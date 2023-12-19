Продукты, провоцирующие акне

Угревая сыпь или иными словами акне – это проблема, которая волнует многих, даже тех, у кого подростковый период давно позади. Что делать, если не удается избавиться от акне с помощью масок, пилингов и других косметологических процедур?

Для начала нужно понять причину проблемы. Зачастую такое состояние кожи обусловлено гормональным сбоем, при котором повышается секреция кожного сала, концентрация андрогенов в крови и развивается воспаление в тканях. Рассмотрим подробно процесс появления угревой сыпи.

Как правильно питаться, если у вас акне

Как акне связано с питанием

На гормональный фон пища оказывает непосредственное влияние. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, как угревая сыпь, необходимо исключить из рациона продукты с повышенной инсулиновой нагрузкой. При употреблении быстрых углеводов и продуктов с высоким гликемическим индексом в крови резко повышается уровень сахара, поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать гормон инсулин.

Если такое происходит постоянно, то развивается устойчивость тканей к этому гормону, иными словами – инсулинорезистентность. А это в свою очередь провоцирует появление угревой сыпи. Причиной акне может также служить дисбаланс в углеводном обмене. Наиболее эффективный способ избавиться от проблемы – соблюдать сбалансированную диету.

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Кожа может негативно отреагировать на следующие продукты:

сладости – особенно на основе белой муки и сахара (пирожные, торты, шоколадные батончики), приводящие к повышению уровня инсулина в крови;

жаренные и жирные блюда – содержат много насыщенных жиров, негативно влияющих на организм;

кофейные напитки – содержат органическую кислоту, повышающую уровень кортизола (гормона стресса), а он в свою очередь заставляет интенсивнее работать сальные железы;

фаст-фуд – содержит трансжиры, за счет которых в организме создаются благоприятные условия для высыпаний;

алкогольные напитки – расширяют сосуды и обезвоживают кожу.

В отдельную категорию следует выделить молочные продукты. В целом они полезны для организма, но не для людей, кожа которых склонна к высыпаниям. С особой осторожностью следует употреблять твердые сыры и коктейли на молочной сыворотке. Первое, что необходимо сделать при борьбе с угревой сыпью – это сократить потребление кисломолочной продукции (творог есть можно, но без сахара).

При акне также противопоказано употребление арахиса и шпината, не смотря на то, что такие продукты считаются полезными. Дело в том, что в арахисе содержится компонент, увеличивающий выработку кожного сала, поэтому лучше заменить арахис кешью или миндалем. В шпинате содержится йод, а при повышении его уровня в организме неизбежно возникают проблемы с кожей.

Продукты, которые можно употреблять при акне

В рацион следует включить продукты, способные противостоять окислительным стрессам, расщепить эластин и произвести коллаген. Такие продукты содержат витамины, кальций, калий, цинк, фосфор. Благодаря этим микроэлементам удается поддерживать здоровое состояние кожи. Не менее важно включить в рацион продукты-антиоксиданты, защищающие клетки от негативного воздействия свободных радикалов.

Все вещества, необходимые для здоровой кожи содержатся в:

цельнозерновых крупах;

отрубях;

овощах;

свежих фруктах;

грибах;

морепродуктах;

орехах;

специях (куркуме, корице, имбире).

При борьбе с угревой сыпью пищу необходимо употреблять небольшими порциями, поскольку при переедании вырабатывается больше кожного сала, провоцирующего высыпания.опубликовано econet

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