Продукты для здоровья яичников

Яичники – парные половые железы у женщин. Находятся они в области малого таза. Именно в яичниках созревают женские половые клетки, там же происходит выработка половых гормонов. Какие продукты полезно употреблять женщинам, чтобы обеспечить здоровье яичников и всей репродуктивной системы в целом?
Яичники представляют собой железы внешней и внутренней секреции. Их роль в организме необычайно велика: яичники производят яйцеклетки и секретируют гормоны-эстрогены. Правильная работа яичников дарит женскому организму способность к омоложению. Гормоны, которые вырабатывают эти железы, поддерживают женское здоровье и красоту.
Неполноценное питание плохо отражается на функциях половых желез у женщин и даже может оказаться фактором бесплодия. Чтобы обеспечить оптимальную работу яичников, желательно вводить в рацион продукты с высокой концентрацией витаминов А, В, С, Е и минералов меди (Cu) и железа (Fe), аминокислоты аргинина.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Предлагаем общие советы для здоровья яичников.
Для восстановления функций данных желез вы можете в продолжение 30 дней употреблять внутрь корень красного клевера (отварить) Дозировка - 1 ст. ложка в день. В придачу к этому вводите измельченные, сухие листья и цветы указанного растения в каши и первые блюда. Так вы сможете нормализовать овуляторную функцию желез и даже осуществить профилактику молочницы (клевер имеет в составе трифолезин, угнетающий жизнедеятельность грибков).
Это необходимо помнить! Предложенный курс не рекомендуется, если имеются заболевания сердечно-сосудистого характера и при беременности.
Если вы записываетесь на прием к гинекологу два раза в год, это дает возможность контролировать состояние репродуктивной системы, предупреждать вероятные отклонения или заболевания на ранней стадии.
Купание в теплой морской воде и песочные ванны (по пояс в песке) практикуются в комплексной терапии воспаления половых желез. Однако возможны подобные мероприятия при спаде обострения.
Противозачаточные гормональные таблетки могут как помогать, так и навредить. Пользу принесет обоснованно подобранный врачом медикамент, который «налаживает» гормональный фон.
Систематические и умеренные физические нагрузки не позволяют застаиваться крови в органах малого таза. Малоподвижный, сидячий стиль жизни важные причины воспаления. Поэтому старайтесь больше двигаться: ходить пешком, подниматься по ступеням, танцевать.
Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!
Инфекции, передающиеся половым путем, провоцируют не только болезни влагалища. Проникая вглубь организма, вредоносные микроорганизмы попадают в матку и яичники, вызывают воспаление.
Чрезмерно жесткие диеты, стремительное снижение веса провоцируют гормональный дисбаланс и нарушение функционирования адаптационных систем организма (отвечающих за равновесие). Следствием может быть патология функций яичников.
Женщинам очень вредно сидеть на холодном. Подобное переохлаждение очень часто вызывает воспаления яичников.
Стрессовое состояние «бьет» по иммунной защите, что чревато активизацией жизнедеятельности вредных бактерий. Этот факт также играет роль в возникновении и развитии воспалений во области яичников.
Женщины, которые практикуют бесконтрольный прием указанных таблеток, могут вызвать нарушение функций яичников, что чревато исчезновением фертильности.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий