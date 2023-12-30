Продукты для женского гормонального фона: рекомендации из Аюрведы

Женское гормональное здоровье - залог красоты, нормальных функций организма и хорошего настроения. Какие продукты питания особенно рекомендованы женщинам для оптимального соотношения гормонов? Предлагаем список наиболее ценных продуктов.
Предлагаем перечень продуктов питания, которые оказывают положительное воздействие на баланс гормонов в женском организме и рекомендации по их употреблению для эффективного усвоения.
Эстрогены (эстрон, эстриол, эстрадиол) производятся в яичниках, отвечают за развитие репродуктивных органов и контролируют цикл менструаций. Работают в обновлении клеток, поднимают настроение, препятствуют накоплению холестерина на артериальных стенках.
Прогестерон. Ключевая функция - развитие яйцеклетки и ее размещение в матке. Снижает сопротивляемость организма инфекциям, но его нехватка в организме чревата развитием женских болезней, ведущих к раковым заболеваниям.
Существуют и другие гормоны, которые играют важную роль в женском организме (ДГЭА, кортизол, тестостерон).
Являются источником фитоэстрогенов. Перед приготовлением (желательно это сделать на ночь) замачиваем бобовые в воде. В процессе приготовления желательно добавить пряности фенхель, тмин, кориандр. Это позволит избежать нежелательного вздутия живота и газообразования.
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Содержат лигнаны - полифенолы, которые оказывают противоопухолевый эффект. Лигнаны являются фитоэстрогенами и сильными антиоксидантами. Для баланса гормонов достаточно употреблять 2-4 ст. ложки семян ежедневно. Их можно есть целиком / перемалывать, добавлять в мед, кашу и прочие блюда.
Возмещают дефицит эстрогенов.
Повышает уровень эстрогена, хотя действие кофе имеет и свою негативную сторону.
Имеют в составе белки, жиры, углеводы. Рекомендуется пить теплое молоко примерно за час до отхода ко сну. Можно добавить мёд, куркуму, имбирь, шафран.
Нормализуют гормональный баланс. Повышают уровень прогестерона. Не рекомендуется употреблять их на ночь, так как эти продукты плохо перевариваются и способствуют отложению жира.
Рекомендуется перед употреблением замачивать сухофрукты в горячей воде.
Повышают уровень эстрогена.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Для поддержания здоровья и нормализации гормонов, лучше специальный комплекс, причем не просто витамины, а еще минералы и экстракты растений должны быть в составе. Я сама курсом ледис формула менопауза усиленная формула принимаю. В составе витамин В9 (фолиевая кислота), растительные экстракты (красный клевер, витекс священный), они снижают нервозность, интенсивность приливов, повышают выработку коллагена, улучшается состояние кожи, уменьшаются морщины. Мне намного лучше сейчас, и морщинок меньше.Ответить
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