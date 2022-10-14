Продукты, которые спасут от изжоги

Те, кто знакомы с изжогой, знают, насколько это неприятное и порой даже болезненное состояние. Изжога свидетельствует о проблемах пищеварения, которые необходимо решать безотлагательно. Ведь она может быть симптомом серьёзного заболевания. Какие продукты помогут, если вас мучает изжога? Вот список.

Что полезно знать, если вы или ваши близкие страдают от изжоги? Обычно проблемы в ЖКТ вызывает порочное питание. Избавиться от этого неприятного явления можно, уделив внимание фигуре: лица с избыточным весом чаще жалуются на изжогу. В этом случае полезно не делать длительных пауз между трапезами и включить в меню предложенные ниже продукты.

Продукты, снимающие симптомы изжоги

Изжога может быть безобидным состоянием после употребления далеко не полезной пищи или вследствие банального переедания. Также она может служить тревожным симптомом ряда опасных заболеваний.

Если изжога беспокоит систематически, имеет смысл записаться ни прием к доктору и обследоваться. Но часто, чтоб забыть об изжоге навсегда, можно просто пересмотреть свой пищевой протокол. Многим людям оказывается достаточно коррекции рациона, чтобы распрощаться с мучительной изжогой.

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Причины возникновения изжоги

Причин для возникновения данного болезненного состояния имеется целый перечень. Это и порочное питание (продукты, которые организм не в состоянии усвоить без осложнений), и несоблюдение элементарных правил здорового образа жизни.

Чтобы было понятно, как возникает изжога: обратимся к основам анатомии. Наш желудок отделен от пищевода мышечным кольцом - сфинктером. Кольцо открывается, пропуская пищу в желудок, и затем закрывается, чтоб в пищевод не проник сок из желудка.

При нормальных функциях пищеварения сфинктер всегда плотно закрыт. Но когда в его работе имеются сбои, он ослабевает. И желудочный сок буквально выплескивается и действует на слизистую пищевода. И рождается изжога.

Рацион при изжоге

Грамотно составленная диета даст возможность снизить количество кислоты, выделяемой при деятельности желудка. Это укрепит и сам сфинктер, который будет функционировать должным образом. Из рациона полезно убрать пищевые продукты, отрицательно действующие на пищеварение.

Изжогу, как правило, вызывают молокопродукты, всё кислое, соленое, жирное, жареное. Имеет смысл исключить из употребления спиртное, крепко заваренный чай, кофе, газированные сладкие воды, соки из цитрусовых. Также вред могут нанести сахар, томаты, только что приготовленная выпечка, маринованные продукты и еще целый ряд пищевых продуктов.

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Помогают функционировать ЖКТ продукты, включающие клетчатку – это хлеб из цельного зерна, чечевица, арбузы. Полезно пить побольше обычной воды. При изжоге можно включать в рацион различные каши, рыбу нежирных сортов, слегка подсохший хлеб, кабачки, морковь, свёклу, огурцы. Специалисты рекомендуют при изжоге соки из моркови, огурца и картофеля (перед едой).

Не переедать – важное условие борьбы с изжогой.

После трапезы лучше не ложиться. Чтобы ЖКТ функционировал правильно, в продолжение 2-3 часов важно пребывать в вертикальном положении.

Список продуктов, которые помогут против изжоги

Имбирь

Имбирь имеет ярко выраженное противовоспалительное действие, успокаивающе влияет на нервную систему и абсорбирует кислоту в желудке. Как приготовить целебный напиток: Рецепт: отрезаем несколько тонких ломтей имбиря и заливаем их кипятком. Пьём напиток перед приемом пищи, сахар не добавляем.

Бананы

Как уже говорилось выше, фрукты с кислым вкусом (апельсин, грейпфрут, различные ягоды) часто вызывают изжогу. А бананы - это щелочной фрукт, они имеют свойство снижать уровень кислотности в желудке и снимать симптомы изжоги.

Йогурт

Натуральный, с малым процентом жирности йогурт, без добавок из фруктов «успокоит» проявления изжоги.

Дыня

Дыня также щелочной плод, она может нейтрализовать кислоту. Дыню вводят в фруктовые коктейли, смузи или употребляют самостоятельно, в качестве вкусного десерта.

Зеленые овощи

Зелёные овощи полезны по многим причинам. Сюда относятся капуста, спаржа, шпинат, цветная, брюссельская капуста, салат. Все перечисленные выше овощи спасают от изжоги, потому что это продукты с высоким показателем pH.

Овсяная каша

Это вообще универсальный продукт при проблемах пищеварения. Овсянка успокоит желудок, поможет против изжоги. Одно условие: варить её рекомендуется не на молоке, а на воде. Не помешает ввести в кашу нарезанный банан.

Жевательная резинка

Вызывает слюноотделение. А слюна имеет свойство смывать кислоту со стенок пищевода. Если вас мучает изжога, не выбирайте мятную жвачку. И жуйте её исключительно после приёма пищи, не на голодный желудок.

Полезно помнить, что любой организм индивидуален. И у кого-то конкретные пищевые продукты провоцируют изжогу, а у кого-то нет. Выбирая еду, прислушивайтесь к собственным ощущениям и удалите из меню блюда, после употребления которых вы ощущаете явный дискомфорт в пищеварении.

Если же коррекция питания не помогает, и изжога сохраняется продолжительное время, имеет смысл сходить к гастроэнтерологу, который непременно поможет установить причину этого явления и назначит правильное лечение вкупе со специальной диетой.опубликовано econet.ru.

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