормализует работу мочеполовой системы;
   • освобождает от негативное энергии.

Воздействие: Надавливайте на точку кончиками средних пальцев в течение 1 минуты в режиме: 2 секунда – надавливание, 1 секунда – отдых.

Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

Точки околоушные

Местоположение: Точки расположены в мягком углублении, которое обычно находится под ушной мочкой на стыке между нижней челюстью и сосцевидным отростком височной кости .

Функции:

  • способствует сохранению формы лица;
  • улучшает пищеварение;
  • насыщает организм энергией.

Воздействие: Надавливайте на точку кончиками средних пальцев в течение 1 минуты в режиме: 1 секунда – надавливание, 1 секунда – отдых.

Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

Точки височные

Местоположение: Точки находятся в месте пересечения двух удлиненных линий – горизонтальной линии, идущей от зрачка через внешний угол глаза, и изогнутой линии, опускающейся вниз от концов бровей

Функции:

  • улучшает приток крови к головному и спинному мозгу;
  • способствует нормализации зрения.

Воздействие: Производите вращательные надавливающие движения подушечками указательных и средних пальцев в течение 1–2 минут.

Точка теменная

Местоположение: Точка находится в верхней части головы, в центре верхней чакры (там, где в младенчестве находился большой родничок). Чтобы найти эту точку, поместите нижнюю часть ладони одной руки на переносицу, а средний палец вдоль срединной линии, кончик этого пальца коснется именно теменной точки.

Функции:

  • способствует притоку космической энергии;
  • нормализует работу гипофиза;
  • налаживает половую функцию;
  • способствует омоложению организма.

Воздействие: Производите вращательные надавливающие движения подушечками указательного и среднего пальцев в течение 1–2 минут.

Каждая женщина желает сохранить красоту, «остановить время», а то и повернуть его вспять.
Не ленитесь — и всё у Вас получится!опубликовано econet.ru.

По материалам книги «Омолаживающий самомассаж для лица и тела». Ольга Дан

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Источник: https://econet.kz/

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Ольга Дан красота кожа лицо самомассаж омоложение точки

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Комментарии (Всего: 1)
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      Ирина Калинова

      Массаж это одна из составляющих процесса омоложения. Нужно добавить правильно питание, достаточное количество витаминов, например можно попить антиоксидантную формулу эваларовскую. Наладить водный баланс, побольше бывать на свежем воздухе. Вот там возможно вернуть время вспять.

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